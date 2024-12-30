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Оснащенный двуствольным дробовиком дрон уничтожает российские беспилотники. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята боевая работа оператора украинского беспилотника, который оснащен двуствольным дробовиком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое боевое оснащение БПЛА дает возможность достаточно эффективно уничтожать российские беспилотники в воздухе. На записи зафиксировано три успешные атаки с использованием такого вооружения.

Также смотрите: Последствия удара БПЛА "Молния" по Харькову: дрон попал во двор 16-этажки в Индустриальном районе. ФОТОРЕПОРТАЖ
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Топ комментарии
+35
Цікава штука... Але не треба було цим хвалиться - кацапня швидко скопіює...
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30.12.2024 09:34
+15
гарно!

але навіщо патякати і показувати кацапам ?
"контрнаступ 2023" нічому не навчив?

.
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30.12.2024 09:36
+10
Гарна та корисна зброя-розробникам респект...
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30.12.2024 09:35
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Цікава штука... Але не треба було цим хвалиться - кацапня швидко скопіює...
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30.12.2024 09:34 Ответить
кацапи із своїх коптерів це вже давно побачили.
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30.12.2024 09:39 Ответить
Можливо... Але зверни увагу на тенденцію - з початком Першої світової авіація починала лише як розвідувальна. Те саме було і з дронами, на початку їх використання. Потім з"явилися бомбардувальники та винищувачі. Ще пізніше - штурмовики. З дронами - трохи по-іншому - спочатку з"явилися "штурмовики" (дрони-камікадзе), і лише потім - винищувачі...
"Все нове - добре забуте старе...".
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30.12.2024 09:44 Ответить
не видумуй...- перше, це спостереження\розв1дка)
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30.12.2024 13:29 Ответить
Що саме я "видумую"? Що у нас немає підрозділів штурмових та бомбардувальних дронів? Чи ми уже ліквідували дрони розвідувальні? При СРСР були цілі полки розвідувальної авіації. А були полки винищувачів та бомбардувальників... Почекай - у нас скоро з"являться і спеціалізовані транспортні пілрозділи БПЛА. І санітарні БПЛА будуть...
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30.12.2024 13:49 Ответить
не неси муйні
чи покриваєш агентів?
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30.12.2024 09:44 Ответить
не неси муйні
на кожному fpv стоїть камера, і до того ж військові краще форумних долписувачів знають що можно викладати, а що не можно.
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30.12.2024 09:52 Ответить
Фрагмент цього чи схожого відео раніше вже був опублікований на ворожому каналі.
Про це пишуть у ЗСУ:
https://t.me/serhii_flash/4604
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30.12.2024 11:04 Ответить
тому і нєхєр гнати на ЗМІ. Все витікає значно раніше.
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30.12.2024 11:10 Ответить
После того как дроны начали друг друга таранить, на них стали появляться камеры заднего вида.
На 0:18 видно, что дрон начинает маневрировать, уходит в стороны и вниз. Если бы он не видел что у него сзади, то и продолжал бы спокойно лететь себе куда и летел.
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30.12.2024 10:16 Ответить
" не треба було цим хвалиться" - це не хваляться - це гниди докладають ворогу згідно "уоньракту"
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30.12.2024 09:42 Ответить
згідно "контракту"
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30.12.2024 09:43 Ответить
Закон великих чисел каже: рано чи пізно (а чим більше таких дронів буде в ЗСУ, тим раніше), але цілий і неушкоджений дрон з таким дробовиком просто впаде прямо на голову черговому кацапу, приб'є його і його одноокопники відтягнуть цей дрон до тих, хто розбереться і через тиждень щось аналогічне збацає.

