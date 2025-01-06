Украинские десантники на БТР "Stryker" давят российских пехотинцев в поле на Курщине. ВИДЕО

В Курской области экипаж бронетранспортера Stryker 80-й ОДШБр после окончания боеприпасов давил россиян броней и колесами.

Соответствующее видео опубликовали Десантно-штурмовые войска ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если у десантника заканчивается БК, он давит противника броней. На видео зафиксировано, как экипаж бронетранспортера Stryker 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины на Курщине гоняется по полю за противником и давит россиян броней и колесами", - говорится в сообщении.

В ДШВ отметили, что десантники прибегли к таким действиям после тяжелых боев, когда боеприпасы иссякли, а враг находился в опасной близости.

"При этом, когда механик-водитель "искал" свою очередную цель, наводчик-оператор вылез из люка и вел огонь по россиянам из стрелкового оружия! Такой характер и закалка у воинов-десантников! Вместе к победе!" - добавили в ДШВ.

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