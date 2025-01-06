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Украинские десантники на БТР "Stryker" давят российских пехотинцев в поле на Курщине. ВИДЕО

В Курской области экипаж бронетранспортера Stryker 80-й ОДШБр после окончания боеприпасов давил россиян броней и колесами.

Соответствующее видео опубликовали Десантно-штурмовые войска ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если у десантника заканчивается БК, он давит противника броней. На видео зафиксировано, как экипаж бронетранспортера Stryker 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины на Курщине гоняется по полю за противником и давит россиян броней и колесами", - говорится в сообщении.

В ДШВ отметили, что десантники прибегли к таким действиям после тяжелых боев, когда боеприпасы иссякли, а враг находился в опасной близости.

"При этом, когда механик-водитель "искал" свою очередную цель, наводчик-оператор вылез из люка и вел огонь по россиянам из стрелкового оружия! Такой характер и закалка у воинов-десантников! Вместе к победе!" - добавили в ДШВ.

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Автор: 

уничтожение (7001) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (151) Десантно-штурмовые войска (220) Курск (1116)


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Топ комментарии
+37
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06.01.2025 22:58
+30
Як доктор прописав
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06.01.2025 22:52
+27
це буквально мля! … закатують русню хробачу в чернозем….
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06.01.2025 22:55
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Як доктор прописав
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06.01.2025 22:52 Ответить
Один втік скотина не захотів на колеса намотатися, нічого в наступний раз хробаку і ти як той клоп хрусниш
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06.01.2025 22:53 Ответить
От що значить - ДАІшників нема....
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06.01.2025 22:55 Ответить
Так, даїшніки, зачот приймали. Все, як положено, забор загорожений, щоб ніхто нікуди. Три попитки 1,2,3, скорость +задняя
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06.01.2025 23:08 Ответить
Мехвод кеглі поваляв - зачот прийнято!
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06.01.2025 23:09 Ответить
Хлопці, респект !
Надішліть номер рахунку, я сплачую перерасход дизеля за те що ви шалено ганяли та давили орків !
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07.01.2025 00:24 Ответить
це буквально мля! … закатують русню хробачу в чернозем….
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06.01.2025 22:55 Ответить
А як паливо скінчиться, що буде робити?
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06.01.2025 22:57 Ответить
закинемо гроші 💰 на дизель !
га-га !

.
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07.01.2025 00:26 Ответить
Carmageddon
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06.01.2025 22:57 Ответить
Ja tak v ARMA 2 DayZ epoch zombakov davil ...
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06.01.2025 22:58 Ответить
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06.01.2025 22:58 Ответить
А у ваших закінчились мізки...
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06.01.2025 23:03 Ответить
пердильна жила а орків слабка
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07.01.2025 00:28 Ответить
Це як в "Ну, погоди!" вовк курей давив🤣
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06.01.2025 22:59 Ответить
САФАРІ))
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06.01.2025 23:00 Ответить
Поки йде перезарядка кулемета...... - мехвод вирішив стати Героєм України....
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06.01.2025 23:00 Ответить
Вирішив "відточити" майстерність водіння.
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06.01.2025 23:05 Ответить
Ох, шо зараз почнеться. Всілякі там емнесті інтернешнл та х'юман райтс воч заголосять про військові злочини. Про бідолашних беззахисних кацапських хлопчиків у трусиках, яких чавлять кровожерливі украхнські нелюди
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06.01.2025 23:02 Ответить
православних мальчіков намотувати на колеса Страйкера?

ну то плять вааабщє!
всі Женевські конвенції в шокє !
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07.01.2025 00:31 Ответить
Не перебільшуйте, максимум до чого тут можна докопатися ,то порушення правил дорожнього руху.
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07.01.2025 01:27 Ответить
Там нема дороги, то поле, а БРТ це сільгосптехніка для розкидування гною )) Тому ніяких питань бути не може, гній розкидано ))
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07.01.2025 09:10 Ответить
Ну... я щось в Женевській Конвенції не бачив заборон у період війни діяти подібним чином. Та і українське законодавство стосовно ворога цього не забороняє. Тобто юридично все ок І взагалі, на відео ясно видно, що от ті троє напрявляли зброю в сторону екіпажу і кричали "мачіть хахлов" і "ми всє равно бистрєє". Вели справжній бій я б сказав.
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07.01.2025 09:50 Ответить
Сама прекрасна корида в історії людства!
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06.01.2025 23:03 Ответить
Максимально не ефективна тактика, кацапа треба було знищити дистанційно. Екіпаж Stryker сильно ризикував, не можна так підставлятися.
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06.01.2025 23:04 Ответить
Це ж треба так "озвіріть"! Не буде коліс і броні - вони їм горло зубами рватимуть...
Ми, українці, народ мирний...
І воювать трохи побоюємося...
Але коли на нас нападають - нам стає "похрєн"...
А коли нам стає "похрєн" - бояться починають ті, хто на нас напав...
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06.01.2025 23:05 Ответить
Гра в кальмара квача.
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06.01.2025 23:06 Ответить
Що скінчилися ********** на відео взагалі не видно. Швидше багато дурі, *********** і пального.
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06.01.2025 23:06 Ответить
треба ж хлопцям побавитись та расслабіться
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07.01.2025 00:33 Ответить
Їжджай туди на дивані, покажи їм, як треба.
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07.01.2025 04:05 Ответить
Сміх сміхом, але де наша піхота?
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06.01.2025 23:08 Ответить
там де має бути - в Страйкері, нєх по полю вештатись
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07.01.2025 00:34 Ответить
Епізод для чергової GTA.
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06.01.2025 23:11 Ответить
На тот гамно только кучу соляры спалили. Ну стой же ты спокойно. Всё равно замочат. Так нет же. Только захакался.
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06.01.2025 23:11 Ответить
солярка сплатимо, але ж як хлопці побавитись !

