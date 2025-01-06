Северокорейский солдат выгоняет двух россиянок из их дома в селе на Курщине. ВИДЕО
Северокорейский солдат выгнал из жилья двух россиянок в селе Махновка в Курской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, процесс экспроприации жилья для нужд солдат КНДР, которые воюют вместе с армией РФ, снял беспилотник.
"Как рассказали нам военные, которые вели наблюдение с дронов, в поселке Махновка на Курщине они фиксировали как солдаты КНДР выгоняли из домов местных жителей (россиян), чтобы спрятаться в их домах. При этом местные пожилые люди оставались на холоде, а их дома становились укрытием для северокорейских воинов", - говорится в комментарии к публикации.
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