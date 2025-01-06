Российские пропагандисты составили список, кого нужно выдать РФ, чтобы начать переговоры с Украиной. ВИДЕО
На российском ТВ штатные пропагандисты назвали кого из известных украинских политиков должна выдать РФ наша страна, чтобы Россия начала мирные переговоры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Ракета Х-55. Ними тепер обстрілюють Україну. 575штук яких в 1999-му Кучма віддав в оплату московії за газ
Тоді міністром була Тимошенко. А ракети ці забирали у 43-тьої ракетної армії, яка базувалась в Україні
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нехай кодло збирає валізи до Гааги.
у х--ла вже повні.
щоб перелік не виглядав надто упередженим?
Это хорошо для нас. Кричите громче, до Трампа должно дойти.