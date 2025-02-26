Вез уклониста в грузовике с продуктами за $7500: на Буковине задержан экспедитор, - ГПСУ. ВИДЕО

На Буковине экспедитор, который работает в фирме по доставке продуктов, спрятал в грузовике уклониста, чтобы нелегально перевезти его в Молдову.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: 13 тыс. мужчин из Украины нелегально пересекли границу в 2024 году, - пограничная полиция Румынии

Житель Черновицкой области, который работает экспедитором в фирме по доставке продуктов питания, решил подзаработать на незаконной переправке граждан через государственную границу. Он нашел "клиента", спрятал его среди товара в грузовике и вместе с напарником повез к границе с Молдовой.

Но правоохранители заранее получили информацию о подготовке нарушения. Когда автомобиль приблизился к границе, его остановили сотрудники Черновицкого пограничного отряда, а водителя и его напарника задержали.

Выяснилось, что уклонист - житель Ривненщины - заплатил за незаконное пересечение границы 7,5 тысячи долларов США. На него составили административный протокол.

Относительно перевозчика в правоохранительные органы направлено сообщение об уголовном правонарушении по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Сведения внесены в ЕРДР, а сам нарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": От 6000 до 10 000 долларов за человека: в Одесской области заблокировали два нелегальных канала переправки мужчин за границу. ФОТОрепортаж