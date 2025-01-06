Украинские десантники на БТР "Stryker" давят российских пехотинцев в поле на Курщине. ВИДЕО
В Курской области экипаж бронетранспортера Stryker 80-й ОДШБр после окончания боеприпасов давил россиян броней и колесами.
Соответствующее видео опубликовали Десантно-штурмовые войска ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если у десантника заканчивается БК, он давит противника броней. На видео зафиксировано, как экипаж бронетранспортера Stryker 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины на Курщине гоняется по полю за противником и давит россиян броней и колесами", - говорится в сообщении.
В ДШВ отметили, что десантники прибегли к таким действиям после тяжелых боев, когда боеприпасы иссякли, а враг находился в опасной близости.
"При этом, когда механик-водитель "искал" свою очередную цель, наводчик-оператор вылез из люка и вел огонь по россиянам из стрелкового оружия! Такой характер и закалка у воинов-десантников! Вместе к победе!" - добавили в ДШВ.
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Надішліть номер рахунку, я сплачую перерасход дизеля за те що ви шалено ганяли та давили орків !
га-га !
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ну то плять вааабщє!
всі Женевські конвенції в шокє !
Ми, українці, народ мирний...
І воювать трохи побоюємося...
Але коли на нас нападають - нам стає "похрєн"...
А коли нам стає "похрєн" - бояться починають ті, хто на нас напав...
кальмараквача.
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Запас ходу 531 км
Ємність паливних баків, 215 л
"Крик орка"
маслом по холсту
колесами по пиці
земля кацапа це московська і новгородське нечорноземʼя все !
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
-Хіба не бачите куме, москалів душу! -
- А ви куме, що не маєте кулемета? -
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