Бойцы 5-й ОШБр уничтожили вражеский миномет и пехоту противника в укрытиях на Покровском и Кураховском направлениях. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили вражеский миномет и пехоту противника в укрытиях на Покровском и Кураховском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки наших бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.

армия РФ (20613) война (1449) ликвидация (4063) 5 ОШБр (143)
Безпілотники це добре але де наша високоточна артилерія яка ці будинка з рашистами наружу може вивернути за лічені хвилини?
показать весь комментарий
09.02.2025 13:11 Ответить
Саме завдяки таким ударам росія здувається. "Все, войне конец! Мир через 2 месяца!" Пропагандисты Соловьева переобулись и требуют конца СВО" - https://www.youtube.com/watch?v=qNjRxttshGc
показать весь комментарий
09.02.2025 13:25 Ответить
П'ятій - 5 за виконання!!!
показать весь комментарий
09.02.2025 14:01 Ответить
Засмаги в пеклі хрюцьким хробакам!
показать весь комментарий
09.02.2025 14:02 Ответить
 
 