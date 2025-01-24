РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8353 посетителя онлайн
Новости Видео
1 766 12

Более 2600 деталей в "шахедах", атаковавших Киевщину, произведено не в России, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал остановить поставки деталей для военного производства в РФ.

Об этом он сказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшние попадания "шахедов" в дома в Броварах и в Глевахе - это дроны, которые произведены уже в России. Сначала Иран передавал России готовые "шахеды", затем их собственное производство было освоено в Татарстане, в одной из национальных территорий, которую Москва до сих пор контролирует.

И хотя эти "шахеды" фактически российские, их там все равно не смогли бы сделать без иностранных поставок. Каждый такой "шахед", как и каждая российская ракета, делается на основе иностранных компонентов - критических компонентов, без которых вообще был бы невозможен российский террор. Тридцать один "шахед" за минувшую ночь - это примерно 2635 компонентов из других стран: микросхемы, переключатели, трансиверы.

Все поставки любых компонентов для террора в Россию должны быть перекрыты, чтобы был остановлен этот террор. И это касается не только защиты жизни в Украине. Сейчас российские "шахеды" бьют по домам наших людей, по нашей инфраструктуре, но в любой момент россияне могут перенести террор в любую другую страну - куда им прикажут", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: Зеленский об обстреле Киевщины: Россия воюет благодаря сообщникам, которые обходят санкции

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) обращение (763)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Звідки йому сценаристи нарахували стільки деталей в Шахеді???
показать весь комментарий
24.01.2025 21:51
+2
може зе!гундос в лего не награвся? в дитинстві, бо в кривому рогу не було такого.
показать весь комментарий
24.01.2025 21:54
+2
Посіяти паніку в 20 млн моцковській агломерації і економіка моцковії впаде мінімум на чверть коли моцковити почнуть тікати з моцкви на машинах, бо аеропорти не працюватимуть.
Шахеди мають летіти на москву що ночі.
показать весь комментарий
24.01.2025 21:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому наші досі не скопійювали шахед?
показать весь комментарий
24.01.2025 21:48 Ответить
Посіяти паніку в 20 млн моцковській агломерації і економіка моцковії впаде мінімум на чверть коли моцковити почнуть тікати з моцкви на машинах, бо аеропорти не працюватимуть.
Шахеди мають летіти на москву що ночі.
показать весь комментарий
24.01.2025 21:57 Ответить
эдик,ты свинособака дебильная..
показать весь комментарий
24.01.2025 23:02 Ответить
Звідки йому сценаристи нарахували стільки деталей в Шахеді???
показать весь комментарий
24.01.2025 21:51 Ответить
може зе!гундос в лего не награвся? в дитинстві, бо в кривому рогу не було такого.
показать весь комментарий
24.01.2025 21:54 Ответить
У нього стільки здібностей, що й сам міг порахувати.)
показать весь комментарий
24.01.2025 22:10 Ответить
Вiн вiдомий пiдрохуй!
показать весь комментарий
24.01.2025 22:31 Ответить
Деякі в Україні.
показать весь комментарий
24.01.2025 21:59 Ответить
с таким противником, так нельзя, тут нужно очень много думать, что и зачем делать,
2500 деталей каких? конденсаторов wima ? резисторов? гироскопов? ведь номенклатура очень разная. и обвязка. Теоретически я догадываюсь что решение какое-то принято, и этот вопрос не однократно обсуждался. Но территория рф большая, пулять по деревням, сёлам в которых ничего нет? по коровам?
и до Киева если глянуть по карте от границы рф ближе, то есть, шахед от официальной границы если летит до Киева, это очень короткое расстояние, по сравнению с маршрутом в обратную сторону на москву, до Киева 288-386км от границы, а от границы нашей до москвы 420 - 527км.
также окно возможностей, его ширина равна около 322км от кирова до елец, 322км,
на длине 322км, они располагают около 22 панцирей(12км), и тор(14км), и расставляют их рядами в шахматном порядке.
Но тут уже всё зависит от разных факторов, иногда можно сказать что когда речь идёт о выживании, о войне как в Вьетнаме на 12-18 лет, то тут уже гуманность к сожалению на последнем месте.
Жизнь идёт, и заканчивается, а жить нужно, верно, что-то покупать, развиваться, реализовывать цели, ну и как бы, время идёт, а время назад не возвращается, а успеть хочется много верно, а что делают когда что-то мешает, в времени мало?
показать весь комментарий
25.01.2025 02:57 Ответить
Там той шахед складений максимум з 200 деталей разом з гайками. Цей ****** що, кожний метиз разував по три рази?
показать весь комментарий
25.01.2025 07:13 Ответить
 
 