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В немецком городе Дармштад состоялась акция в поддержку Украины. ВИДЕО

В немецком городе Дармштад (земля Хессен) состоялась акция в поддержку Украины к третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время акции волонтерская организация "Украида" собрала 5 500 евро на закупку "скорых" и внедорожников для украинских военных.

Волонтеры уже передали Силам обороны Украины 48 "скорых" для эвакуации раненых и 30 внедорожников.

Смотрите также: К третьей годовщине полномасштабной войны в разных городах мира прошли акции в поддержку Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Германия (6926) митинг (2555) украинцы (3860) поддержка (669) волонтеры (2629)


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26.02.2025 21:00 Ответить
Батальйон "Алеманія" згадав що вони ще українці.
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26.02.2025 21:15 Ответить
К сожалению, путлеровская пропаганда очень много нагадила в головы немцам, поэтому на выборах фашисты из АДГ набрали столько голосов.
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26.02.2025 21:17 Ответить
Вообщем, больше чем в прошлый раз, но всего примерно на 1%
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26.02.2025 21:37 Ответить
 
 