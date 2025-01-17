РУС
Оккупант замер среди поля стоя, ожидая прилета дрона в голову. ВИДЕО

Оператор украинского дрона уничтожил российского захватчика, который не слишком пытался спрятаться.

Видео обнародовали в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Прилет дрона зафиксирован четко в голову рашиста.

Топ комментарии
+15
ні, у тупих кацапів циркулює теорія що якщо впасти у стан танатозу, то дрон тебе не бачить. Поки що ця теорія працює, бо поки нікому розповісти що ніхєра не працює.
17.01.2025 09:42 Ответить
+8
На останок поразкинув мізками, що не поїздить на білій ладі.
17.01.2025 09:27 Ответить
+5
17.01.2025 09:53 Ответить
Рузьге фаталіст?
17.01.2025 09:15 Ответить
Впав у дитинство:
Море волнуется - раз, море волнуется - два
Море волнуется - три! Фигура - замри!
17.01.2025 09:29 Ответить
Так на Берлин голова не нужна.
17.01.2025 09:57 Ответить
Вирішив вмерти не стомленим - бо сили ************ ж ще під час відвойовування найзручнішого місця в пеклі, на пательні.
17.01.2025 12:00 Ответить
На останок поразкинув мізками, що не поїздить на білій ладі.
17.01.2025 09:27 Ответить
Струс мозку не отримав - там його не було....
17.01.2025 09:28 Ответить
Не захотів помирати втомленим
17.01.2025 09:31 Ответить
ні, у тупих кацапів циркулює теорія що якщо впасти у стан танатозу, то дрон тебе не бачить. Поки що ця теорія працює, бо поки нікому розповісти що ніхєра не працює.
17.01.2025 09:42 Ответить
Та зрозуміло, що кацапи, поки чпокають один одного в бліндажах в дупи, розповідають партнерам страшилки про штучний інтелект в українських всесильних дронах, єдиний шлях обдурити який - не рухатись.
17.01.2025 12:04 Ответить
у полі дуб безмозглий стояв
17.01.2025 09:38 Ответить
Люлі, люлііі…
17.01.2025 09:41 Ответить
Стоит статуя
в лучах заката...
17.01.2025 09:44 Ответить
Солянии стовп?
17.01.2025 09:45 Ответить
-Стій, стріляти буду!
-Стою!
-Стріляю!
)))
17.01.2025 09:51 Ответить
17.01.2025 09:53 Ответить
И чем куда оно кабздона будет слушать?
17.01.2025 09:55 Ответить
Я є грут
17.01.2025 10:06 Ответить
Якесь лайно розлетілось, шматки передовиць радянських газет якими витирали сраку в дворовому туалеті...
17.01.2025 10:33 Ответить
По ходу десь поруч повинен був бути стрілок. Дрон перед атакою зависає і знальмовує для донаведення, так зараз вони збивають на "живця". Або це старе відео, раніш чомусь вони вважали, що якщо завмерти - їх не побачать, дивно але було дофіга таких випадків.
17.01.2025 10:42 Ответить
Льогкая контузія! 😁
17.01.2025 10:50 Ответить
Здаеться, що це манекен.
17.01.2025 10:54 Ответить
А мог просто пустить себе пулю в лоб и не пришлось бы тратить дрон.
17.01.2025 11:04 Ответить
Заклинание "А я в домике" не сработало..
17.01.2025 11:38 Ответить
О це завмер. До цього то пародія була
17.01.2025 11:49 Ответить
Понял, что от судьбы не убежать!
17.01.2025 12:53 Ответить
 
 