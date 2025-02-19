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Ликвидация российских военных на Курщине с помощью дронов-камикадзе. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинские операторы дронов-камикадзе из подразделения "CHIMERA" уничтожают российских военных на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снято по меньшей мере пять успешных атак.

Смотрите: Украинские защитники ликвидировали целую роту северокорейских солдат в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19885) война (1414) уничтожение (7383) дроны (4201) Курск (1160)


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19.02.2025 14:37 Ответить
 
 