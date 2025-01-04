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ВСУ уничтожили до батальона пехоты солдат КНДР и российских десантников в Курской области, - Зеленский

Зеленський про втрати ворога

Вооруженные силы Украины уничтожили до батальона северокорейских солдат и российских десантников в Курской области РФ.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Дополняется...

Зеленский Владимир (20434) КНДР (1206) уничтожение (6974) Курск (1111) война в Украине (3998)


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Топ комментарии
+11
Статист ти наш не наглядний,скільки кацапи тільки за сутки знищили цивільного житла від півночі до півдня вздовж кордону ? Де потужна,найпотужніша відповідь ???
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04.01.2025 20:27
+11
так оманська гнида свідомо не переналаштувала .. "я ваш вирок" кричало оманське гівно на стадіоні
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04.01.2025 20:31
+9
оманська гнида все намагається виправдати стратегічну провальну операцію.

як там Покровськ, Оманич?
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04.01.2025 20:25
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Солнцеликий, о сходи в пешее путешествие.
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04.01.2025 20:24 Ответить
оманська гнида все намагається виправдати стратегічну провальну операцію.

як там Покровськ, Оманич?
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04.01.2025 20:25 Ответить
Ти оборонні споруди у Дніпрі вже підготував?
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04.01.2025 20:27 Ответить
Фатальна помилка Зелі, що не перестроїв країну на військові рейси,. Буковель зараз в ударі. Дві країни, комусь на голову бомби падають, а хтось святкуе,
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04.01.2025 20:27 Ответить
так оманська гнида свідомо не переналаштувала .. "я ваш вирок" кричало оманське гівно на стадіоні
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04.01.2025 20:31 Ответить
А де наш войовничий славний Бігус воює, котрому поперек горла ставали свиинарчукі пороха у 2019 році?
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04.01.2025 21:10 Ответить
а я маю знати?
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04.01.2025 21:16 Ответить
Помилка Зелі? Сподіваюсь, це ви не серйозно? Яку помилку те чмо може зробити? Не там наголос поставити або не так морду скорчити, зачитуючи текст? Помилитися може той, хто щось робить, або, принаймні, намагається, той, хто приймає рішення, помилкові у тому числі. А яку помилку може зробити той, що тупо виконує вказівки кураторів московських під наглядом начальника, до нього в Омані приставленого?
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04.01.2025 22:37 Ответить
Статист ти наш не наглядний,скільки кацапи тільки за сутки знищили цивільного житла від півночі до півдня вздовж кордону ? Де потужна,найпотужніша відповідь ???
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04.01.2025 20:27 Ответить
Воно хоч знає що таке - батальйон?
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04.01.2025 20:29 Ответить
Мабуть, витратили всі три тисячі крилатих ракет...
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04.01.2025 20:33 Ответить
А як становище в бригаді "Анна Київська" і до яких пір будуть постачати браковані міни на фронт?
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04.01.2025 20:34 Ответить
ну поки не здасть повністю Україну
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04.01.2025 20:57 Ответить
Ну ти тут при чому зе,це не твоя заслуга,це всупереч твоїм зрадницьким діям воює народ України !
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04.01.2025 20:41 Ответить
Н....й кому твої виправдовувальні, липові "успіхи" на тлі колосальних втрат людей і територій.
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04.01.2025 20:43 Ответить
Судячі з зажованої морди обличчя зеленського , то цей 🤡, починає розуміти куди він вляпався, і шо зробив з Україною , і шо йому за це буде !
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04.01.2025 20:59 Ответить
Починає розуміти? Та то унього морда така після дози, відходить. Де ж вже той чудодійний передоз? На думку сходять слова з пісні Цоя "Передоз! Мы ждем передоз!" Чи там він співав "Перемен!" Втім, і так непогано.
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04.01.2025 22:44 Ответить
Яке ж воно жалібне... Напишуть херню, а воно читає, нічого не тямлячи...

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04.01.2025 21:00 Ответить
нам пойух свинособаче м'ясо… чому території втрачаємо…..
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04.01.2025 21:04 Ответить
"...І це відчутно", - сказав президент. Що відчутно, Чмонька ? І це повинен казати президент ? Я не президент, але знаю, що повинен казати президент. І не кожного вечора. Трясця, у нас є люди у владі, які можуть сказати у вічі "Йди геть, Лідор!" Ми нервуємо, що в кремлі немає сил, які можуть боротись з ******. А у нас є ? Чого ми дивимось у рот кацапу й досі ?
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04.01.2025 21:14 Ответить
нема ні одного відео з полоненими корейцями. так що не всьо так однозначно
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04.01.2025 22:11 Ответить
Зеленьский то хто?
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04.01.2025 22:47 Ответить
А ти до цього яким боком, хамло хрипате?
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04.01.2025 22:50 Ответить
морда зеленського говорить про те, що він знищив їх власними руками
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04.01.2025 23:41 Ответить
Хто йому такое каже?Чи він сам придумує,аби не мовчки,
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05.01.2025 11:38 Ответить
 
 