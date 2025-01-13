В "Армия+" запустили опрос среди военных по назначению нового начальника Национальной академии сухопутных войск, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Владимир Зеленский рассказал о проведении опроса в приложении "Армия+" о назначении нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Сегодня с Александром Сырским, Анатолием Баргилевичем, Михаилом Драпатим, Павлом Палисой обсуждали кадровые вопросы, в частности назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного.

Это один из ключевых институтов военного образования в Украине, и академия точно заслуживает изменений. Какие конкретно это будут изменения и кто будет внедрять их, решим вместе с нашими украинскими военными, со всеми нашими воинами, которые хотят перемен.

Для этого в приложении "Армия+" начат соответствующий опрос - там пять кандидатов на должность руководителя академии, и есть возможность предложить, что надо изменить в самом процессе обучения, в отношениях внутри академии.

Особенно важно, чтобы курсанты и выпускники академии поделились своим опытом и своими идеями.

По состоянию на это время - 2 тысячи голосов, и это за несколько часов от запуска опроса. Я благодарю всех, кто участвует. Приложение "Армия+" доступно для всех наших воинов. Команде Министерства обороны Украины спасибо за такой функционал", - сказал Зеленский.

