В "Армия+" запустили опрос среди военных по назначению нового начальника Национальной академии сухопутных войск, - Зеленский. ВИДЕО
В видеообращении Владимир Зеленский рассказал о проведении опроса в приложении "Армия+" о назначении нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Сегодня с Александром Сырским, Анатолием Баргилевичем, Михаилом Драпатим, Павлом Палисой обсуждали кадровые вопросы, в частности назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного.
Это один из ключевых институтов военного образования в Украине, и академия точно заслуживает изменений. Какие конкретно это будут изменения и кто будет внедрять их, решим вместе с нашими украинскими военными, со всеми нашими воинами, которые хотят перемен.
Для этого в приложении "Армия+" начат соответствующий опрос - там пять кандидатов на должность руководителя академии, и есть возможность предложить, что надо изменить в самом процессе обучения, в отношениях внутри академии.
Особенно важно, чтобы курсанты и выпускники академии поделились своим опытом и своими идеями.
По состоянию на это время - 2 тысячи голосов, и это за несколько часов от запуска опроса. Я благодарю всех, кто участвует. Приложение "Армия+" доступно для всех наших воинов. Команде Министерства обороны Украины спасибо за такой функционал", - сказал Зеленский.
що то за армія коли солдат буде вибирати начальника Академіі!!!
Нєт..конешно якщо начальник-фунт, а руковдство буде в лапах єрмака...
одним словом-95 квартал
популізм та відосіки
ДЕ реакція на петицію про введення санкцій проти друга Татарова Портнова, яка набрала необхідні 25 тисяч голосів?
А санкції є за що вводити. Гнида Портнов складав списки майданівців і учасників АТО, за якими в першу чергу прийшли рашисти-окупанти. І не просто прийшли, а катували і вбивали.
Взнає рівень довіри військових до себе.
Що з тим робити-питання,особливо в час війни.
А воно про 27 безпекових угод,план перемоги навішало на вуха людям зовсім недавно:цілими днями смакували на телеекранах,