Тож перейматися треба не самим дроном і "секретністю", а людьми, які це створили, які цим управляють. Та достатністю матеріалів/фінансів в цих людей для створення такого і кращого.
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30.12.2024 10:11 Ответить
Я знаю... Наполеон це сформулював ще у 18 столітті: " Гармата втрачає "секретність" відразу після потрапляння у війська...". Але поки той дрон "впаде на голови кацапів" - пройде деякий проміжок часу. А до того кацапи могли-б вважать, що падіння їх "мавіків" викликане роботою наших систем РЕБ...
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30.12.2024 10:29 Ответить
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30.12.2024 15:09 Ответить
у кацапов такое давно есть и они первые додумались оснащать пехоту охотничьими ружьями, патронами с дробью.
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31.12.2024 02:11 Ответить
Наші теж давно використовують... От тільки не афішують. Недавно мисливці у Корюковці (Чернігівщина), так "шахед" збили...
Але тут мова йде про оснащення БПЛА цією зброєю... Тобто перетворення БПЛА на вузькоспеціалізовану зброю - "винищувач"...
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31.12.2024 07:30 Ответить
Гарна та корисна зброя-розробникам респект...
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30.12.2024 09:35 Ответить
гарно!

але навіщо патякати і показувати кацапам ?
"контрнаступ 2023" нічому не навчив?

.
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30.12.2024 09:36 Ответить
Щоб було "потужно". Для когось важливіше, щоб хтось один раз когось похвалив, аніж результати справжньої роботи.
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30.12.2024 09:40 Ответить
Проти ФПВ-камікадзе краще не застосовувати бо через підрив втратиться дрон.
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30.12.2024 09:36 Ответить
Логічно, тому краще втратити солдата/техніку. Це ж дешевше.
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30.12.2024 09:42 Ответить
підрив = збережене життя нашого бійця.
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30.12.2024 09:42 Ответить
На відео штучний і складний дрон, таких одиниці, ФПВ дешеві і їх багато. Розмін один на один не вигідний навіть з урахуванням ймовірної шкоди.
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30.12.2024 09:54 Ответить
то поїдь на ЛБС і прочитай там бійцям лекцію "як треба берегти штучні дрони та незважати на ворожі fpv".
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30.12.2024 09:59 Ответить
Da u nevo drugaia rabota , smnenia seiati v komentah !
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30.12.2024 10:18 Ответить
штучный да, сложный - вряд ли. да и боекомплект возможно условно единичный. "сложный" дрон это типа американского дальнего следования со спутниковой связью, высотой, автономностью, возможным ракетным вооружением и т.д. и т.п. тут - колхоз, из чего смогли слепили и кому повезло передали, к сожалению. никакой "Умеров" и ко не припрется (да даже и не подумает) посмотреть и завтра делать хотя бы полумассовое производство, а если еще и свое бабло тратить (в Британии во второй мировой какой-то министр вроде расшифровку энигмы со своих начинал спонсировать, ну, культура, понимание отечества, моральной ответственности, и других сейчас забытых и никому не нужных понятий) - так вообще удавятся, ну или распилят больше чем было.
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30.12.2024 22:17 Ответить
Дивлячись, який саме заряд вибухівки той дрон несе... На практиці, найбільш ефективний постріл дробом - 20-45 метрів. І сніп дробу гарно (але не занадто) розсіюється, і пробивна здатність дробу, зберігається... Тому тут лише треба враховувать радіус дії вибухової хвилі та вражаючих елементів дрона-камікадзе...
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30.12.2024 11:40 Ответить
дивлячись чи попаде дробина прямо у підривач ПГ-7 (якщо дрон несе такий *********). Дивився півчасове відео, як з дробовика фігачили у лобову проекцію по коптеру з принайтовленим ПГ-7, і за декілька десятків пострілів тільки одна дробина попала чітко в імітатор підривача. Може би від того і стався би вибух. А якщо коптер несе осколковий фугас з дротяним датчиком цілі, то в цьому випадку від шроту ніфіга не буде. Хіба що якась дробина дуже "лоторейно" влучить у плату ініціації, що призведе до якогось КЗ і підриву. А так в основному влучання були у батарею, двигуни, лопаті, раму... може і в якійсь провод попало.
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30.12.2024 17:10 Ответить
пиар це наше усе....чи по дурості розпатякали чи спрямоване інформування ворога...
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30.12.2024 09:37 Ответить
це просто якесь свято
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30.12.2024 09:37 Ответить
Вже рік назад писав шо з рушниці по дронах саме то а мені відповідали шо солдатам і так важко - а тут шеи дробовик тягаи -- відповідав - а життя не важливіше?
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30.12.2024 09:42 Ответить
На днях дивилась. Ураження має бути з метрів 50-ти. І немає 100% ефективності.
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30.12.2024 09:57 Ответить
Перед тим, як писати - сам спробував? ) Можу порекомендувати іще одну ідею - носити з собою катану. І як тільки підлітає дрон - точним самурайським рухом відрубати йому гвинти. ))
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30.12.2024 11:07 Ответить
Було відео як хлопці з окопа збивали - якшо для тебе ліпше бігати кругом підбитого танка чи дерева і померти зпотівшим - то це таке
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30.12.2024 11:17 Ответить
О це полювання!
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30.12.2024 09:48 Ответить
Ще б голову кацапського дроновода на стіну повісити...
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30.12.2024 09:53 Ответить
Таку штуку як активний захист поставити на бронетехніку і дрони вже будуть не актуальні
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30.12.2024 10:07 Ответить
є багатозарядні автоматичні дробовики, чому б і не поставити, але то знову ж питання щоб хтось розробив, ОПК це не цікаво
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30.12.2024 10:14 Ответить
В Німеччині та Ізраїлі подібні системи активного захисту в розробці та експлуатації вже не перші 10 років. Навіть за совка щось намагались здерти і впровадити, але воно працювало тільки проти совкових же РПГ та ПТРК і не працювало проти західних зразків протиброньового озброєння.
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30.12.2024 10:16 Ответить
То по типу активної броні від ПТРК. А це звичайна рушниця з антидроновими патронами. На неї поставити датчики наближення дрона і автоматичний відстріл патронів. Поставити таких 4 штуки на 4 сторони танка і ніодин дрон не пройде. Якщо рашисти таке зроблять перші за нас то буде важко зупиняти їхні танкові колони. Прийдеться зтову винаходити дрони зі скидами. До речі таку ж систему тільки більшого калібра можна поставити для захисту важливих об'єктів від шахедів і ланцетів.
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30.12.2024 10:29 Ответить
Ви плутаєте "динамічний захист" і "активний захист". Це кардинально різні речі.

