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Северокорейский солдат выгоняет двух россиянок из их дома в селе на Курщине. ВИДЕО

Северокорейский солдат выгнал из жилья двух россиянок в селе Махновка в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, процесс экспроприации жилья для нужд солдат КНДР, которые воюют вместе с армией РФ, снял беспилотник.

"Как рассказали нам военные, которые вели наблюдение с дронов, в поселке Махновка на Курщине они фиксировали как солдаты КНДР выгоняли из домов местных жителей (россиян), чтобы спрятаться в их домах. При этом местные пожилые люди оставались на холоде, а их дома становились укрытием для северокорейских воинов", - говорится в комментарии к публикации.

Читайте также: Солдаты КНДР напились в новогоднюю ночь, командиры РФ врут о потерях северокорейцев, - ГУР

Автор: 

война (1380) КНДР (1210) Курск (1116)


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Топ комментарии
+68
А чому така грустна музика,треба веселу,з баляляйкамі,гармошка і,"Камарінского",діди-ж ваівалі.
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06.01.2025 12:06
+63
А так могли б вигнати солдати НАТО.
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06.01.2025 12:07
+52
Бабка уходи, Шарика оставляй.
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06.01.2025 12:08
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А чому така грустна музика,треба веселу,з баляляйкамі,гармошка і,"Камарінского",діди-ж ваівалі.
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06.01.2025 12:06 Ответить
Приблизно таку. https://youtu.be/I6xpTFqzGnY
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06.01.2025 12:29 Ответить
Там все не так просто... Треба фундаментально готуватись...Ось так https://www.youtube.com/watch?v=XCyu314GPFg&ab_channel=ADM270793
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06.01.2025 13:20 Ответить
Нєт,бєз баляляйкі нє скрєпно.
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06.01.2025 13:24 Ответить
Я даже уронил скупую мужскую слезу...
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06.01.2025 12:46 Ответить
Це ж Гойдааааааа !!!
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06.01.2025 14:46 Ответить
А так могли б вигнати солдати НАТО.
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06.01.2025 12:07 Ответить
Солдати НАТО не вигнали б.Вони б ще й погидували спати в тих ізбах
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06.01.2025 13:01 Ответить
Та і Тузіка не зжерли б. Сирим... Разом з ошийником...
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06.01.2025 13:22 Ответить
+100500!!!
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06.01.2025 15:57 Ответить
Аби не бандери!!!
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06.01.2025 12:07 Ответить
Оце буде сміху, коли "біндери" звільнять їх від тих касатіків !
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06.01.2025 13:13 Ответить
Тузіка вже не вернеш! 😪
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06.01.2025 17:23 Ответить
Жаль песика...
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06.01.2025 22:20 Ответить
Ще тварєй к@ц@пських почнемо жаліти... Було б добре щоб і палив їхні конури
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06.01.2025 12:07 Ответить
Бабка уходи, Шарика оставляй.
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06.01.2025 12:08 Ответить
І Жучку з щенятками (делікатес).
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06.01.2025 12:35 Ответить
Щєнята табака (с)
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06.01.2025 12:41 Ответить
А Жучку - жучить!
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06.01.2025 12:47 Ответить
Правильно, тут із НАТО війна йде, а вони тільки думають, як свою дупу в тепло взимку прилаштувати.
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06.01.2025 12:08 Ответить
Сховався, це щоб його ФПВ не задвухсотило, живий щит.
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06.01.2025 12:09 Ответить
Норм
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06.01.2025 12:09 Ответить
півне-махновец на касапо-махновке
Нестору Івановичу - Царства Небесного - село в його честь.
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06.01.2025 12:10 Ответить
Селище Махновка - ісконна рассійская зємля!
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06.01.2025 13:36 Ответить
Жаль він старенькій не зарядив прикладом промєж глаз
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06.01.2025 12:12 Ответить
нічого дивного, це ми панькаємось з цивільними які стають тягарем при боях..
