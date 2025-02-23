Силы обороны уничтожили дронами замаскированный российский "Град" на Покровском направлении. ВИДЕО
На Покровском направлении украинские защитники уничтожили замаскированный российский БМ-21 "Град".
Об этом в Телеграмм сообщило ОСГВ "Хортица", опубликовав соответствующие кадры работы, информирует Цензор.НЕТ.
"Бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Шершни Довбуша" выследили и несколькими ударами дронов уничтожили замаскированный вражеский БМ-21 "Град"", - подписали кадры военные.
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Правильно сказано в "Катехізисі повстанця": "Ворог починає тебе шанувать, коли добре отримує від тебе по морді...".