.
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07.01.2025 00:35 Ответить
Транспортная машина пехоты M1126 Stryker (ICV)

Запас ходу 531 км
Ємність паливних баків, 215 л
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07.01.2025 10:02 Ответить
Два підари втекли
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06.01.2025 23:13 Ответить
Мабуть важко бігти з повними штанями...
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06.01.2025 23:15 Ответить
Фантастично. Не жалійте тих тварюк !
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06.01.2025 23:18 Ответить
Нижче в стрічці крик Бутусова, що Курахову звіздець. Коментарів в 10 разів менше. 73% невиправні.
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06.01.2025 23:19 Ответить
Під Курахово гундос виконує Стамбульські угоди, як зробив це з Бахмутом та іншими містами .
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06.01.2025 23:28 Ответить
Курахову вже давно кіцень, зараз йдуть бої за промку, яку кацапи також майже захопили
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06.01.2025 23:33 Ответить
Читаєш новини. Одна - про складну ситуацію на Донбасі. Інша - ось про це. Як казало ***** - "двіжуха"
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06.01.2025 23:20 Ответить
Тут ключове, що у наших воїнів закінчились **********. А гроші на Шмарафон є, на дороги є, на хфільми є, на підняття зарплатні владним на всіх рівнях є. На кінець 2014 залишок невикористаних коштів мільярдами валяється.
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06.01.2025 23:37 Ответить
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06.01.2025 23:42 Ответить
Як тарганів, тапком!
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06.01.2025 23:42 Ответить
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06.01.2025 23:49 Ответить
Мунк
"Крик орка"
маслом по холсту
колесами по пиці
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07.01.2025 00:38 Ответить
Це Київські землі, тому страйкер чавить московитів що шастають не по своїй землі.
земля кацапа це московська і новгородське нечорноземʼя все !
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06.01.2025 23:52 Ответить
Дави ГАВНО!!
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06.01.2025 23:52 Ответить
Навіяло:"тато акула вчить сина акулу правильно ловити туристів:" сину,вибираєш якогось,підпливаєш до поверхні,виставляє над водою свого гребня і починаєш повільно накручувати круги навколо вибраної тобою людини..А син такий:" тату,ну та для чого ті круги?А що,не можна на всій швидкості і напряму?" На що тато акула:" можна сину,якщо ти хочеш їсти то з гі..мном..."
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07.01.2025 00:03 Ответить
Пишуть, що ЗСУ за добу просунулись північно-східніше Бердіна у напрямку ло дороги Р200 Солдатське-Курськ.

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07.01.2025 00:15 Ответить
Обожнюю Львів🥰
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07.01.2025 00:34 Ответить
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07.01.2025 00:38 Ответить
Сафарі на монстрів
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07.01.2025 01:07 Ответить
Ажопаделаешь!?
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07.01.2025 01:36 Ответить
Тягне на новий олімпійський вид спорту - "розчави москаля".
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07.01.2025 04:08 Ответить
У футболі страйкер має завдання забивати голи а на курщині - орківські голови

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
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07.01.2025 05:25 Ответить
руские , вот НАСТОЯЩЕЕ сафари !!!(((
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07.01.2025 06:13 Ответить
- Куме, що ви робите? -
-Хіба не бачите куме, москалів душу! -
- А ви куме, що не маєте кулемета? -
- Ха куме, я маю час та натхнення. -
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07.01.2025 07:12 Ответить
за надмірні витрати солярки вирахувать з похороних грошей родичів кацапів за якими наші ганялись по полю
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07.01.2025 09:06 Ответить
де ООН? де амнесті інтернешенел??? звіряче вбивство мирних хлібопашців курщини
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07.01.2025 10:39 Ответить
Україні боротьба з шкідниками на полях вийшла на новий рівень!
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07.01.2025 12:37 Ответить
Нормальна отвєтка за розстріл полонених.
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07.01.2025 17:04 Ответить
Все правильно, тільки нащо це показувати?
Шикарні відео для раша пропаганди, власними руками
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08.01.2025 00:06 Ответить
 
 