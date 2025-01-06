Аэробомбер 30-й ОМБр ликвидировал двух оккупантов, пытавшихся скрыться по траншее. ВИДЕО
Оператор дрона из подразделения "Aerobomber_UA" 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского ликвидировал двух оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом боевой работы опубликована в соцсети.
На записи видно, что российские захватчики всячески пытались избежать смерти, убегая по траншее, но все тщетно.
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А сегодня смотрю боевики только украинского производства
Жили-були дід і баба.
І було в них хазяйство.
Ну, держали вони різну худобу:
корови, вівці, свині, кролі, нутрії.
Ну, а де худоба - там і гавно:
ціла скирта гною.
А в том гавні жили хробаки:
Владімір, Александр і Ніколай.(с)
Як ті щури лазять по норах та дохнуть одне за одним.