Оснащенный двуствольным дробовиком дрон уничтожает российские беспилотники. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой снята боевая работа оператора украинского беспилотника, который оснащен двуствольным дробовиком.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое боевое оснащение БПЛА дает возможность достаточно эффективно уничтожать российские беспилотники в воздухе. На записи зафиксировано три успешные атаки с использованием такого вооружения.
Топ комментарии
+35 Яр Холодний
показать весь комментарий30.12.2024 09:34
+15 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий30.12.2024 09:36
+10 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий30.12.2024 09:35
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Пожалуйста, подождите...
"Все нове - добре забуте старе...".
чи покриваєш агентів?
на кожному fpv стоїть камера, і до того ж військові краще форумних до
лписувачів знають що можно викладати, а що не можно.
Про це пишуть у ЗСУ:
https://t.me/serhii_flash/4604
На 0:18 видно, что дрон начинает маневрировать, уходит в стороны и вниз. Если бы он не видел что у него сзади, то и продолжал бы спокойно лететь себе куда и летел.
Тож перейматися треба не самим дроном і "секретністю", а людьми, які це створили, які цим управляють. Та достатністю матеріалів/фінансів в цих людей для створення такого і кращого.
Але тут мова йде про оснащення БПЛА цією зброєю... Тобто перетворення БПЛА на вузькоспеціалізовану зброю - "винищувач"...
але навіщо патякати і показувати кацапам ?
"контрнаступ 2023" нічому не навчив?
.
Динамічний захист - це контактна хєровіна, що монтується в ящиках на корпусі, яка вибухає типу "назустріч" гранаті/ракеті, яка вже вдарилась в "ящик" динамічного захисту.
Активний захист - це радіо-оптичний комплекс з відповідними пусковими/ствольним озброєнням, який формує конус/хмару елементів або одиничні елементи (кулі/снаряди) випускає в напрямку підльоту гранати/ракети.
Існують ще розробки лазерно-оптичного подавлення - але там все поки що дуже сумно - не працює воно фактично.
В совку не подужали ні однієї системи "активного захисту". Взагалі. Відсутність інженерної школи та елементної бази - не змогли в вискошвидкісні радари/лідари та автоматичне управління зброєю. Зробили тільки 1 систему лазерно-оптичного подавлення, яка поганенько працювала тільки проти совкових же засобів наведення.
барани 👎👎👎
Та ця ідея проста "як два пальця" і я про неї говорив у коментах ще два роки тому.
А ви "не показувати", "ховати", "щоб не здогадалися", ...
Блін, це же "не біном Ньютона"!
https://censor.net/ru/videonews/3524537/novye-vidy-dronov-v-ukrainskoyi-armii