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Вез уклониста в грузовике с продуктами за $7500: на Буковине задержан экспедитор, - ГПСУ. ВИДЕО

На Буковине экспедитор, который работает в фирме по доставке продуктов, спрятал в грузовике уклониста, чтобы нелегально перевезти его в Молдову.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

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Житель Черновицкой области, который работает экспедитором в фирме по доставке продуктов питания, решил подзаработать на незаконной переправке граждан через государственную границу. Он нашел "клиента", спрятал его среди товара в грузовике и вместе с напарником повез к границе с Молдовой.

Но правоохранители заранее получили информацию о подготовке нарушения. Когда автомобиль приблизился к границе, его остановили сотрудники Черновицкого пограничного отряда, а водителя и его напарника задержали.

На Буковине задержали экспедитора, который вез уклониста в грузовике

Выяснилось, что уклонист - житель Ривненщины - заплатил за незаконное пересечение границы 7,5 тысячи долларов США. На него составили административный протокол.

Относительно перевозчика в правоохранительные органы направлено сообщение об уголовном правонарушении по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Сведения внесены в ЕРДР, а сам нарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Автор: 

Буковина (893) Госпогранслужба (6370) уклонисты (804) Львовская область (2894) Стрыйский район (10)


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В обмінний фонд обох.
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26.02.2025 14:00 Ответить
Затримали, а потім відпустили !
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26.02.2025 14:08 Ответить
І не одного випадку затримання коли за 10к баксів влаштовують в тцк працівником.
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26.02.2025 14:10 Ответить
Пацанчики к успэху шлі але не повезло не фортануло
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26.02.2025 14:16 Ответить
Лідора чомусь випускають
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26.02.2025 14:49 Ответить
 
 