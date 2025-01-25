14-й отдельный полк БпАК приглашает в свои ряды: есть много вакансий. ВИДЕО

14-й отдельный полк БпАК расширяется, имеет много новых вакансий и предлагает военнообязанным участвовать в своих рядах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полка.

Напоминается, что 14-й отдельный полк БпАК был создан как первое в мире экспериментальное подразделение, которое специализируется исключительно на беспилотных системах. Операторы полка работают почти со всеми существующими беспилотными авиационными системами.

"Поэтому служба в 14-м полку - это не только боевые миссии, но и постоянная работа на острие технологического прогресса, чтобы всегда быть эффективными и бить врага там, где он этого не ожидает.

Именно над этим и работает Брейн, руководитель ремонтной мастерской и направления R&D (research & development) в 14-м отдельном полку БПАК СБС. Кроме проверки исправности бортов, их модернизации и подготовки к операциям, инженеры и программисты под его руководством также изготавливают беспилотные системы, которые в дальнейшем наносят большой вред оккупантам", - говорится в сообщении.

Чтобы вступить в ряды полка, необходимо заполнить анкету на сайте.

Основные направления работы: