РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8242 посетителя онлайн
Новости Видео Война
13 427 12

Буковинские десантники уничтожили подразделение российских морпехов в Курской области. ВИДЕО

Воины 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили подразделение российских морпехов из 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ на Курщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Также смотрите: Оккупант исчез после прямого попадания боеприпаса с дрона "Баба Яга" в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19562) война (1400) Курск (1136) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (63)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
155-та за свої криваві дії не заслуговує полону.
показать весь комментарий
25.01.2025 11:04
+18
Сьогодні у Зеленського день народження!
Здоров'я та довгих років життя! Тобі ще пожиттєво відбувати за свої злочини.
показать весь комментарий
25.01.2025 11:12
+8
Морпіхви...
ДЯКА 82-ій ОДШБ, вдачі Буковинцям!
показать весь комментарий
25.01.2025 11:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
155-та за свої криваві дії не заслуговує полону.
показать весь комментарий
25.01.2025 11:04 Ответить
Сьогодні у Зеленського день народження!
Здоров'я та довгих років життя! Тобі ще пожиттєво відбувати за свої злочини.
показать весь комментарий
25.01.2025 11:12 Ответить
на половинї вїтання хотїв послати а потїм дочитав підтримую.
показать весь комментарий
25.01.2025 18:52 Ответить
Дякуємо воїнам за очищення планети від небезпечної біомаси..
показать весь комментарий
25.01.2025 11:34 Ответить
Морпіхви...
ДЯКА 82-ій ОДШБ, вдачі Буковинцям!
показать весь комментарий
25.01.2025 11:47 Ответить
сначала прочитал, как Буковельские)
показать весь комментарий
25.01.2025 11:58 Ответить
Ото був би номер !
показать весь комментарий
25.01.2025 12:05 Ответить
Велика подяка і повага бійцям 82-ї десантно-штурмової бригади.
показать весь комментарий
25.01.2025 12:14 Ответить
отримуй фашист гранату
показать весь комментарий
25.01.2025 14:25 Ответить
Смерть свинособакам!
показать весь комментарий
25.01.2025 17:59 Ответить
Привітаємо я нелоха ,щоб ти ублюдок довго жив в тюрмі за МАРІК ,,Ми не забудемо ,ублюдки секти 73 теж в темі
показать весь комментарий
25.01.2025 23:29 Ответить
Буковина рулить! Take care of yourselves, guys!
показать весь комментарий
26.01.2025 07:32 Ответить
 
 