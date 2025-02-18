Снайперы из Сил специальных операций показали ликвидацию оккупантов на расстоянии от 1170 до 1460 метров. ВИДЕО
Операторы Сил специальных операций показали ликвидацию российских солдат на дистанциях от 1170 до 1460 метров.
На опубликованных кадрах бойцы работают на снайперских комплексах, сообщает Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
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