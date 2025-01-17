РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10319 посетителей онлайн
Новости Видео
759 9

В 2024 году разоблачены попытки получения взяток на общую сумму более 56 млн грн, - ГБР. ВИДЕО

В 2024 году работники ГБР расследовали уголовные производства по взяткам на общую сумму более 56 млн гривен. Этот показатель превысил сумму в 2023 году более чем вдвое, когда она составляла 21 млн 438 тыс. гривен.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Так, в целом в 2024 году работники ГБР работали над 3 тыс. 877 уголовными производствами по фактам коррупции и взяточничества. Было установлено нанесение ущерба государству на сумму 1 млрд 990 млн гривен. Для сравнения - в 2023 году было установлено убытков на сумму 695 млн 527 тыс. гривен.

Отмечается, что государству уже возмещен ущерб на сумму 119 млн 118 тыс. гривен, наложен арест на имущество фигурантов стоимостью 404 млн 813 тыс. гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ущерб почти на 6 млн грн: командиру воинской части сообщено о подозрении из-за фиктивных боевых доплат, - ГБР. ФОТО

Также по материалам ГБР прокуроры предъявили иски для возмещения на 130 млн 750 тыс. гривен.

Кроме того сообщается, что по результатам расследования ГБР в суд было направлено 455 обвинительных актов по фактам коррупционных правонарушений в отношении 666 человек. Из них 13 обвинительных актов касалось организованных преступных групп, действовавших в сфере коррупции. В таких делах фигурировало 83 человека.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экс-комбриг ТРО Герасименко обеспечил выплаты своей жене за фиктивное участие в боевых действиях: ГБР сообщил ему о подозрении. ФОТО

Автор: 

взятка (6216) ГБР (3179)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ОП десятками мільярдів крутить.
показать весь комментарий
17.01.2025 13:01 Ответить
А скільки витрачається на те ДБР народних грошей?
Якій ККД в того ДБР, та - яка різниця між сумою повернутих державі грошей та витратами на утримання штату ДБР?
Скільки корупційних справ доведено до суду?
Скільки корупціонерів отримали справедливий вирок?
показать весь комментарий
17.01.2025 13:04 Ответить
Про які 56 млн. гривень мова ????... В одної Крупи " чесно наколядованої" готівки !!! на 6 млн.$$$....ви шо там всі..вже рахувати ЗОВСІМ розівчилися ???
показать весь комментарий
17.01.2025 13:15 Ответить
Не було ніяких круп... то вам приснилося... забудьте...
А тепер закривайте очі, та міцно засинайте...
показать весь комментарий
17.01.2025 13:38 Ответить
В решті-решт засудили декількох ДРІБНИХ шахраїв, які не спроміглися відмазатись у суді?!
показать весь комментарий
17.01.2025 13:21 Ответить
Питання до їх ефективності....крадуть мільярди - повертають сотні мільйонів (це з натяжною 10%)
Тепер питання по звинувачувальним вирокам.....який там процент ефективності???Десь писав Ткач чи хтось схожі на нього , максимум в 3% вироків доходе до реальних покарань.
Тому між затраченими ресурсами (Утримання ДБР, НАБУ, поліція, прокуратура, суди та десятки інших трутнів) та реальними поверненнями коштів чи покаранням корупціонерів-мародерів знаходиться ПРІРВА !!!!! Народ України утримує своїм коштом чинуш-корупціонерів, десятки/сотні контролюючих органів...витрачає на це десятки мільярдів доларів і веде в цей час війну з довбонутим сусідом!!!!!
А результат не те, що нульовий, а він по факту відʼємний !!!!!!
Плюс вся ця хвора мародерів-дармоїдів заброньована!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Це якийсь СЮРРР!!!!!!!
показать весь комментарий
17.01.2025 13:29 Ответить
Це ніщо !
показать весь комментарий
17.01.2025 13:34 Ответить
Державне бюро розслідувань. Бюджет: 3.8 млрд ₴ (2024)
Нам точно потрібне це бюро?
показать весь комментарий
17.01.2025 13:37 Ответить
3877 справ - 56 млн.грн.
Одна лише справа по мінах, або інша справа про передачу ДПСУ 23 млрд. переплюне всі 3877 справ.
Показуха.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:01 Ответить
 
 