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06.01.2025 12:12 Ответить
Йой!!!! Як курян жалько((( вони не тіки "****** шастать" розуміють, але й корейською " пшла на юхг" виконують на "раз-два"...
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06.01.2025 12:13 Ответить
дочекалися ацвабадітєлєй)))
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06.01.2025 12:14 Ответить
у бабок, дідівські трофейні лісапєти корейці вже відібрали, а тепер в хаті, дідівські трофейні наручні годинники вишукують ))
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06.01.2025 12:14 Ответить
Випхали і не згвалтували? Які чемні...
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06.01.2025 12:14 Ответить
А от молодій вчительці в дєрєвнє Кромські Бики пощастило! Четверо чи п'ятеро північно-корейських асвабадітєлєй гуртом "ощасливили" 28-річну викладачку РУДН (російський університет дрючби народів)
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06.01.2025 13:42 Ответить
Нормальна тема. Ще би розстріляти треба було, щоб як в часи революції.
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06.01.2025 12:15 Ответить
Це смішно, але скоро ці тварі вузькоокі будуть так же виганяти наших людей на окупованих територіях і заселятися в наші будинки. А ***** обов'язково зробить велике переселення на ТОТ і завезе десятки мільйонів дикунів зі всього світу. От тоді побачимо як Зеленський чи хто там ще збирається мирним шляхом повернути територію України.
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06.01.2025 12:15 Ответить
реекспорт насилля
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06.01.2025 12:16 Ответить
- Хазяина присёл! Русска ***** в жёппу!
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06.01.2025 12:17 Ответить
Корейці це - подарунок від влади за здохлих "героїв сво".
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06.01.2025 12:17 Ответить
Кожній бабі по корейцю. Починайте народжувати!
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06.01.2025 12:18 Ответить
Зато нема солдатів нато,це потужна многоходовочка вв куйла.То вони ще гарно попросили вийти з хати.Нехай дякують бабулі що їх не виїб...и)))
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06.01.2025 12:25 Ответить
Бабки за хутіна
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06.01.2025 12:26 Ответить
Це страшна сила...
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06.01.2025 13:49 Ответить
*****
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06.01.2025 12:30 Ответить
а міг би просто зжерти
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06.01.2025 12:30 Ответить
- Мамка! Яйко, млєко, сабака давай! Кім галодній, халодній! Твой ізба жіть будєт...
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06.01.2025 12:36 Ответить
Асвабаділ.
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06.01.2025 12:41 Ответить
Точно так само робили й німці у прифронтовій смузі... Господарів - у сарай чи хлів, а самі в хату заселялися...
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06.01.2025 12:42 Ответить
По-перше - нам "похер", хто саме кацапів з хати виганяє - самі кацапи чи їх "саюзники"...
По-друге, коли "евакуюють" (навіть примусово) - то не виставляють взимку, з хати, у кімнатних тапочках та без зимового верхнього одягу... І без речей щоденного вжитку...
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06.01.2025 13:09 Ответить
Таваріщ з породи фактажніков.
Нє вєрь глазам своім, вєрь словам Фоми. Нє всьо так однозначно.
Таваріщ вже відзначився у темі про наш літак, що ухилився від ракетної атаки.
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06.01.2025 13:20 Ответить
Якщо подивитись на це в загальному, то насрати, що саме там коїться і чи то північнокорейський чучхіст пресує "мєснає насілєніє", чи так рюзьгє-бурят проводить "евакуацію". Головне, що ці події на під...рській території.
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06.01.2025 13:11 Ответить
це "трошки" перебільшено савєцкай прапагандай. ось що розповідали маї батьки: в будинку мого тата жив німець разом з усіма ними і ділився своїм пайком, а в будинку моєї мами жили німці(відділеня) і спали на долівці на соломі і нікого не зганяли навіть з ліжок, з печі
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06.01.2025 13:16 Ответить
Я так розумію - це було в Україні? Я відразу уточнив про "прифронтову зону". У моєї баби в хаті теж німці жили. І її не чіпали. Але це було в тилу німецькому, далеко від фронту.
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06.01.2025 13:20 Ответить
