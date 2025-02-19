Одноногий российский военный жалуется на проблемы безбарьерности в блиндаже: "Ступенька сантиметров 50, а потом направо вниз еще 10. Еще тот квест". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой одноногий российский военный рассказывает о проблемах передвижения в блиндаже.
Как сообщает Цензор.НЕТ, "герой сво" жалуется на ступени и глубокий сних вокруг укрепления.
"Российское МО определило своего безногого военного, который передвигается на костылях как боеспособного и держит на позициях. Вполне реально, что еще и пошлют на штурм", - отмечает в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+22 Василь Довганенко #589385
показать весь комментарий19.02.2025 11:23 Ответить Ссылка
+13 Muintir na hireann #427060
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+12 Luk Viktor
показать весь комментарий19.02.2025 11:26 Ответить Ссылка
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нахера я сюда прийшоа,
чому я зараз не дома
що не бачив нацистів та бандерівців з африканцями..
тож все правильно...
У кого одна нога:
И одно яйцо не трется,
И не надо сапога! (с)
"Герой", чтоб ты сдох, ****, в этом блиндаже...