Воины батальона "Ахіллес" отразили штурм россиян на Купянском направлении: уничтожены 4 вражеских БТР и ликвидированы трое оккупантов. ВИДЕО

Бойцы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахіллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко отбили штурм российских захватчиков на Купянском направлении.

Об этом батальон УБпАК 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко сообщил в Facebook, добавив соответствующие кадры, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что враг пытался осуществить штурмовые действия в районе Песчаного - в сторону Купянска-Узлового в Харьковской области.

"Противник пытался осуществить штурмовые действия в районе Песчаного - в сторону Купянска-Узлового выдвигалось 4 БТР с пехотой. "Ахіллес" - батальон ударных БпАК 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко вместе с Первой Президентской бригадой НГУ "Буревій" вовремя обнаружили и сожгли вражескую технику",- говорится в сообщении.

Украинские защитники отбили штурм россиян и нанесли им потери. В частности:

уничтожены четыре БТРа,

трое оккупантов ликвидированы,

еще четверо оккупантов ранены.

Смотрите также: Враг целый день обстреливает Купянск, ситуация с безопасностью в городе ухудшается, - Синегубов. ФОТОрепортаж