Северокорейский солдат выгоняет двух россиянок из их дома в селе на Курщине. ВИДЕО

Северокорейский солдат выгнал из жилья двух россиянок в селе Махновка в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, процесс экспроприации жилья для нужд солдат КНДР, которые воюют вместе с армией РФ, снял беспилотник.

"Как рассказали нам военные, которые вели наблюдение с дронов, в поселке Махновка на Курщине они фиксировали как солдаты КНДР выгоняли из домов местных жителей (россиян), чтобы спрятаться в их домах. При этом местные пожилые люди оставались на холоде, а их дома становились укрытием для северокорейских воинов", - говорится в комментарии к публикации.

Читайте также: Солдаты КНДР напились в новогоднюю ночь, командиры РФ врут о потерях северокорейцев, - ГУР