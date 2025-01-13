РУС
В "Армия+" запустили опрос среди военных по назначению нового начальника Национальной академии сухопутных войск, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Владимир Зеленский рассказал о проведении опроса в приложении "Армия+" о назначении нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Сегодня с Александром Сырским, Анатолием Баргилевичем, Михаилом Драпатим, Павлом Палисой обсуждали кадровые вопросы, в частности назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного.

Это один из ключевых институтов военного образования в Украине, и академия точно заслуживает изменений. Какие конкретно это будут изменения и кто будет внедрять их, решим вместе с нашими украинскими военными, со всеми нашими воинами, которые хотят перемен.

Для этого в приложении "Армия+" начат соответствующий опрос - там пять кандидатов на должность руководителя академии, и есть возможность предложить, что надо изменить в самом процессе обучения, в отношениях внутри академии.

Также читайте: Зеленский заслушал доклады военных: Покровское направление, район Курахово, Курская операция. ФОТОрепортаж

Особенно важно, чтобы курсанты и выпускники академии поделились своим опытом и своими идеями.

По состоянию на это время - 2 тысячи голосов, и это за несколько часов от запуска опроса. Я благодарю всех, кто участвует. Приложение "Армия+" доступно для всех наших воинов. Команде Министерства обороны Украины спасибо за такой функционал", - сказал Зеленский.

Зеленский Владимир (21582) обращение (799)
+3
Щоб зняти особисту відповідальність "зепоцріоти" придумують всяку куйню
13.01.2025 21:42 Ответить
+3
А про зміщення із армії головнокомандувача і 16 найкращих генералів- слабо провести опитування?
Взнає рівень довіри військових до себе.
13.01.2025 22:06 Ответить
+2
цірк
що то за армія коли солдат буде вибирати начальника Академіі!!!
Нєт..конешно якщо начальник-фунт, а руковдство буде в лапах єрмака...
одним словом-95 квартал
популізм та відосіки
13.01.2025 21:47 Ответить
А не серед військових слабо? Просто серед тих хто його знає.....
13.01.2025 21:41 Ответить
Хто его знае, ті его *******.
13.01.2025 21:48 Ответить
Щоб зняти особисту відповідальність "зепоцріоти" придумують всяку куйню
13.01.2025 21:42 Ответить
Народовладдя..*****......як і обіцяв🤣🤣🤣🤣
13.01.2025 22:08 Ответить
Ішак, вчергове, намагається вмити руки.
13.01.2025 21:45 Ответить
Все одно не встановлю. Хай ще ;телеграм; запропонує встановити.
13.01.2025 21:45 Ответить
Якщо в застосунку "Армія+" розпочато опитування, то чому застосунок "Армія+" не можна використати серед військових для виборів президента України?
13.01.2025 21:46 Ответить
цірк
що то за армія коли солдат буде вибирати начальника Академіі!!!
Нєт..конешно якщо начальник-фунт, а руковдство буде в лапах єрмака...
одним словом-95 квартал
популізм та відосіки
13.01.2025 21:47 Ответить
Там, бляха, такий совок в тій Академії...
13.01.2025 22:01 Ответить
при перестройці керівників вибирали..
13.01.2025 21:51 Ответить
Оно уже так обнюхалось, шо уже самого себя боится в зеркале.
13.01.2025 21:52 Ответить
В 2019 через прохвоста Беляева советовался из детьми Арбата (там МО х....стана) а шас снизошёл к низам.
13.01.2025 22:03 Ответить
Зермаки вирішили зіграти чергову роль свєточєй демократії перед плебсом.

ДЕ реакція на петицію про введення санкцій проти друга Татарова Портнова, яка набрала необхідні 25 тисяч голосів?
А санкції є за що вводити. Гнида Портнов складав списки майданівців і учасників АТО, за якими в першу чергу прийшли рашисти-окупанти. І не просто прийшли, а катували і вбивали.
13.01.2025 22:05 Ответить
А про зміщення із армії головнокомандувача і 16 найкращих генералів- слабо провести опитування?
Взнає рівень довіри військових до себе.
13.01.2025 22:06 Ответить
Гра в демократі в країні де Офісно-презедентська система управління. І це після того, як спливло, які кацапи хазяї в наших системах "кіберзахисту". Чи це чергова репетиція перевиборів Зеленского в "Дії"? Хай не надіються. Вибори в "Дії" будуть з Кремля проводити. Потім ще виявиться, що 73% проголосували за Бойка, чи Вілкула.
13.01.2025 22:08 Ответить
Йди вже, ато самі з ким боролися на того й напоролися. 2 фронта уже.
13.01.2025 22:12 Ответить
йде обкатка виборів в дії
13.01.2025 22:16 Ответить
Дію,реєстр касапи обламали-тепер наші дані,"дякуючи" зеленим,у касапів,як на ладоні.Можна не сумніватись,як і армія плюс,чи резерв плюс.
Що з тим робити-питання,особливо в час війни.
А воно про 27 безпекових угод,план перемоги навішало на вуха людям зовсім недавно:цілими днями смакували на телеекранах,
13.01.2025 22:35 Ответить
 
 