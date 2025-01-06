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Российские пропагандисты составили список, кого нужно выдать РФ, чтобы начать переговоры с Украиной. ВИДЕО

На российском ТВ штатные пропагандисты назвали кого из известных украинских политиков должна выдать РФ наша страна, чтобы Россия начала мирные переговоры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

война (1380) пропаганда (3681) россия (95652) переговоры с Россией (981) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+76
Зверніть увагу, прізвища Зе та д'Єрмака, а також Сирського чомусь не названо. Савпадєніє?
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06.01.2025 11:12
+51
багато кого. Але не Зеленского. Вони зробили все, щоб його привести до влади, і робили, і будуть робити все щоб тільки чим більше зоставався у владі.
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06.01.2025 11:11
+40
Для початку *уйла видайте в Гаагу!
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06.01.2025 11:11
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Страница 2 из 2
Черговий доказ того, що всі справи на Пороха були замовленням московитів, а Зе та Є їх спокійно виконували. Теж саме про Саакашвілі в Грузії.
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06.01.2025 12:10 Ответить
Отак рассєя "спалила" свою агентуру в Україні- їх просто " забули" внести в список!😉
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06.01.2025 12:11 Ответить
Судячи з переліку, пропагандисти 1) або переживають "фантомні болі" за часами "Очакова и покоренья Крима", 2) або підігрують комусь в Україні з огляду на майбутні вибори, мовляв - ось хто тут "справжні патріоти".
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06.01.2025 12:14 Ответить
Так, "сравжні патріоти" то дерьмак, підляк, татава, сосна, безглузда, *********, ********** та особливо членограй.
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06.01.2025 12:58 Ответить
Толчёный волчий х.й с ромашкой.
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06.01.2025 12:16 Ответить
Це якийсь пи*дець. Як кажуть "Дурне? Не дурне, але й розумне не таке."
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06.01.2025 12:22 Ответить
Макакян разбушевался! Он бы так свою черную жопу рвал за Нагорный Карабах!
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06.01.2025 12:22 Ответить
Рашкованские ****** захотели настоящих мужиков. Такие же ****** из ОП, как они сами, их не заинтересовали. Показательно...
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06.01.2025 12:24 Ответить
Вот что с орками героин делает 🤔
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06.01.2025 12:27 Ответить
А бабу Юлю за шо?

Ракета Х-55. Ними тепер обстрілюють Україну. 575штук яких в 1999-му Кучма віддав в оплату московії за газ

Тоді міністром була Тимошенко. А ракети ці забирали у 43-тьої ракетної армії, яка базувалась в Україні

viber://forward?text=%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%A5-55.%20%D0%9D%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8E%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83.%20575%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BA%20%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%201999-%D0%BC%D1%83%20%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%97%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20https%3A%2F%2F33kanal.com%2Fnews%2F199471.html
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06.01.2025 12:31 Ответить
треба клаповуху Хі-Хі на плаву тримати, хоча, вАна ніколи не потоне- це суперечить фізиці... (передаю прЮвіт СуІв та ВсМар... )
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06.01.2025 12:47 Ответить
Х-55 виробляли в Україні. При попередниках була розроблена ******* версія ракети, проводились випробування. Клоуни проект закрили, бо треба було готуватися до майських шашличків.
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06.01.2025 12:56 Ответить
Ракети віддавав Кучма а до чого тут Тимошенко?
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06.01.2025 17:27 Ответить
Цікаво як поведе себе Тромп(так вимовляють його прізвище латиноамериканці)
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06.01.2025 12:35 Ответить
Вже краще ніж як кличуть твого фюрера-хуйлом.
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06.01.2025 15:01 Ответить
Що ти несеш дурню? Психопат з кремля є психопатом,це ми знаємо всі.Тут я просто пишу-як поведе себе Трамп,а ти чудо горохове на інше перескакуєш.
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07.01.2025 00:04 Ответить
Та коли ж ви вже там передохнете всі,тварі кацапські?
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06.01.2025 12:35 Ответить
****** наркомани!
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06.01.2025 12:36 Ответить
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06.01.2025 12:42 Ответить
Пора пропагандонам нацистської россії га концерт до кабзона.
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06.01.2025 12:47 Ответить
Хоча б для маскування включили в той список зє та єрмака
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06.01.2025 12:50 Ответить
чергове вірмено-кацапське лайно
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06.01.2025 12:57 Ответить
Татарова який роту кадиривців положив ні?
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06.01.2025 12:59 Ответить
рашисти вже почали предвиборчу компашку зеленского. Думаю гнида, якшо шо, піде саме цим шляхом - дивіться нові шоу на каналі 1+1 від українського зливного бачка - мосі-чук.
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06.01.2025 13:15 Ответить
Заборістий у ніх табачок, я вам скажу....
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06.01.2025 13:20 Ответить
Не табачок,а брудна гімна стьорка!
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06.01.2025 13:31 Ответить
А може хтось домовився з кацапами щоб прибрали всіх можливих конкурентів на виборах??
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06.01.2025 13:31 Ответить
ПШНХЙ, кацапсіна. Ти чого сюди приперся?
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06.01.2025 15:03 Ответить
Каких дурачков в раше допускают до телевидения)))
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06.01.2025 14:20 Ответить
Вони не дурачки, вони падли!
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06.01.2025 16:30 Ответить
вологі мрії..
нехай кодло збирає валізи до Гааги.
у х--ла вже повні.
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06.01.2025 14:41 Ответить
Відверто ***** що там говориять ці фашистської мерзоти.
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06.01.2025 15:02 Ответить
Раскатали губу...
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06.01.2025 15:07 Ответить
а навіщо їм їхні агенти Тимошенко та Тягнибок?

щоб перелік не виглядав надто упередженим?
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06.01.2025 15:35 Ответить
Похоже этот головобольной не слышал про московские самокаты…
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06.01.2025 15:52 Ответить
Такое свидетельствует только о том , что они не хотят никаких переговоров.
Это хорошо для нас. Кричите громче, до Трампа должно дойти.
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06.01.2025 17:41 Ответить
Юлю можна і віддати 🤣
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06.01.2025 19:07 Ответить
СУДУ В США,ДО ЛАЗОРЕНКА В КАМЕРУ
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06.01.2025 21:13 Ответить
ЖУЛЬКУ І СОБАКОВА тут точно хочуть повернути агентів своїх
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06.01.2025 21:12 Ответить
не шкода майже нікого з цього списку. Хай забирають
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06.01.2025 23:36 Ответить
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