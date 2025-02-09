Силы обороны уничтожили 2 танка, 2 БТР, 2 БМП и бронированный тягач БТС-4 оккупантов на Краматорском направлении. ВИДЕО
Операторы ударных дронов подразделения РУБпАК "Фенікс" бригады "Помста" уничтожили 2 танка, 2 БТР, 2 БМП и бронированный тягач БТС-4 оккупантов. Несмотря на попытки противника прорвать наши позиции на Краматорском направлении, пограничники оказывают достойное сопротивление.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.
