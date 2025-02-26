Украинский воин докладывает после атаки оккупантов: "На связи. Вырванный палец на руке, из головы течет. Мы чуть-чуть ху#овые, но все нормально"
Бойцы 3-й ОШБр отбили атаку оккупантов на позицию в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя опубликована на странице подразделения в соцсетях. Запись сделана камерой установленной на амуниции одного из украинских воинов.
"Взрывы, гул птиц и очереди автоматов в воздухе - это война в live-режиме от Третьей штурмовой. Под п#дарским огнем с обеих сторон бойцы удерживают круговую оборону. Над блиндажем зависают дроны противника, а на головы сыплются металл и земля. Как несмотря на ранения сдерживают оккупантов - в видео друга Молота из 2-й роты 2-го штурмового батальона!", - говорится в комментарии к видео.
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Топ комментарии
+26 Серый Вовк
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+15 Прощай немытая раССея
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+15 Юрій Вінгорськи
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Камера і звукозапис не можуть повністю передати те, що чуєш і бачиш особисто.
героя треба давати.
МОЛОДЦІ!!!!
Слава таким воїнам!!!!
будівництво платних доріг,
відбудову митних пунктів. щось я не чув що митні пункти постраждали....
чи це пункти з ****** та бацькай????
тож у хлопців є ще один стимул, так самовіддано захищати Україну.
через кілька днів повернувся ні з чим. На питання - де люди? відповів: людей повно, а брати нема кого - або старе, хворе, або алкашня
сусіди взяли на окопи рити пару таких - до цього часу не знають, шо з ними робити
хз, може лазню дійсно помити, якщо не спалять по п'яні