Тело оккупанта разорвало в клочья от удара дрона-камикадзе на Покровском направлении. ВИДЕО
На Покровском направлении бойцы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" ударами дронов-камикадзе ликвидировали российских захватчиков.
Соответствующее видео опубликовали в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.
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Їм давно вже "лад" не видають. Скорше, дадуть або кубометр вербових дров (), або торбу надкусаних пільмєнєй.