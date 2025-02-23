Галицкие десантники уничтожили в небе на Курщине 8 вражеских разведывательных беспилотников. ВИДЕО
Операторы FPV-дронов 80-й десантно-штурмовой бригады уничтожили в небе 8 вражеских разведывательных беспилотников над Курщиной, среди которых были Supercam, Zala и Орлан-10.
Видео с их перехватом было опубликовано на официальной странице подразделения в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Россияне с помощью БПЛА, непрерывно пытаются выслеживать позиции украинских войск для дальнейших штурмов. Однако, получают отпор не только на земле, но и в небе", - сообщили Галицкие десантники.
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Микола Січень #486030
показать весь комментарий23.02.2025 17:28 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Владислав Сварчевський
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Luk Viktor
показать весь комментарий23.02.2025 17:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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