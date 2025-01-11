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Силовики задержали и увезли в неизвестном направлении экс-мера Чернигова Ломако, - Палатный. ВИДЕО

В Чернигове силовики задержали и вывезли в неизвестном направлении бывшего и.о. мэра города, лидера партии УДАР в Черниговской области Александа Ломако. Вчера он вышел с заявлением, что власть приказала его "догнать любой ценой".

Об этом сообщил первый заместитель председателя УДАРа Артур Палатный, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня посреди дня в Чернигове задержали и повезли в неизвестном направлении лидера партии УДАР в Черниговской области Александра Ломако. С Александром нет связи. Вчера он вышел с заявлением, в котором сообщил, что силовики получили команду "от центра любой ценой ценой догнать Ломако" и сообщил, что по его информации в ближайшее время к нему должны прийти гости, имея в виду силовиков", - написал Артур Палатный.

Он отметил, что репрессии против политических оппонентов уничтожают Украину, как уничтожает ее враг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Центр дал силовикам указание догнать меня любой ценой", - Ломако

"УДАР является политическим оппонентом партии власти, но это не дает никакого права власти задействовать репрессивный аппарат к политическим оппонентам. Попытки свертывания демократии уничтожают страну, как уничтожает ее враг. Тот, кто дал указание силовой расправы над Александром Ломакой - враг Украины", - заявил Палатный.

Он также задает риторический вопрос: как в глазах партнеров будет выглядеть Украина, власть которой вешает лапшу о защите демократии в стране?

"Требуем от инициаторов позорного заказа прекратить силовой произвол!" - подчеркнул Артур Палатный.

Ранее Александр Ломако сообщил, что получил предупреждение о том, что силовики получили "сверху" команду "накопать" что-либо на него, и что в ближайшее время ему следует ожидать визита силовиков.

Автор: 

Чернигов (886) Ломако Александр (30) Черниговская область (1139) Черниговский район (36)


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Топ комментарии
+28
Хай бєспрєдєл.Але в коментах бачу що наріду подобається. Головне щоб потім не було-"а мене то за що"?
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11.01.2025 14:51
+21
краще дЄрмака, стількі біди, скількі ця **** принесла народу, не один вилупок за 30 років не наробив.
Боже визволи України від цього чьорта.
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11.01.2025 14:57
+18
дЄрьмача влада застосовує силові структури в особистих цілях, нічого нового.
п.с. дЄрмак - будь проклятий, кляну його суку, масса мішима йому, його ОП і його тцкшно тітушним формуванням.
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11.01.2025 14:53
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головне, шоб за 6 років в кріслі нікого не заламали ...
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11.01.2025 14:48 Ответить
наступники заламають, це все циклічно
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11.01.2025 14:49 Ответить
Не заламають. Єрмак владу не віддасть.
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11.01.2025 15:07 Ответить
не чипай Кличка, Зеленобот
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11.01.2025 14:57 Ответить
краще дЄрмака, стількі біди, скількі ця **** принесла народу, не один вилупок за 30 років не наробив.
Боже визволи України від цього чьорта.
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11.01.2025 14:57 Ответить
таблетки пей, убогий! и смотри марафон это твой уровень развития!
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11.01.2025 14:58 Ответить
А що? Старих,хворих та бідних можна хапати і вивозити в невідомому напрямку,а екс-мерів не можна,чи що?
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11.01.2025 14:49 Ответить
в ТЦК повезли.... ВЛК...
Завтра на полігон...
Ау! ІІІ штурмова! Клієнт готов!
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11.01.2025 15:03 Ответить
Скоріше за все він інвалід,також доглядаэ за старенькими батьками та виховує дітей-сиріт! Тому йому в 3 штурмову не можна!
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11.01.2025 15:06 Ответить
а я думав, буде як ексмер Умані і піде захищати Україну !!! До кінця!
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11.01.2025 15:09 Ответить
Для цього поліція не потрібна!
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11.01.2025 15:12 Ответить
для цього потрібний ТЦК та СП?
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11.01.2025 15:42 Ответить
Троє діток.
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11.01.2025 18:20 Ответить
судя по всему, ждёшь ты оплаты за свои провокативные комменты и не более того
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11.01.2025 16:49 Ответить
Він не мер. Був першим секретарем при Атрошенко.
Коли атрошку позбулись, він мав виконувати обов'язки до виборів нового мера.
Заважав, бо як і мер казали офісу що вони даремно нищить децентралізацію.
Ось вам і продовження бикотства чи ********.
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11.01.2025 18:19 Ответить
Ти назвав вже два злочини президента!!!!!!
алеж йому пох.....й
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11.01.2025 23:34 Ответить
Після перемоги Порошенка на виборах всі політв'язні будуть звільнені.
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11.01.2025 14:51 Ответить
не буде такої перемоги з причин, незалежних від Порошенка.

