Вез уклониста в грузовике с продуктами за $7500: на Буковине задержан экспедитор, - ГПСУ. ВИДЕО
На Буковине экспедитор, который работает в фирме по доставке продуктов, спрятал в грузовике уклониста, чтобы нелегально перевезти его в Молдову.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Житель Черновицкой области, который работает экспедитором в фирме по доставке продуктов питания, решил подзаработать на незаконной переправке граждан через государственную границу. Он нашел "клиента", спрятал его среди товара в грузовике и вместе с напарником повез к границе с Молдовой.
Но правоохранители заранее получили информацию о подготовке нарушения. Когда автомобиль приблизился к границе, его остановили сотрудники Черновицкого пограничного отряда, а водителя и его напарника задержали.
Выяснилось, что уклонист - житель Ривненщины - заплатил за незаконное пересечение границы 7,5 тысячи долларов США. На него составили административный протокол.
Относительно перевозчика в правоохранительные органы направлено сообщение об уголовном правонарушении по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Сведения внесены в ЕРДР, а сам нарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
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