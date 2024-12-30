Оснащенный двуствольным дробовиком дрон уничтожает российские беспилотники. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята боевая работа оператора украинского беспилотника, который оснащен двуствольным дробовиком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое боевое оснащение БПЛА дает возможность достаточно эффективно уничтожать российские беспилотники в воздухе. На записи зафиксировано три успешные атаки с использованием такого вооружения.

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