якщо гівно одного разу попало в черепушку дебілів, то його звідти вимити вже неможливо.
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11.01.2025 15:13 Ответить
Нарід у 2010 р. проголосував за тричі судимого рецедивиста. Суцільні питання.
Це диво, що у 2014 р. проголосували за Порошенка. З переляку мабуть.
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11.01.2025 20:18 Ответить
Хай бєспрєдєл.Але в коментах бачу що наріду подобається. Головне щоб потім не було-"а мене то за що"?
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11.01.2025 14:51 Ответить
нравится любителям зеленского и руцкого мира
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11.01.2025 15:00 Ответить
Слова пастора Мартіна Німеллера:
- Коли вони прийшли за комуністами,
я мовчав ‒
я не був комуністом.

Коли вони прийшли за соціал-демократами,
я мовчав ‒
я не був соціал-демократом.

Коли вони прийшли за профспілковими активістами,
я мовчав ‒
я не був членом профспілки.

Коли вони прийшли за євреями,
я мовчав -
я не був євреєм.

Коли вони прийшли за мною ‒
вже не було кому заступитися
за мене. -
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11.01.2025 16:06 Ответить
дЄрьмача влада застосовує силові структури в особистих цілях, нічого нового.
п.с. дЄрмак - будь проклятий, кляну його суку, масса мішима йому, його ОП і його тцкшно тітушним формуванням.
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11.01.2025 14:53 Ответить
Якесь в мене неправильне відео.Двоє в формі поліції і ще якийсь чоловік поспілкувались і сіли в машину причому кожен з них сам відкривав сою дверку,і кожен сам закривав добровільно.Ну зовсім не схоже коли шестеро одного скрутили і в бус...
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11.01.2025 14:57 Ответить
Затримали. Читай що написано зверху, перед цим вимий макітру а то читаєш викривлене стікаючим зеленим гімном.
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11.01.2025 15:47 Ответить
Вася не "быкуй" і подумай може ти не центр всесвіту навколо якого обертається "зелене гівно яке стікає"...
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11.01.2025 16:12 Ответить
Бачу зелене гімно відмити не вийде, тільки пооббивати дручком.
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11.01.2025 16:40 Ответить
А дручок вже виріс🤣🤣🤣
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11.01.2025 16:48 Ответить
Політика--- це дуже брудна забавка .
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11.01.2025 15:11 Ответить
зелене мстиве чмо
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11.01.2025 15:14 Ответить
Зелені пі дари ніяк не заспокоються
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11.01.2025 15:34 Ответить
Палатный крішует все бардели с 2010 года, !!! Київська мелкая мафія завіса!! сколько молодих дівчат загубив!!
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11.01.2025 15:49 Ответить
Зараз це називається "Група оповіщення запропонувала громадянину прослідувати до найближчого РТЦК для уточнення військово-облікових даних"
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11.01.2025 16:04 Ответить
Це у вас там у штаті Техас ??
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11.01.2025 20:16 Ответить
🤔 У Чернігові депутату Ломаку склали адмінматеріал за дрібне ***********

Сьогодні до Чернігівського райуправління поліції запросили депутата та колишнього в.о. міського голови Олександра Ломака. Йому склали адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП (дрібне ***********).

Дрібне *********** включає нецензурну лексику в громадських місцях та образливе чіпляння до громадян..

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11.01.2025 16:48 Ответить
🤔 Депутат прокоментував адміністративний протокол

Він заявив, що ситуація з адміністративним протоколом - це спроба тиску з боку влади. Він стверджує, що силовики діяли за командою «з центру» і спочатку планувалося відкрити кримінальне провадження. Однак через суспільний резонанс у медіа це рішення змінили, і йому виписали адмінпротокол на основі заяви, поданої два місяці тому.

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11.01.2025 16:50 Ответить
А шо в Україні ,тотальна диктатура ..сценарій московія - 2...? оце вже точно по приколу !
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11.01.2025 17:21 Ответить
Повяло вайбами режиму Яника. зелена малоросія на марші. Дожилися...
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11.01.2025 18:12 Ответить
Буратіна дбиває остатки місцевого самоврядування. За все, в свій час, відповість.
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11.01.2025 18:36 Ответить
Дерьмак другий номер в дуеті. Істерику закочує сам Бубон, за Спарц мстяться. Вона їх вивертає на ізнанку перед Рудим Донні.
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11.01.2025 19:19 Ответить
На відео поліцейські у формі. Навіть не опера у цивільному.
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11.01.2025 20:15 Ответить
ЗЕлена мафія - друзі яника і гіркіна, нищать залишки місцевого самоврядування щоб посадити свого мера і розкрадати бюджет, не укріплювати кордони, і ******* гуманітарку
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11.01.2025 21:48 Ответить
В ЗСУ він хоче. Показати прикладом, як він Україну любить!
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11.01.2025 23:41 Ответить
В інших містах чогось не ловлять мерів. Може красти треба менше?
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12.01.2025 08:16 Ответить
 
 