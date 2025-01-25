Воины батальона "Ахіллес" отразили штурм россиян на Купянском направлении: уничтожены 4 вражеских БТР и ликвидированы трое оккупантов. ВИДЕО
Бойцы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахіллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко отбили штурм российских захватчиков на Купянском направлении.
Об этом батальон УБпАК 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко сообщил в Facebook, добавив соответствующие кадры, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что враг пытался осуществить штурмовые действия в районе Песчаного - в сторону Купянска-Узлового в Харьковской области.
"Противник пытался осуществить штурмовые действия в районе Песчаного - в сторону Купянска-Узлового выдвигалось 4 БТР с пехотой. "Ахіллес" - батальон ударных БпАК 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко вместе с Первой Президентской бригадой НГУ "Буревій" вовремя обнаружили и сожгли вражескую технику",- говорится в сообщении.
Украинские защитники отбили штурм россиян и нанесли им потери. В частности:
- уничтожены четыре БТРа,
- трое оккупантов ликвидированы,
- еще четверо оккупантов ранены.
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