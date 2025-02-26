Операторы дронов 5-й ОШБр сбили пять вражеских разведывательных БПЛА - два Supercam и три Zala. ВИДЕО
Операторы дронов 5-й ОШБр с помощью зенитных беспилотников сбили пять вражеских разведывательных БПЛА на восточном фронте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы опубликована в соцсетях.
"Воины 5-й ОШБр на восточном фронте продолжают вырезать врагу глаза. Обезврежено 5 российских разведБПЛА: 2 Supercam и 3 Zala", - отмечается в комментарии к записи.
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