Силы обороны отразили штурм, уничтожили технику и взяли в плен 6 оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО
Пограничники бригады "Форпост" отбили штурм на Волчанском направлении, уничтожили вражескую технику и взяли в плен шестерых оккупантов.
Враг не оставляет попыток прорваться и на этот раз был остановлен ударами беспилотников и артиллерии. Пехота завершила бой взятием в плен захватчиков, которые поблагодарили за сохраненные жизни.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
tit sveet
показать весь комментарий18.01.2025 12:31 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
ALEX 13 #375637
показать весь комментарий18.01.2025 14:07 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль