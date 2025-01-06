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Новости Видео Война
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Аэробомбер 30-й ОМБр ликвидировал двух оккупантов, пытавшихся скрыться по траншее. ВИДЕО

Оператор дрона из подразделения "Aerobomber_UA" 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского ликвидировал двух оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом боевой работы опубликована в соцсети.

На записи видно, что российские захватчики всячески пытались избежать смерти, убегая по траншее, но все тщетно.

Смотрите также: Воины 57 ОМПБр успешно атакуют вражеские тайники и оккупантов в Волчанске на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19350) война (1380) ликвидация (3581) 30 отдельная механизированная бригада (154)


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Топ комментарии
+9
В очах кацапа читається жах, він розуміє, що скоро здохне, славне відео))
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06.01.2025 16:22
+7
було ж їм давно сказано "увидєл дрон - застрелись!" ))
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06.01.2025 16:23
+7
Не сиділось Ємєлям на болотах на пєчі! Двіжухі захотілось!
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06.01.2025 16:24
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добре..
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06.01.2025 16:22 Ответить
В очах кацапа читається жах, він розуміє, що скоро здохне, славне відео))
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06.01.2025 16:22 Ответить
І головне, шо було в нього в очах коли воно сюди лізло падло? Він шо , думав шо тільки він може стріляти та вбивати? Підари тупоголові. Сиділи б в своїх ****** брагу сосали, ні блть грошей захотілося - отримав і грошей і білет до кабзона
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06.01.2025 20:24 Ответить
Кацап і думати - несумісні речі ) Тільки перед смертю може щось промайнути.
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06.01.2025 22:07 Ответить
Раньше смотрела классные американские боевики
А сегодня смотрю боевики только украинского производства
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06.01.2025 16:23 Ответить
було ж їм давно сказано "увидєл дрон - застрелись!" ))
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06.01.2025 16:23 Ответить
Почув)))
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06.01.2025 16:33 Ответить
Не сиділось Ємєлям на болотах на пєчі! Двіжухі захотілось!
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06.01.2025 16:24 Ответить
Чомусь згадався твір класика-

Жили-були дід і баба.

І було в них хазяйство.

Ну, держали вони різну худобу:

корови, вівці, свині, кролі, нутрії.

Ну, а де худоба - там і гавно:

ціла скирта гною.

А в том гавні жили хробаки:

Владімір, Александр і Ніколай.(с)
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06.01.2025 17:16 Ответить
Ото понарили - дрончику важко...
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06.01.2025 16:34 Ответить
Подохли втомлені.
Як ті щури лазять по норах та дохнуть одне за одним.
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06.01.2025 16:50 Ответить
Мог сидеть дома в Гнилых Ручьях, пить бояру, 3.14здить бабу и детей, смотреть хоккей и орать 'Раиса фперде!', но захотелось приключений на свой сраку. Получил. Удачи этому козломордому.
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06.01.2025 19:16 Ответить
заморивсь- на кабздох))
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06.01.2025 21:54 Ответить
мораль така: не втікай від українського дрона - здохнеш втомленим 🤣
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07.01.2025 08:05 Ответить
 
 