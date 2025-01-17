Оккупант замер среди поля стоя, ожидая прилета дрона в голову. ВИДЕО

Оператор украинского дрона уничтожил российского захватчика, который не слишком пытался спрятаться.

Видео обнародовали в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Прилет дрона зафиксирован четко в голову рашиста.

