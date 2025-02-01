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Российский солдат признался в убийствах украинских пленных: "С ними много проблем: надо кормить и ухаживать". ВИДЕО

Российский военнослужащий с позывным "Лысый" признался о систематических убийствах украинских пленных и о других военных преступлениях, которые совершали его сослуживцы.

Читайте: Идентифицирован оккупант, расстрелявший пленных бойцов ВСУ: Олег Яковлев, подразделение "Шторм" 30-й бригады армии РФ, позывной "Сара". ВИДЕО

Оккупант заверил, что сначала он пошел воевать за деньги, однако впоследствии ради того, чтобы "законно убивать людей", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам захватчика, его подразделение не брало в плен украинских военных, поскольку "с ними слишком много проблем, надо кормить и ухаживать", поэтому всех захваченных сразу убивали.

Эти показания являются очередным доказательством военных преступлений, которые совершает российская армия против Украины. Нарушение международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций, стало системной практикой в военных подразделениях РФ.

Также смотрите: Командир бригады ВС РФ отдал приказ на казнь пленного воина ВСУ: "Главная задача - обнулить его". АУДИО

Автор: 

армия РФ (19665) война (1403) военные преступления (1451)


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Топ комментарии
+29
Покажіть це європейським толерастам!
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01.02.2025 16:31 Ответить
+21
Як же їм показати, якщо трансляція новин з України на територію ЄС не фінансується з 2019 року, а іноземних журналістів не допускають? По плану зеленого виродка, нас мали всіх вбити по тихому і без розголосу.
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01.02.2025 16:43 Ответить
+20
А у нас цьому підару перев'язали б клешню, нагодували, дали б братку закурити та відправили гнити в санаторії, ну хіба не дебіли? От тому кацапи не бояться, а навпаки з радістю їдуть в Україну воювати. Як поводитись з кацапами вчіться в чеченців, кацапи їх як вогню бояться.
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01.02.2025 17:07 Ответить
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На противагу москалям ,українці не мають проблем з їхніми полоненими?(( Чи може є проблема з чимось іншим?((
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01.02.2025 16:31 Ответить
Тому, що довбані піде...аси. Інакшого пояснення не маю.
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01.02.2025 16:41 Ответить
Європа платить в тому числі й за це.
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01.02.2025 17:06 Ответить
надай факти,що і кому вона платить .чи просто висунув зад з тилової нори і сернув?
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01.02.2025 18:54 Ответить
За що Європа платить ? За те що наші військові своїм життям ризикують , тягнучи отих гнид на собі у тил ?
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02.02.2025 00:19 Ответить
Покажіть це європейським толерастам!
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01.02.2025 16:31 Ответить
Як же їм показати, якщо трансляція новин з України на територію ЄС не фінансується з 2019 року, а іноземних журналістів не допускають? По плану зеленого виродка, нас мали всіх вбити по тихому і без розголосу.
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01.02.2025 16:43 Ответить
Одне уточнення. То план не зеленого виродка, те гімно хрипате - тільки інструмент для втілення планів, розроблених на московії. При чому блазень зовсім не заперечує проти участі у здійсненні тих планів, і з усього видно, що процес приносить йому задоволення. плюс невеличкий бонус - криваві мільярди на смертях ненависних йому українців, нації самовбивць.
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02.02.2025 08:32 Ответить
І американським і китайським
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01.02.2025 23:18 Ответить
"командование, прошу обратить внимание на этот ньюанс...." -

активне використання бпла замість піхоти

це до нашого командування !!!

