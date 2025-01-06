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Тело оккупанта разорвало в клочья от удара дрона-камикадзе на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении бойцы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" ударами дронов-камикадзе ликвидировали российских захватчиков.

Соответствующее видео опубликовали в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19350) война (1380) ликвидация (3581) Донецкая область (9734) Покровский район (587)


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Топ комментарии
+4
Це Двіжуха чизастой?
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06.01.2025 23:43
+2
Навіщо добивати кацапа? Нехай виживе! Його лікування, транспортування, утримання буде смоктати гроші з кацапського бюджету. Видовище його інвалідності і тих страждань які він 100% матиме на кожному етапі подальшого життя дискредитуватимуть ********** владу. Окупант-інвалід це антивоєнний рекламний плакат в ворожому середовищі.
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07.01.2025 02:05
+2
Цікаво - а в такому випадку (коли "орка" розірвало на шмаття) - жінці його "білу ладу" даватимуть теж у вигляді окремих вузлів та агрегатів? Хай сама збирає?
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07.01.2025 06:47
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Це Двіжуха чизастой?
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06.01.2025 23:43 Ответить
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06.01.2025 23:57 Ответить
красівоє...
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06.01.2025 23:53 Ответить
Женевська конвенція не забороняє ...
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07.01.2025 00:29 Ответить
Навіщо добивати кацапа? Нехай виживе! Його лікування, транспортування, утримання буде смоктати гроші з кацапського бюджету. Видовище його інвалідності і тих страждань які він 100% матиме на кожному етапі подальшого життя дискредитуватимуть ********** владу. Окупант-інвалід це антивоєнний рекламний плакат в ворожому середовищі.
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07.01.2025 02:05 Ответить
Кругообіг слів у природі: виявлено ->в'*****->знищено(інколи добити)
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07.01.2025 02:55 Ответить
Цікаво - а в такому випадку (коли "орка" розірвало на шмаття) - жінці його "білу ладу" даватимуть теж у вигляді окремих вузлів та агрегатів? Хай сама збирає?
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07.01.2025 06:47 Ответить
Схоже, що дадуть ладу без колес, та мінімум без коробки передач.
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08.01.2025 12:14 Ответить
Танунах!..
Їм давно вже "лад" не видають. Скорше, дадуть або кубометр вербових дров (), або торбу надкусаних пільмєнєй.
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08.01.2025 13:25 Ответить
Гуляш для лисиць.
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07.01.2025 10:04 Ответить
Йде, щось там видєлується, пукалку кудись наставляє, сопить, пердить...і не знає що мертвий вже..
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07.01.2025 14:39 Ответить
 
 