В немецком городе Дармштад состоялась акция в поддержку Украины. ВИДЕО

В немецком городе Дармштад (земля Хессен) состоялась акция в поддержку Украины к третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время акции волонтерская организация "Украида" собрала 5 500 евро на закупку "скорых" и внедорожников для украинских военных.

Волонтеры уже передали Силам обороны Украины 48 "скорых" для эвакуации раненых и 30 внедорожников.

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