РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8242 посетителя онлайн
Новости Видео
2 928 4

Воины батальона "Ахіллес" отразили штурм россиян на Купянском направлении: уничтожены 4 вражеских БТР и ликвидированы трое оккупантов. ВИДЕО

Бойцы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахіллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко отбили штурм российских захватчиков на Купянском направлении.

Об этом батальон УБпАК 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко сообщил в Facebook, добавив соответствующие кадры, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что враг пытался осуществить штурмовые действия в районе Песчаного - в сторону Купянска-Узлового в Харьковской области.

"Противник пытался осуществить штурмовые действия в районе Песчаного - в сторону Купянска-Узлового выдвигалось 4 БТР с пехотой. "Ахіллес" - батальон ударных БпАК 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко вместе с Первой Президентской бригадой НГУ "Буревій" вовремя обнаружили и сожгли вражескую технику",- говорится в сообщении.

Украинские защитники отбили штурм россиян и нанесли им потери. В частности:

  • уничтожены четыре БТРа,
  • трое оккупантов ликвидированы,
  • еще четверо оккупантов ранены.

Смотрите также: Враг целый день обстреливает Купянск, ситуация с безопасностью в городе ухудшается, - Синегубов. ФОТОрепортаж

Автор: 

ликвидация (3657) уничтожение (7156) 92 отдельная штурмовая бригада (256) Харьковская область (1018) Купянский район (232) Купянск (671) Песчаное (2) война в Украине (4489)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
справжні ПРОФІ - б'ють у відкриті люки
показать весь комментарий
25.01.2025 22:34 Ответить
І у "надгусенічну"))
показать весь комментарий
26.01.2025 02:12 Ответить
Кожен смердючий каzап який прийшов в Україні зі зброєю в руках, має здохнути!
показать весь комментарий
25.01.2025 22:36 Ответить
За сьогодні Ахілес - майже один світлий промінь...
Щира Вам подяка, Воїни!!!
показать весь комментарий
26.01.2025 02:14 Ответить
 
 