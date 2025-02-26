В немецком городе Дармштад состоялась акция в поддержку Украины. ВИДЕО
В немецком городе Дармштад (земля Хессен) состоялась акция в поддержку Украины к третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Во время акции волонтерская организация "Украида" собрала 5 500 евро на закупку "скорых" и внедорожников для украинских военных.
Волонтеры уже передали Силам обороны Украины 48 "скорых" для эвакуации раненых и 30 внедорожников.
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Luiza
показать весь комментарий26.02.2025 21:00 Ответить Мне нравится 4
Мстислав
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Михаил #602926
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Alexander Hesse
показать весь комментарий26.02.2025 21:37 Ответить Мне нравится 0
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