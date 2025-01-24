Более 2600 деталей в "шахедах", атаковавших Киевщину, произведено не в России, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский призвал остановить поставки деталей для военного производства в РФ.
Об этом он сказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодняшние попадания "шахедов" в дома в Броварах и в Глевахе - это дроны, которые произведены уже в России. Сначала Иран передавал России готовые "шахеды", затем их собственное производство было освоено в Татарстане, в одной из национальных территорий, которую Москва до сих пор контролирует.
И хотя эти "шахеды" фактически российские, их там все равно не смогли бы сделать без иностранных поставок. Каждый такой "шахед", как и каждая российская ракета, делается на основе иностранных компонентов - критических компонентов, без которых вообще был бы невозможен российский террор. Тридцать один "шахед" за минувшую ночь - это примерно 2635 компонентов из других стран: микросхемы, переключатели, трансиверы.
Все поставки любых компонентов для террора в Россию должны быть перекрыты, чтобы был остановлен этот террор. И это касается не только защиты жизни в Украине. Сейчас российские "шахеды" бьют по домам наших людей, по нашей инфраструктуре, но в любой момент россияне могут перенести террор в любую другую страну - куда им прикажут", - подчеркнул Зеленский.
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Шахеди мають летіти на москву що ночі.
2500 деталей каких? конденсаторов wima ? резисторов? гироскопов? ведь номенклатура очень разная. и обвязка. Теоретически я догадываюсь что решение какое-то принято, и этот вопрос не однократно обсуждался. Но территория рф большая, пулять по деревням, сёлам в которых ничего нет? по коровам?
и до Киева если глянуть по карте от границы рф ближе, то есть, шахед от официальной границы если летит до Киева, это очень короткое расстояние, по сравнению с маршрутом в обратную сторону на москву, до Киева 288-386км от границы, а от границы нашей до москвы 420 - 527км.
также окно возможностей, его ширина равна около 322км от кирова до елец, 322км,
на длине 322км, они располагают около 22 панцирей(12км), и тор(14км), и расставляют их рядами в шахматном порядке.
Но тут уже всё зависит от разных факторов, иногда можно сказать что когда речь идёт о выживании, о войне как в Вьетнаме на 12-18 лет, то тут уже гуманность к сожалению на последнем месте.
Жизнь идёт, и заканчивается, а жить нужно, верно, что-то покупать, развиваться, реализовывать цели, ну и как бы, время идёт, а время назад не возвращается, а успеть хочется много верно, а что делают когда что-то мешает, в времени мало?