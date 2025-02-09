Бойцы 5-й ОШБр уничтожили вражеский миномет и пехоту противника в укрытиях на Покровском и Кураховском направлениях. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили вражеский миномет и пехоту противника в укрытиях на Покровском и Кураховском направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки наших бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.