.
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01.02.2025 16:36 Ответить
треба знайти цього підкацапську тварюку і РОЗСТРІЛЯТИ
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01.02.2025 16:58 Ответить
розстріляти законно!
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01.02.2025 17:20 Ответить
при спробі до втечі через вікно ))
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01.02.2025 17:46 Ответить
Типовий "скрєпний рускій"..такими вони були і в 2014...це не дивина...
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01.02.2025 16:59 Ответить
А у нас цьому підару перев'язали б клешню, нагодували, дали б братку закурити та відправили гнити в санаторії, ну хіба не дебіли? От тому кацапи не бояться, а навпаки з радістю їдуть в Україну воювати. Як поводитись з кацапами вчіться в чеченців, кацапи їх як вогню бояться.
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01.02.2025 17:07 Ответить
я сам бачив відео де військові ЗСУ давали росполоненим каву,чай,сигарети,шанобливо називаючи їх мужикамі і парнямі...то може воно так і треба?
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01.02.2025 18:59 Ответить
А у відповідь відрізані голови, розстріли, тортури - тут явно щось не так.
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01.02.2025 20:45 Ответить
ідіотизм, я б їх ****** до нестями для початку
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02.02.2025 09:39 Ответить
а я б їх і в полон не брав але,звісно,без відеофіксації....
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02.02.2025 12:08 Ответить
жгут йому на шию
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01.02.2025 17:49 Ответить
Кацапура ти кончений і ти скоро здохнеш , як скажена тварина 👹
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01.02.2025 17:53 Ответить
узкій чурбан-птічка прішьол, птічка ушьол. Хто там йому братський народ?? Ждуни, цілуйте його в чорнуж..пу
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01.02.2025 18:38 Ответить
Давайте його ім'я і побачим,чи не обміняли при наступному раунді.
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01.02.2025 18:51 Ответить
Хто обміняв? Це у кацапському госпіталі, він свєму дає інтерв`ю.
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01.02.2025 22:21 Ответить
Я зрозумів,Хоча по тексту ні слова,де він.
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01.02.2025 22:46 Ответить
В той час коли пенсія середнього укрпенса була 5000/міс,один картавий ухилянт виділив на 1 росполоненого 10000/міс. Це і є відповіддю на те,чому русня так безкарно росстрілює наших полонених,хоча й полонені бувають різними....
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01.02.2025 18:57 Ответить
А земразі кацапів лікують та відгодовують до рівня хряків в готельних умовах. І дзвінки на болота.
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01.02.2025 19:16 Ответить
Украинских военнопленных эти твари пытают по всякому,измываются как только могут,расстреливают,а этих пидоров содержат в санаторных условиях?!
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01.02.2025 19:49 Ответить
наші здаються ворогові (який їх вбиває) тому, що відбуваються ідіотичні обміни під час війни.
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01.02.2025 19:54 Ответить
Обміни відбуваються.
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02.02.2025 13:05 Ответить
Це чурка якийсь. Типу дагестанця чи кадирівця. Для них це норма, бо вони самі тварини. Їх у полон брати немає сенсу теж.
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01.02.2025 20:24 Ответить
Кацапи нічим не кращі. Нагадую, що кацап (кассаб) - це м'ясник, живодер татарською. Вони не просто так отримали цю кличку.
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01.02.2025 22:24 Ответить
Це рашист, для Трампа та його адміністрації, пояснює, для врахування на переговорах з воєнним злочинцем, прутіна-мізуліна-кабаєва?
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01.02.2025 20:32 Ответить
Чому ця волохата істота ще лежить у чистому ліжку а не в лісосмугі ????
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01.02.2025 20:38 Ответить
Пофартило. Не всі ж 200 стають - є й 300 і деяких з них кацапи навіть евакуюють.
Він не полонений.
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01.02.2025 22:22 Ответить
Мабуть у цього кукареки тромб має відірватися... лінія життя різко обривається...
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02.02.2025 06:49 Ответить
Чеченці в першу війну також допустили помилку і обмінювалися полоненими під час війни. Результат відомий: вони програли війну і тепер ходять на колінах перед кланом кадирова
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02.02.2025 08:56 Ответить
їх купили грошима
чечени виявились терпілами
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02.02.2025 09:41 Ответить
После 3 лет войны пленным россиянам до сих пор хотят доказать шо нет Бендер и нацистов , зачем???? ну вот зачем ты пришёл ну на позвони родственникам скажи шо мы украинцы хорошие. Кацапы нацисты пришли убиватъ и забиратъ а они все спрашивают вот зачем же вы пришли за денъги или как? Ну дыбилы наивные с такими вопросами врагам , по этому они не боятся идти убивать в Украину думая шо мы либералы демократы шо и есть к сожалению правда
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02.02.2025 18:10 Ответить
Ну хоть кто-то думает также как и я.
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02.02.2025 18:32 Ответить
 
 