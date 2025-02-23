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Силы обороны уничтожили дронами замаскированный российский "Град" на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении украинские защитники уничтожили замаскированный российский БМ-21 "Град".

Об этом в Телеграмм сообщило ОСГВ "Хортица", опубликовав соответствующие кадры работы, информирует Цензор.НЕТ.

"Бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Шершни Довбуша" выследили и несколькими ударами дронов уничтожили замаскированный вражеский БМ-21 "Град"", - подписали кадры военные.

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Навчилися кацапи маскуванню - пропало нахабство... Вже не дивляться зверхньо на "хахлоф"...
Правильно сказано в "Катехізисі повстанця": "Ворог починає тебе шанувать, коли добре отримує від тебе по морді...".
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23.02.2025 05:36 Ответить
Як на мою обивательську думку, то може краще було б скинути "запальничку, щоб спалити оті дрова які заважають дронам? А вже слідом....
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23.02.2025 07:21 Ответить
 
 