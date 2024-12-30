РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11530 посетителей онлайн
Новости Видео Война
7 240 8
война (389) штурм (494) Донецкая область (8745) ВСУ (6263) Покровск (375) Покровский район (151)

Наши штурмовики ликвидировали взвод оккупантов неподалеку от Покровска, закрепили там группу и вернулись обратно в полном составе. ВИДЕО

Неподалеку от Покровска штурмовики 425-го отдельного штурмового батальона подразделения "Скала" выполнили операцию, уничтожив целый взвод оккупантов. Наши воины одной группой ликвидировали оккупантов, которые пытались спрятаться в домах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал подразделения.

"Наши бойцы удачно выполнили задачу, завели группу закрепления в село и в полном составе вернулись назад", - добавили воины.

Смотрите также: Танкисты 60-й ОМБр остановили очередное наступление врага и уничтожили бронетехнику оккупантов. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже професійно, бережи вас Господь і надалі. Слава Героям!
показать весь комментарий
30.12.2024 23:39 Ответить
Скелі!!!! Ще б вуха-скальпи-шеврони)))))
показать весь комментарий
30.12.2024 23:40 Ответить
Респект хлопцям! Дуже професійна робота!
показать весь комментарий
30.12.2024 23:46 Ответить
👍👍👍👍👍👍
показать весь комментарий
30.12.2024 23:58 Ответить
Героям України слава 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
30.12.2024 23:58 Ответить
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
показать весь комментарий
31.12.2024 00:26 Ответить
З наступаючим Новим роком,наші захисники!!!Дуже хорошим подарунком,Ви нас порадували.
показать весь комментарий
31.12.2024 08:05 Ответить
Круто!
показать весь комментарий
31.12.2024 12:52 Ответить
 
 