Силы обороны отразили штурм, уничтожили технику и взяли в плен 6 оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Форпост" отбили штурм на Волчанском направлении, уничтожили вражескую технику и взяли в плен шестерых оккупантов.

Враг не оставляет попыток прорваться и на этот раз был остановлен ударами беспилотников и артиллерии. Пехота завершила бой взятием в плен захватчиков, которые поблагодарили за сохраненные жизни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

"Загряд-отяди" у них в зайвій хромосомі прописані
показать весь комментарий
18.01.2025 12:31 Ответить
Дауни !!!
показать весь комментарий
18.01.2025 14:07 Ответить
 
 