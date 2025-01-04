ВСУ уничтожили до батальона пехоты солдат КНДР и российских десантников в Курской области, - Зеленский
Вооруженные силы Украины уничтожили до батальона северокорейских солдат и российских десантников в Курской области РФ.
Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
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як там Покровськ, Оманич?