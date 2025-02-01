Российский солдат признался в убийствах украинских пленных: "С ними много проблем: надо кормить и ухаживать". ВИДЕО

Российский военнослужащий с позывным "Лысый" признался о систематических убийствах украинских пленных и о других военных преступлениях, которые совершали его сослуживцы.

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Оккупант заверил, что сначала он пошел воевать за деньги, однако впоследствии ради того, чтобы "законно убивать людей", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам захватчика, его подразделение не брало в плен украинских военных, поскольку "с ними слишком много проблем, надо кормить и ухаживать", поэтому всех захваченных сразу убивали.

Эти показания являются очередным доказательством военных преступлений, которые совершает российская армия против Украины. Нарушение международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций, стало системной практикой в военных подразделениях РФ.

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