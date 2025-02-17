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Пограничники ликвидировали трех российских захватчиков, пребывавших в укрытии на Сумском направлении. ВИДЕО

Бойцы бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" ликвидировали ударами дронов-камикадзе трех российских захватчиков, которые были в укрытии на Сумском направлении.

Об этом сообщает Госпогранслужба в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19885) война (1414) Госпогранслужба (6639) ликвидация (3764)


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Прикордонники ліквідували трьох російських загарбників, які були в укритті

Виходить, у гуйовому укритті!
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17.02.2025 17:37 Ответить
Якраз по Сєнькі свитка.
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17.02.2025 18:15 Ответить
Так це для чого "укриття"? Як "спостережний пункт" чи "бойова позиція" - не підходить. Бо в низині розташований - ніякого огляду . Як "бліндаж - теж не підходить - з двох боків "задуватиме"... "Дебіли рукожопі й тупоголові"...
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17.02.2025 18:23 Ответить
 
 