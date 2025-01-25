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14-й отдельный полк БпАК приглашает в свои ряды: есть много вакансий. ВИДЕО

14-й отдельный полк БпАК расширяется, имеет много новых вакансий и предлагает военнообязанным участвовать в своих рядах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полка.

Напоминается, что 14-й отдельный полк БпАК был создан как первое в мире экспериментальное подразделение, которое специализируется исключительно на беспилотных системах. Операторы полка работают почти со всеми существующими беспилотными авиационными системами.

"Поэтому служба в 14-м полку - это не только боевые миссии, но и постоянная работа на острие технологического прогресса, чтобы всегда быть эффективными и бить врага там, где он этого не ожидает.

Именно над этим и работает Брейн, руководитель ремонтной мастерской и направления R&D (research & development) в 14-м отдельном полку БПАК СБС. Кроме проверки исправности бортов, их модернизации и подготовки к операциям, инженеры и программисты под его руководством также изготавливают беспилотные системы, которые в дальнейшем наносят большой вред оккупантам", - говорится в сообщении.

Чтобы вступить в ряды полка, необходимо заполнить анкету на сайте.

Основные направления работы:

  • Разведывательные и ударные операции с беспилотными летательными аппаратами.
  • Поддержка артиллерии, авиации и ударных подразделений информацией с неба и не только.
  • Применение современных технологий для получения преимущества на поле боя.
  • Инженерия беспилотных систем.
  • Подразделения обеспечения.

Автор: 

мобилизация (2796) рекрутинг (137) 14-й отдельный полк БпАК (2)


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Підйомні 24000 грн ..А прокурорам 300 000 .В ГПУ вакансій немає часом ?
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25.01.2025 12:13 Ответить
Вакансії , певно , є ... але вони , чомусь , об'яви про пошук співробітників не викладають
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25.01.2025 12:40 Ответить
Щось охочих не дуже багато. Чому б це?
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25.01.2025 12:14 Ответить
вакансії до пенсіонерів держслужбовців та прокурорів інвалідів з 30 років не має??
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25.01.2025 12:33 Ответить
И вакансии для военных пенсионеров 45-60, которых готовили для этой войны, а теперь вдруг для них не оказалось должностей и они просто не могут (т.к. закон не позволяет отправить их рядовыми) встать на защиту своей страны. Хотят, но не могут! Таков закон, такова правовая коллизия
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25.01.2025 13:43 Ответить
А пенсіонера візьмете? Вмію паяти,програмувати,але вже неповороткий нажаль.
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25.01.2025 13:16 Ответить
 
 