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Операторы дронов 5-й ОШБр сбили пять вражеских разведывательных БПЛА - два Supercam и три Zala. ВИДЕО

Операторы дронов 5-й ОШБр с помощью зенитных беспилотников сбили пять вражеских разведывательных БПЛА на восточном фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы опубликована в соцсетях.

"Воины 5-й ОШБр на восточном фронте продолжают вырезать врагу глаза. Обезврежено 5 российских разведБПЛА: 2 Supercam и 3 Zala", - отмечается в комментарии к записи.

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