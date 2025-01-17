Оккупант замер среди поля стоя, ожидая прилета дрона в голову. ВИДЕО
Оператор украинского дрона уничтожил российского захватчика, который не слишком пытался спрятаться.
Видео обнародовали в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Прилет дрона зафиксирован четко в голову рашиста.
Море волнуется - раз, море волнуется - два
Море волнуется - три! Фигура - замри!
в лучах заката...
-Стою!
-Стріляю!
)))