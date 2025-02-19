Одноногий российский военный жалуется на проблемы безбарьерности в блиндаже: "Ступенька сантиметров 50, а потом направо вниз еще 10. Еще тот квест". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой одноногий российский военный рассказывает о проблемах передвижения в блиндаже.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "герой сво" жалуется на ступени и глубокий сних вокруг укрепления.

"Российское МО определило своего безногого военного, который передвигается на костылях как боеспособного и держит на позициях. Вполне реально, что еще и пошлют на штурм", - отмечает в комментарии автор публикации.

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