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В декабре в РФ было уничтожено 9 единиц подвижного железнодорожного состава, - ГУР. ВИДЕО

За декабрь 2024 года в России было уничтожено 9 единиц подвижного железнодорожного состава.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Главного управления разведки.

"В декабре 2024 года на территории государства-агрессора России в результате пожаров уничтожено 9 единиц подвижного состава железнодорожного транспорта, который враг в частности использовал для перевозки оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

В частности, уничтожено:

  • В Московской области - 1 тепловоз 1ТЭ116 и 2 электропоезда ЭП2Д.
  • В Рязанской области - 2 электровоза ВЛ-80.
  • В Тюменской области - 1 локомотив СМ-2 и 1 автомотриса АГС-1Ш.
  • В Ростовской области - 1 электровоз ВЛ-80.
  • В Свердловской области - 1 тепловоз УТМ-2М.

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Всього 9?
Та там земля повинна горіти під ногами 24/7 якщо бАданов хоче йти в Президенти.... І то не факт що пройде!
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31.12.2024 19:31 Ответить
Ну уж нєт! Сначала "кава в Ялтє".
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31.12.2024 20:38 Ответить
Ми це розуміємо - але він не розуміє, що обісрався.....
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31.12.2024 20:43 Ответить
Якби не "обісрався" то єрмак його вже давно звільнив. Інших в ОПі не тримають. Тільки "засранців"!
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31.12.2024 20:49 Ответить
Ти для цього шось зробив? 90% населення воюють в інтернеті.
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31.12.2024 20:51 Ответить
Назар - ти бАданов? Сиди і мовчи, в тряпочку ганчірку....
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31.12.2024 20:59 Ответить
Ще один аноним антернетвоин💩
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01.01.2025 11:40 Ответить
Коли удари по моцкві? 🏢💣🔪
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31.12.2024 19:34 Ответить
 
 