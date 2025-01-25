Буковинские десантники уничтожили подразделение российских морпехов в Курской области. ВИДЕО
Воины 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили подразделение российских морпехов из 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ на Курщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
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Здоров'я та довгих років життя! Тобі ще пожиттєво відбувати за свої злочини.
ДЯКА 82-ій ОДШБ, вдачі Буковинцям!