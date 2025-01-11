Силовики задержали и увезли в неизвестном направлении экс-мера Чернигова Ломако, - Палатный. ВИДЕО

В Чернигове силовики задержали и вывезли в неизвестном направлении бывшего и.о. мэра города, лидера партии УДАР в Черниговской области Александа Ломако. Вчера он вышел с заявлением, что власть приказала его "догнать любой ценой".

Об этом сообщил первый заместитель председателя УДАРа Артур Палатный, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня посреди дня в Чернигове задержали и повезли в неизвестном направлении лидера партии УДАР в Черниговской области Александра Ломако. С Александром нет связи. Вчера он вышел с заявлением, в котором сообщил, что силовики получили команду "от центра любой ценой ценой догнать Ломако" и сообщил, что по его информации в ближайшее время к нему должны прийти гости, имея в виду силовиков", - написал Артур Палатный.

Он отметил, что репрессии против политических оппонентов уничтожают Украину, как уничтожает ее враг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Центр дал силовикам указание догнать меня любой ценой", - Ломако

"УДАР является политическим оппонентом партии власти, но это не дает никакого права власти задействовать репрессивный аппарат к политическим оппонентам. Попытки свертывания демократии уничтожают страну, как уничтожает ее враг. Тот, кто дал указание силовой расправы над Александром Ломакой - враг Украины", - заявил Палатный.

Он также задает риторический вопрос: как в глазах партнеров будет выглядеть Украина, власть которой вешает лапшу о защите демократии в стране?

"Требуем от инициаторов позорного заказа прекратить силовой произвол!" - подчеркнул Артур Палатный.

Ранее Александр Ломако сообщил, что получил предупреждение о том, что силовики получили "сверху" команду "накопать" что-либо на него, и что в ближайшее время ему следует ожидать визита силовиков.