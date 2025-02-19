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Одноногий российский военный жалуется на проблемы безбарьерности в блиндаже: "Ступенька сантиметров 50, а потом направо вниз еще 10. Еще тот квест". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой одноногий российский военный рассказывает о проблемах передвижения в блиндаже.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "герой сво" жалуется на ступени и глубокий сних вокруг укрепления.

"Российское МО определило своего безногого военного, который передвигается на костылях как боеспособного и держит на позициях. Вполне реально, что еще и пошлют на штурм", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пятеро здоровяков в форме армии РФ запихивают в КаМАЗ оккупанта с костылем и отправляют его на войну: "Его ломают. Это просто п#здец". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19885) война (1414) русский мир (633) инвалидность (176)


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Топ комментарии
+22
Нєхрен шастать по Неньці. Застрелься. Ділов то.
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19.02.2025 11:23 Ответить
+13
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19.02.2025 11:30 Ответить
+12
Окопалися, 3.14дараси!
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19.02.2025 11:26 Ответить
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Нєхрен шастать по Неньці. Застрелься. Ділов то.
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19.02.2025 11:23 Ответить
і ніслова ****, про те що:
нахера я сюда прийшоа,
чому я зараз не дома
що не бачив нацистів та бандерівців з африканцями..
тож все правильно...
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19.02.2025 14:36 Ответить
Окопалися, 3.14дараси!
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19.02.2025 11:26 Ответить
ФТАРАЯ АРМІЯ МІРА
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19.02.2025 11:28 Ответить
Отак би усі підри воювали! Тільки як їх у полон брати? І, головне, навіщо?
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19.02.2025 11:29 Ответить
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19.02.2025 11:30 Ответить
По постійним заявам Трампона, ***** хоче миру і закінчити війну. ***** і рашисти так хочуть миру що аж калік на фронт посилають і готові зубами гризти кожен метр української землі
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19.02.2025 11:33 Ответить
QUEST слово нескрепно то...аглицкое.
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19.02.2025 11:33 Ответить
Нехай бере приклад з товаришів, автомат до скроні, і все, кінець страджанням
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19.02.2025 11:37 Ответить
Хорошо тому живется,
У кого одна нога:
И одно яйцо не трется,
И не надо сапога! (с)
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19.02.2025 12:05 Ответить
*******... Сидел бы дома, и Маньку свою "жарил"...

"Герой", чтоб ты сдох, ****, в этом блиндаже...
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19.02.2025 12:30 Ответить
Не ной, ублюдок! Маресьев без двух ног летал на истребителе! Ты должен отдать жизнь за Великава Путлера! Тогда жена будет по тебе плакать, за рулём белого Жыгуля!
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19.02.2025 12:33 Ответить
Але їй видадуть Жыгуль без одного колеса...
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19.02.2025 12:40 Ответить
Скинь геолокацію, підрівняємо тобі вхід до бліндажа...
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19.02.2025 12:38 Ответить
Спускаясь по лестнице, сломай себе шею. Пожелание от всей души.
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19.02.2025 12:47 Ответить
То що він одноноги і на війні в нього питань не виникає?
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19.02.2025 12:51 Ответить
Шоб памагли, нада координаты выкладывать!
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19.02.2025 13:24 Ответить
попросi у путєна ескалатор.
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19.02.2025 13:42 Ответить
 
 