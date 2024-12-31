В декабре в РФ было уничтожено 9 единиц подвижного железнодорожного состава, - ГУР. ВИДЕО

За декабрь 2024 года в России было уничтожено 9 единиц подвижного железнодорожного состава.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Главного управления разведки.

"В декабре 2024 года на территории государства-агрессора России в результате пожаров уничтожено 9 единиц подвижного состава железнодорожного транспорта, который враг в частности использовал для перевозки оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

В частности, уничтожено:

В Московской области - 1 тепловоз 1ТЭ116 и 2 электропоезда ЭП2Д.

В Рязанской области - 2 электровоза ВЛ-80.

В Тюменской области - 1 локомотив СМ-2 и 1 автомотриса АГС-1Ш.

В Ростовской области - 1 электровоз ВЛ-80.

В Свердловской области - 1 тепловоз УТМ-2М.

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