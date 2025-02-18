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Новости Видео Война
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Российский солдат с триколором в руке погибает от точного сброса боеприпаса. ВИДЕО

Пилоты 3-й отдельной штурмовой бригады точными сбросами в очередной раз уничтожили пехоту российских захватчиков.

Соответствующее видео бойцы обнародовали в телеграм-канале 3-й ОШБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"Одного из оккупантов задвохсотили с вражеской тряпкой в руках - триколорных снов, пид#р! Враги могут убегать, прятаться в окопах, залезать в норы - наши пилоты найдут и сотрут с лица земли, а окопы превратят в братские могилы", - сообщили бойцы.

Смотрите также: Бойцы Национальной гвардии отразили штурм россиян еще на подходе к нашим позициям на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19885) война (1414) ликвидация (3764) 3-я Отдельная штурмовая бригада (454)


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Топ комментарии
+13
Хай би в жопу його собі засунув.
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18.02.2025 00:07 Ответить
+12
Кацапи , згиньте з украінськоі землі , бо життя вам тут не буде ,
запамʼятайте 😡

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18.02.2025 00:05 Ответить
+10
добре..
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18.02.2025 00:00 Ответить
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18.02.2025 00:00 Ответить
чи чистила ти зуби перед смертю аквафрешом, курва ?
бо смерть летить тобі жовто-блакитна !

.
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18.02.2025 00:48 Ответить
...побрили
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18.02.2025 06:34 Ответить
Кацапи , згиньте з украінськоі землі , бо життя вам тут не буде ,
запамʼятайте 😡

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18.02.2025 00:05 Ответить
+ 💯!
а може, курва, сценку з учнями іще зіграєм про ТЦК-побитого ?

.
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18.02.2025 00:56 Ответить
Хай би в жопу його собі засунув.
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18.02.2025 00:07 Ответить
На жопі червону зірку потрібно було малювати, а не хакенкруз.
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18.02.2025 09:15 Ответить
Le Monde: Украина уже получила почти 70 истребителей F-16.
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18.02.2025 00:26 Ответить
"ВВС жидо-бєндєровских бандформірованій убіти вже трі раза"
конашонков
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18.02.2025 00:59 Ответить
Триколор?? - трьохцвєтнік!!
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18.02.2025 00:43 Ответить
Уже, більше, ніж 840.000 орків, прутін-мізулін, погасив об землю України, і послав на концерт до кабздона! Смерть рашистам!
Слава Україні та її Захисникам!
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18.02.2025 00:56 Ответить
******* ****** побрили 😁
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18.02.2025 01:01 Ответить
Російський солдат із триколором в руці конає. І пусть канаіт до кабздоха!
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18.02.2025 04:51 Ответить
Сасія в перде!
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18.02.2025 07:24 Ответить
Останнє, що кацап побачив, це жовтоблакитний український скид!
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18.02.2025 07:47 Ответить
Ну вот и хорошо, вот и ладненько. Тебе же твой фюрер сказал, что тебе жизнь без движухи - как жратва без соли. Вот и она, родимая, живи теперь с ней, ненаглядной. Что не живется то? Нешто фюрер обманул? А в тюрьме теперь ужин, макароны дают...На нарах не сиделось? Так теперь вот полежи на земельке.
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18.02.2025 13:48 Ответить
 
 