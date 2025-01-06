Российские пропагандисты составили список, кого нужно выдать РФ, чтобы начать переговоры с Украиной. ВИДЕО

На российском ТВ штатные пропагандисты назвали кого из известных украинских политиков должна выдать РФ наша страна, чтобы Россия начала мирные переговоры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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