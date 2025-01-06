Аэробомбер 30-й ОМБр ликвидировал двух оккупантов, пытавшихся скрыться по траншее. ВИДЕО

Оператор дрона из подразделения "Aerobomber_UA" 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского ликвидировал двух оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом боевой работы опубликована в соцсети.

На записи видно, что российские захватчики всячески пытались избежать смерти, убегая по траншее, но все тщетно.

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