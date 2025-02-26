Украинский воин докладывает после атаки оккупантов: "На связи. Вырванный палец на руке, из головы течет. Мы чуть-чуть ху#овые, но все нормально"

Бойцы 3-й ОШБр отбили атаку оккупантов на позицию в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя опубликована на странице подразделения в соцсетях. Запись сделана камерой установленной на амуниции одного из украинских воинов.

"Взрывы, гул птиц и очереди автоматов в воздухе - это война в live-режиме от Третьей штурмовой. Под п#дарским огнем с обеих сторон бойцы удерживают круговую оборону. Над блиндажем зависают дроны противника, а на головы сыплются металл и земля. Как несмотря на ранения сдерживают оккупантов - в видео друга Молота из 2-й роты 2-го штурмового батальона!", - говорится в комментарии к видео.

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