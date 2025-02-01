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Пограничники уничтожили 4 автомобиля, 4 грузовика, орудие, укрытие россиян, а также ликвидировали 5 оккупантов. ВИДЕО

Бойцы подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" на Краматорском направлении сдерживают атаки россиян.

Операторами ударных дронов в течение недели уничтожен полевой командный пункт оккупантов, 5 ликвидированных и 5 раненых пехотинцев, уничтожено 4 единицы автотранспорта врага, 4 военных грузовика, орудие, позицию пилотов БпЛА и ряд вражеских укрытий

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трое оккупантов в полный рост идут полем на штурм под пулеметным огнем и атаками дронов. ВИДЕО

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армия РФ (19665) война (1403) Госпогранслужба (6577) уничтожение (7238)


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Немає такої нації «росіяни». Вони москалі
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01.02.2025 12:47 Ответить
дякуємо!
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01.02.2025 15:12 Ответить
 
 