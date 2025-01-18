Силы обороны отразили штурм, уничтожили технику и взяли в плен 6 оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Форпост" отбили штурм на Волчанском направлении, уничтожили вражескую технику и взяли в плен шестерых оккупантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники поразили живую силу и огневые позиции российских захватчиков на Запорожском направлении. ВИДЕО

Враг не оставляет попыток прорваться и на этот раз был остановлен ударами беспилотников и артиллерии. Пехота завершила бой взятием в плен захватчиков, которые поблагодарили за сохраненные жизни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Также смотрите: Бойцы 3 ОШБр ликвидировали живую силу врага на Харьковщине прицельными сбросами боеприпасов. ВИДЕО