Силы обороны уничтожили 2 танка, 2 БТР, 2 БМП и бронированный тягач БТС-4 оккупантов на Краматорском направлении. ВИДЕО

Операторы ударных дронов подразделения РУБпАК "Фенікс" бригады "Помста" уничтожили 2 танка, 2 БТР, 2 БМП и бронированный тягач БТС-4 оккупантов. Несмотря на попытки противника прорвать наши позиции на Краматорском направлении, пограничники оказывают достойное сопротивление.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

Героям Украіни слава 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
09.02.2025 10:54 Ответить
Якщо танковий тягач перетворився у штурмовики, то справи у кацапів з технікою справді кепські. Бо БТС-4 має цільове призначення - витягати пошкоджену техніку з поля бою. І він не має ніякого броньованого захисту крім екіпажу. Звичайна платформа замість башти для запчастин.
09.02.2025 10:57 Ответить
Влучність скидів прямо снайперська. Хлопці вражають.
09.02.2025 12:11 Ответить
 
 