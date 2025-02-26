РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8962 посетителя онлайн
Новости Видео Война
14 726 18

Украинский воин докладывает после атаки оккупантов: "На связи. Вырванный палец на руке, из головы течет. Мы чуть-чуть ху#овые, но все нормально"

Бойцы 3-й ОШБр отбили атаку оккупантов на позицию в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя опубликована на странице подразделения в соцсетях. Запись сделана камерой установленной на амуниции одного из украинских воинов.

"Взрывы, гул птиц и очереди автоматов в воздухе - это война в live-режиме от Третьей штурмовой. Под п#дарским огнем с обеих сторон бойцы удерживают круговую оборону. Над блиндажем зависают дроны противника, а на головы сыплются металл и земля. Как несмотря на ранения сдерживают оккупантов - в видео друга Молота из 2-й роты 2-го штурмового батальона!", - говорится в комментарии к видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Утро на позициях 3-й ОШБр в Харьковской области: "Война продолжается. Отомстим!". ВИДЕО

Автор: 

война (1364) бой (154) 3-я Отдельная штурмовая бригада (405) Харьковская область (670)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+26
Воины ЗСУ это самые великие воины в истории человечества !!! СЛАВА ЗСУ!!!
показать весь комментарий
26.02.2025 13:55
+15
Красені !...
показать весь комментарий
26.02.2025 14:03
+15
хлопцям лиш за їх настрій та "тверезого"відношення до ситуації, в цьому бою,
героя треба давати.
МОЛОДЦІ!!!!
Слава таким воїнам!!!!
показать весь комментарий
26.02.2025 14:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Воины ЗСУ это самые великие воины в истории человечества !!! СЛАВА ЗСУ!!!
показать весь комментарий
26.02.2025 13:55 Ответить
💛💙🙏🙏🙏
показать весь комментарий
26.02.2025 13:59 Ответить
Красені !...
показать весь комментарий
26.02.2025 14:03 Ответить
Відео дає лише приблизне уявлення про те, що відбувається насправді.
Камера і звукозапис не можуть повністю передати те, що чуєш і бачиш особисто.
показать весь комментарий
26.02.2025 14:04 Ответить
хлопцям лиш за їх настрій та "тверезого"відношення до ситуації, в цьому бою,
героя треба давати.
МОЛОДЦІ!!!!
Слава таким воїнам!!!!
показать весь комментарий
26.02.2025 14:12 Ответить
до речі!!! влада вже підготувала договора для турків на:
будівництво платних доріг,
відбудову митних пунктів. щось я не чув що митні пункти постраждали....
чи це пункти з ****** та бацькай????
тож у хлопців є ще один стимул, так самовіддано захищати Україну.
показать весь комментарий
26.02.2025 14:17 Ответить
'Чуть чуть *****, но все нормально' Красавчик козак! А кого то надо как собаку в городе ловить(((
показать весь комментарий
26.02.2025 14:57 Ответить
толку з тих злапаних ніц нема
показать весь комментарий
26.02.2025 15:04 Ответить
Окопы рыть для козаков тоже не могут? А сортиры и бани мыть в расположении, что б бойцы могли спокойно расслабиться, не под силу?
показать весь комментарий
26.02.2025 15:06 Ответить
пару тижнів тому колегу з бойової бригади відрядили на полігон для відбору людей до підрозділу
через кілька днів повернувся ні з чим. На питання - де люди? відповів: людей повно, а брати нема кого - або старе, хворе, або алкашня
сусіди взяли на окопи рити пару таких - до цього часу не знають, шо з ними робити
хз, може лазню дійсно помити, якщо не спалять по п'яні
показать весь комментарий
26.02.2025 15:11 Ответить
Что с ними делать не знают? Я выбачаюсь , 'не можешь - научим, не хочешь - заставим' уже не работает? 3.14здить не пробовали?
показать весь комментарий
26.02.2025 15:22 Ответить
честь і хвала, справжні воїни з яйцями, а не боягузи, що від слова тцк падають в епілептичниму припадку.
показать весь комментарий
26.02.2025 15:35 Ответить
Тобто, людина винна, що у неї епілепсія?
показать весь комментарий
26.02.2025 20:33 Ответить
Молимося за вас, рідненькі наші Сонечки!!!
показать весь комментарий
26.02.2025 15:36 Ответить
Дякую ЗСУ за можливість США вести в Україні розробку корисних копалин.
показать весь комментарий
26.02.2025 16:05 Ответить
Господи збережи кожного нашого героя! Слава Україні!!!
показать весь комментарий
26.02.2025 16:41 Ответить
А от цікаво - куди діваються під цими відосами ті дрищі, що обкладують своєю гидотою ТЦК, яке намагається набрати людей на заміну/ротацію нашим Титанам???
показать весь комментарий
26.02.2025 18:58 Ответить
 
 