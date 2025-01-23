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Раненый оккупант умирает в огне. ВИДЕО 18+

Оператор дрона из 60-й ОМБр ликвидировал оккупанта, точно сбросив боеприпас с беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты последние мгновения жизни россиянина на украинской земле, опубликована в соцсетях. На записи видно, что после атаки украинского воина оккупанта охватил огонь. Кроме того, заметна большая рана на ноге российского оккупанта.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уцелевший оккупант жалуется на недосыпание: "Не дадут поспать! Прилетел жужик одноразовый и лупонул туда, куда надо". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19562) война (1400) уничтожение (7156) дроны (4049) 60 ОМБр (32)


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Топ комментарии
+27
автору роліку.... не паскудте музику цими падлами... не задоволений.... ця музика не дял них.
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23.01.2025 12:25
+17
Кацапи повинні здохнути.
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23.01.2025 12:27
+16
До чого нас довели кацапи,що в мене це жахливе відео викликає почуття радості і ейфорії
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23.01.2025 12:31
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автору роліку.... не паскудте музику цими падлами... не задоволений.... ця музика не дял них.
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23.01.2025 12:25 Ответить
то не рана, то для кращої прожарки окорочка так було задумано.
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23.01.2025 12:26 Ответить
Кацапи повинні здохнути.
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23.01.2025 12:27 Ответить
Автаматік у мальчіка в трусіках заклинило. Ай-яй-яй... Треба перевіряти зброю перед виходом на позиції, щоб потім можна було одним рухом винести собі мізки і заощадити нам один дрон.
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23.01.2025 12:27 Ответить
Дуже не смішно ... Які перевірили, то розстріляли 6-х.
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23.01.2025 20:21 Ответить
То шо - пожаліти бідолашного кацапа? Бо автамат у нього заклинив?
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23.01.2025 20:41 Ответить
Вам смішно? З емоціями навиписували? Здох і здох, йому плювати на вашу писанину. І якби навіть не заклинив, то дрон добив би.
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23.01.2025 20:50 Ответить
Послухайте, нешановний, я написав коментар не для того, щоб потім перед кимось виправдовуватися. Не подобається? Не читайте. Прочитали і не сподобалося? Мовчки розвернулися і пишли собі геть. Ні, треба зациклитися на якийсь дрібниці і довбати в одну точку як дятел. Голова ще не болить від довбьожки?
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23.01.2025 20:58 Ответить
Да плювати, погли б і не відповідати. Смішно дивитися на такі *******...чки, коли сміяться з чмобіків, а через дві новини знизу наших розстріляли в який раз. На ваші дурнуваті пости не смішні москалям наплювати ... іноді людині треба показати, бо сама не розуміє, не шановний. Смійтеся далі з не смішного, не заважаю ...
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23.01.2025 21:33 Ответить
А на шо впливають ваші коментарі? Розстріли полонених від цього припинилися? Просування кацапів на фронті зупинилося? Нас прийняли в НАТО? Просто тупо... Дорікає іншим тим, шо сам же й робить, а потім ще й обурюється.
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23.01.2025 21:38 Ответить
Так для "перевірки" потрібні мізки - як у самого бійця, так і у командирів... Могли дурню видать автомат зі складу.є А він - у консерваційному змащенні. Це так зване "гарматне сало" (наскільки я пам"ятаю). Воно дуже гарно утримується на поверхні металу і не висихає. Тому непогано захищає від корозії. Але його ОБОВ"ЯЗКОВО треба видалить перед початком експлуатації - бо при стрільбі воно вигоряє і утворюється товстий нагар, який спричиняє клинення вузлів і механізмів. Пару років тому читав - нашим так само "трофей" дістався - чи то БМП, чи БТР. Новенький, з заводу. Вони його покинули саме з цієї причини - заклинило бортову зброю. Розібрали, почистили, змастили... Воюють...
А кацапні "*****" вимоги нормативних документів - вони їх або курять, або сраку витирають... Уже приводив вислів захисника Києва, який сказав у 2022-му: "Наше щастя, що ми воюємо з ДЛБЙБами... Просто їх дуже багато...".
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25.01.2025 01:15 Ответить
А мав же наголу і час застрелитися на камеру.
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23.01.2025 12:27 Ответить
так заклинило ж. воно намагалося його розклинити, але марно.
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23.01.2025 12:33 Ответить
До чого нас довели кацапи,що в мене це жахливе відео викликає почуття радості і ейфорії
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23.01.2025 12:31 Ответить
греется паскуда
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23.01.2025 12:32 Ответить
а от якби вчасно чистив свою пухкавку - то міг би застрелитися.
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23.01.2025 12:32 Ответить
Я там вище пояснення дав...
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25.01.2025 01:17 Ответить
Карма прилетіла!
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23.01.2025 12:41 Ответить
тут повинен був бути якети сакс
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23.01.2025 12:47 Ответить
Рюзкак у пітора підозріло схожий на ЗСУшний. В кінці зблизька навіть можна розгледіти що він кольору нашого пікселю. Змародерив, чорт. Ось і розплата.
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23.01.2025 12:48 Ответить
Гарно................ У маньки шанс на білу Ладу, правда, якщо окурок доставлять в расєю дамой
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23.01.2025 13:01 Ответить
Через такую дырку в копыте отличная вентиляция. Сдох с температурой 36,6.
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23.01.2025 13:21 Ответить
Трохи короткуватий ролик. Напевно писали в оригіналі ще довго. Шкода, подивитися в очі тій мразоті, як вони згасають - додає апетиту зранку
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23.01.2025 13:31 Ответить
так треба з КОЖНИМ піт...ром - що наших 6 розстріляли!!!! всіх гнило окупантів!!!!
і музичку іншу!!! ГОЙДА!!!!
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23.01.2025 13:46 Ответить
Как упоительно в Луганске по утрам

звук FPV и орчий крик с посадки

Огонь дает свои смертельные подарки

Как упоительно в Луганске по утрам...
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23.01.2025 15:22 Ответить
афтора втопку! Чому не дали до кінця додивитись??
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23.01.2025 17:27 Ответить
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23.01.2025 18:27 Ответить
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23.01.2025 20:55 Ответить
СЛИШКОМ ПЕСНЯ ХОРОШАЯ ДЛЯ ТАКОЙ МРАЗИ !!!
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23.01.2025 21:44 Ответить
Дійсно, нащо придумувати, коли пісня вже є...русская застольная - в той стєпі-і хахло-ов да-а-гарал кацап...
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24.01.2025 19:36 Ответить
Красота! Як то кацапи кажуть: харашо, но мала
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23.01.2025 22:51 Ответить
 
 