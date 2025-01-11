Силовики задержали и увезли в неизвестном направлении экс-мера Чернигова Ломако, - Палатный. ВИДЕО
В Чернигове силовики задержали и вывезли в неизвестном направлении бывшего и.о. мэра города, лидера партии УДАР в Черниговской области Александа Ломако. Вчера он вышел с заявлением, что власть приказала его "догнать любой ценой".
Об этом сообщил первый заместитель председателя УДАРа Артур Палатный, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня посреди дня в Чернигове задержали и повезли в неизвестном направлении лидера партии УДАР в Черниговской области Александра Ломако. С Александром нет связи. Вчера он вышел с заявлением, в котором сообщил, что силовики получили команду "от центра любой ценой ценой догнать Ломако" и сообщил, что по его информации в ближайшее время к нему должны прийти гости, имея в виду силовиков", - написал Артур Палатный.
Он отметил, что репрессии против политических оппонентов уничтожают Украину, как уничтожает ее враг.
"УДАР является политическим оппонентом партии власти, но это не дает никакого права власти задействовать репрессивный аппарат к политическим оппонентам. Попытки свертывания демократии уничтожают страну, как уничтожает ее враг. Тот, кто дал указание силовой расправы над Александром Ломакой - враг Украины", - заявил Палатный.
Он также задает риторический вопрос: как в глазах партнеров будет выглядеть Украина, власть которой вешает лапшу о защите демократии в стране?
"Требуем от инициаторов позорного заказа прекратить силовой произвол!" - подчеркнул Артур Палатный.
Ранее Александр Ломако сообщил, что получил предупреждение о том, что силовики получили "сверху" команду "накопать" что-либо на него, и что в ближайшее время ему следует ожидать визита силовиков.
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Боже визволи України від цього чьорта.
Завтра на полігон...
Ау! ІІІ штурмова! Клієнт готов!
Коли атрошку позбулись, він мав виконувати обов'язки до виборів нового мера.
Заважав, бо як і мер казали офісу що вони даремно нищить децентралізацію.
Ось вам і продовження бикотства чи ********.
алеж йому пох.....й
якщо гівно одного разу попало в черепушку дебілів, то його звідти вимити вже неможливо.
Це диво, що у 2014 р. проголосували за Порошенка. З переляку мабуть.
- Коли вони прийшли за комуністами,
я мовчав ‒
я не був комуністом.
Коли вони прийшли за соціал-демократами,
я мовчав ‒
я не був соціал-демократом.
Коли вони прийшли за профспілковими активістами,
я мовчав ‒
я не був членом профспілки.
Коли вони прийшли за євреями,
я мовчав -
я не був євреєм.
Коли вони прийшли за мною ‒
вже не було кому заступитися
за мене. -
п.с. дЄрмак - будь проклятий, кляну його суку, масса мішима йому, його ОП і його тцкшно тітушним формуванням.
10.01.25 20:28
Сьогодні до Чернігівського райуправління поліції запросили депутата та колишнього в.о. міського голови Олександра Ломака. Йому склали адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП (дрібне ***********).
Дрібне *********** включає нецензурну лексику в громадських місцях та образливе чіпляння до громадян..
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Він заявив, що ситуація з адміністративним протоколом - це спроба тиску з боку влади. Він стверджує, що силовики діяли за командою «з центру» і спочатку планувалося відкрити кримінальне провадження. Однак через суспільний резонанс у медіа це рішення змінили, і йому виписали адмінпротокол на основі заяви, поданої два місяці тому.
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