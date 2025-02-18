Российский солдат с триколором в руке погибает от точного сброса боеприпаса. ВИДЕО
Пилоты 3-й отдельной штурмовой бригады точными сбросами в очередной раз уничтожили пехоту российских захватчиков.
Соответствующее видео бойцы обнародовали в телеграм-канале 3-й ОШБр, сообщает Цензор.НЕТ.
"Одного из оккупантов задвохсотили с вражеской тряпкой в руках - триколорных снов, пид#р! Враги могут убегать, прятаться в окопах, залезать в норы - наши пилоты найдут и сотрут с лица земли, а окопы превратят в братские могилы", - сообщили бойцы.
Топ комментарии
+13 izzabaru #594100
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+12 Amber
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+10 Микола Січень #486030
показать весь комментарий18.02.2025 00:00 Ответить Ссылка
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бо смерть летить тобі жовто-блакитна !
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запамʼятайте 😡
а може, курва, сценку з учнями іще зіграєм про ТЦК-побитого ?
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конашонков
Слава Україні та її Захисникам!