В 2024 году разоблачены попытки получения взяток на общую сумму более 56 млн грн, - ГБР. ВИДЕО

В 2024 году работники ГБР расследовали уголовные производства по взяткам на общую сумму более 56 млн гривен. Этот показатель превысил сумму в 2023 году более чем вдвое, когда она составляла 21 млн 438 тыс. гривен.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Так, в целом в 2024 году работники ГБР работали над 3 тыс. 877 уголовными производствами по фактам коррупции и взяточничества. Было установлено нанесение ущерба государству на сумму 1 млрд 990 млн гривен. Для сравнения - в 2023 году было установлено убытков на сумму 695 млн 527 тыс. гривен.

Отмечается, что государству уже возмещен ущерб на сумму 119 млн 118 тыс. гривен, наложен арест на имущество фигурантов стоимостью 404 млн 813 тыс. гривен.

Также по материалам ГБР прокуроры предъявили иски для возмещения на 130 млн 750 тыс. гривен.

Кроме того сообщается, что по результатам расследования ГБР в суд было направлено 455 обвинительных актов по фактам коррупционных правонарушений в отношении 666 человек. Из них 13 обвинительных актов касалось организованных преступных групп, действовавших в сфере коррупции. В таких делах фигурировало 83 человека.

