Наши штурмовики ликвидировали взвод оккупантов неподалеку от Покровска, закрепили там группу и вернулись обратно в полном составе. ВИДЕО

Неподалеку от Покровска штурмовики 425-го отдельного штурмового батальона подразделения "Скала" выполнили операцию, уничтожив целый взвод оккупантов. Наши воины одной группой ликвидировали оккупантов, которые пытались спрятаться в домах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал подразделения.

"Наши бойцы удачно выполнили задачу, завели группу закрепления в село и в полном составе вернулись назад", - добавили воины.

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