Динамічний захист - це контактна хєровіна, що монтується в ящиках на корпусі, яка вибухає типу "назустріч" гранаті/ракеті, яка вже вдарилась в "ящик" динамічного захисту.

Активний захист - це радіо-оптичний комплекс з відповідними пусковими/ствольним озброєнням, який формує конус/хмару елементів або одиничні елементи (кулі/снаряди) випускає в напрямку підльоту гранати/ракети.

Існують ще розробки лазерно-оптичного подавлення - але там все поки що дуже сумно - не працює воно фактично.

В совку не подужали ні однієї системи "активного захисту". Взагалі. Відсутність інженерної школи та елементної бази - не змогли в вискошвидкісні радари/лідари та автоматичне управління зброєю. Зробили тільки 1 систему лазерно-оптичного подавлення, яка поганенько працювала тільки проти совкових же засобів наведення.
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30.12.2024 10:48 Ответить
Активний захист я і мав на увазі. Трохи не так висловився назвавши активно бронею
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30.12.2024 11:06 Ответить
В любомі випадку вже потрібно думати що робити будемо коли рашисти поставлять на фронт такі антидронові рушниці. Бо рашисти не сплять і на рашистських форумах вони активно шукають протидії нашим дронам. Так що нам вже зараз потрібно думати і робити дрони літакового типу щоб скидали міни з більшої висоти і на більшій швидкості.
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30.12.2024 11:15 Ответить
Гарна робота!!! ВСУ молодці!!! Слава Україні!!!
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30.12.2024 10:27 Ответить
для чого хизуватися?
барани 👎👎👎
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30.12.2024 10:48 Ответить
Скільки панікерів у коментах!
Та ця ідея проста "як два пальця" і я про неї говорив у коментах ще два роки тому.
А ви "не показувати", "ховати", "щоб не здогадалися", ...
Блін, це же "не біном Ньютона"!
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30.12.2024 11:30 Ответить
А если сверху сбрасывать кусок путанки 2х2 метра с грузиками?
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30.12.2024 12:42 Ответить
Ну вот что-то похожее
https://censor.net/ru/videonews/3524537/novye-vidy-dronov-v-ukrainskoyi-armii
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30.12.2024 18:02 Ответить
 
 