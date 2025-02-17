Пограничники ликвидировали трех российских захватчиков, пребывавших в укрытии на Сумском направлении. ВИДЕО

Бойцы бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" ликвидировали ударами дронов-камикадзе трех российских захватчиков, которые были в укрытии на Сумском направлении.

Об этом сообщает Госпогранслужба в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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