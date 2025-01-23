Раненый оккупант умирает в огне. ВИДЕО 18+
Оператор дрона из 60-й ОМБр ликвидировал оккупанта, точно сбросив боеприпас с беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты последние мгновения жизни россиянина на украинской земле, опубликована в соцсетях. На записи видно, что после атаки украинского воина оккупанта охватил огонь. Кроме того, заметна большая рана на ноге российского оккупанта.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+27 Григорий Бондаренко #527937
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А кацапні "*****" вимоги нормативних документів - вони їх або курять, або сраку витирають... Уже приводив вислів захисника Києва, який сказав у 2022-му: "Наше щастя, що ми воюємо з ДЛБЙБами... Просто їх дуже багато...".
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