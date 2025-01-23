Раненый оккупант умирает в огне. ВИДЕО 18+

Оператор дрона из 60-й ОМБр ликвидировал оккупанта, точно сбросив боеприпас с беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты последние мгновения жизни россиянина на украинской земле, опубликована в соцсетях. На записи видно, что после атаки украинского воина оккупанта охватил огонь. Кроме того, заметна большая рана на ноге российского оккупанта.

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