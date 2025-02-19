Ликвидация российских военных на Курщине с помощью дронов-камикадзе. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой украинские операторы дронов-камикадзе из подразделения "CHIMERA" уничтожают российских военных на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снято по меньшей мере пять успешных атак.
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Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий19.02.2025 14:37 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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