в маминій хаті - під час бойових дій кілька днів, а в татовій - під час окупації
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06.01.2025 13:26 Ответить
І що це мені повинно сказать? Бабка моя батрачила у німців, у Баварії. Так господар їх з подругою, тихцем від хазяйки, підгодовував салом та ковбасою, а його невістка - батогом шмагала, за "просто так".... А в селі одні німці за продукти платили, а інші - відбирали у людей продукти. Сусідка за грабіж поскаржилася коменданту. Так він викликав підлеглих та змусив заплатить вдвоє більше - бо пригрозив відправкою на фронт...
Та й роботою газових камер, крематоріїв, саме німці керували... Так само, як і розстрільними командами...
Люди різні бувають...
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06.01.2025 13:38 Ответить
я нічого не хочу сказати, лише переповідаю те, що чув від своїх батьків. я не ідеалізую німців, це тільки епізод. також батько розказував як німці спалили село яке знаходиться по прямій від нашого 10км, за те що там партизани вбили невеликий німецький підрозділ. А ще мені батьки розповідали що витворяли донські "казакі"(певне красновці) -точно те саме, що робили каци в Бучі -катування, згвалтування, полювання на людей для відправки в фатерлянд. німці в порівнянні з ними були просто "яньолики"
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06.01.2025 15:11 Ответить
Бабуся розповідала, під час окупації в її хаті жило два німецьких офіцера, один вермахта, другий есесовець! Мамі тоді був 1 рік, вона часто плакала, есесовець хотів її вбити, але вермахтовець не дав, виселили бабусю з мамою в сарай, так офіцер вермахту тайкома і їду їм давав, і шоколад. Фашисти не кацапи, там різні були!
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06.01.2025 17:35 Ответить
В невеликому селі, що недалеко від м.Суми, зустріли німецьку окупацію моя бабуся та мій тато, якому на той час було менше чотирьох років, дід був на фронті. Бабуся та тато, багато чого розповідали про ставлення до них німців. З їхніх слів, я зрозумів, що ставлення було нормальним, ніхто не знущався, не бив, ні гвалтував. Один з офіцерів, дуже часто садовив мого тата собі на коліна, пригощав шоколадкою, показував фото своєї фройлін з сином, гладячі батька по голівці. Бабуся готувала їм їсти в печі, ну тут нічого вже не вдієш, такий був наказ, після їжі вони завжди казали "данке шон", давали банку тушонки, або консерви. Єдине, що страшне бабуся запам`ятала, то це як один з німців, з пістолета, на нашому дворі, вбив місцеву шмару, яка гуляла з німцями, бо бувши випивши, приревнував її до такого ж офіцера. Висновок можна зробити, що не всі німці були тваринами, деякі були нормальні, чого не скажешь про кацапів, то покидьки вищого ступеню.
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06.01.2025 18:25 Ответить
для північнокорейців кацапи виглядають як собаки, усЄ на одно ліцо..
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06.01.2025 12:44 Ответить
а міг би бути "терорист" з "Житомиру", як на відео тому дідусь офігев, коли йому український воїн сказав що він не з Америки а з Житомиру))
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06.01.2025 12:54 Ответить
все вірно зробив. пасмєєлєє нада, таварісчі!
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06.01.2025 13:07 Ответить
А шо така музика сумна - як мінімум треба порвати два баяни.
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06.01.2025 13:10 Ответить
Відео цікаве, але малоінформативне. Я так і не зрозумів, чи встигнули корейці чпокнути московитських самок, перед тим , як виперти на вулицю. Сподіваюсь, що встигунли, інакше то якесь дикунство.
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06.01.2025 13:15 Ответить
Росіся для росісян? Звичайно, напевно да?!
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06.01.2025 13:28 Ответить
Видно шо кацап зажиточний - є велосипед. І хата - картинка.
Як тут не піти в сусідню країну поділитися достатком...
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06.01.2025 14:23 Ответить
Немцы жили с хозяевами в одной хате, а здесь какое то косорылое чувырло махнуло рукой и кацапы бодренько выскочили на мороз. *******.
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06.01.2025 15:44 Ответить
Тріумф духовноскрепія
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06.01.2025 16:46 Ответить
Картина Репіна "Дождались"...🤗
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06.01.2025 17:17 Ответить
Наші мальчікі! В корейскіх трусіках, ім же холодно.
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09.01.2025 08:40 Ответить
 
 