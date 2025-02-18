Российский солдат с триколором в руке погибает от точного сброса боеприпаса. ВИДЕО

Пилоты 3-й отдельной штурмовой бригады точными сбросами в очередной раз уничтожили пехоту российских захватчиков.

Соответствующее видео бойцы обнародовали в телеграм-канале 3-й ОШБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"Одного из оккупантов задвохсотили с вражеской тряпкой в руках - триколорных снов, пид#р! Враги могут убегать, прятаться в окопах, залезать в норы - наши пилоты найдут и сотрут с лица земли, а окопы превратят в братские могилы", - сообщили бойцы.

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