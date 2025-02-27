РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9014 посетителей онлайн
Новости Видео Война
7 167 10

Раненый оккупант "вылечил" себя выстрелом в голову из своего автомата. ВИДЕО

Раненый оккупант пустил себе пулю в голову на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент "самолечения" россиянина, опубликована в соцсетях.

"Российский солдат после полученных ранений добивает себя выстрелом в голову из автомата на восточном направлении", - отмечает в комментарии автор публикации.

Также смотрите: Российский захватчик покончил жизнь самоубийством, подорвав себя. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19035) война (1364) самоубийство (993)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Правильне рішення хоч запізніле .
показать весь комментарий
27.02.2025 10:28
+5
Всі би так але одразу після підписання контракту ще на Роісє. Підписав, застрелився, поховали.
І менше гемору з транспортуванням тушки до цвинтаря.

Цікаво, якщо на відео зафіксовано такий самостріл, родина кацапа отримує компенсацію? Формально ж він самовбився, а не загинув у бою. 😁
показать весь комментарий
27.02.2025 10:36
+4
Аспірин від головного болю "по-російськи"
показать весь комментарий
27.02.2025 10:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильне рішення хоч запізніле .
показать весь комментарий
27.02.2025 10:28 Ответить
Аспірин від головного болю "по-російськи"
показать весь комментарий
27.02.2025 10:34 Ответить
Навщо? У "продавцеві повітря" Бєлєва головний злодій стверджує що смерть від переохолодження безболісная.
показать весь комментарий
27.02.2025 10:35 Ответить
я теж читав, тільки в якійсь іншій книжці, що людина просто засинає і помирає і вісні від переохолодження, тобто нічого вже не відчуває, але спочатку дуже холодно, а потім хочеться спати і все.
показать весь комментарий
27.02.2025 11:21 Ответить
Всі би так але одразу після підписання контракту ще на Роісє. Підписав, застрелився, поховали.
І менше гемору з транспортуванням тушки до цвинтаря.

Цікаво, якщо на відео зафіксовано такий самостріл, родина кацапа отримує компенсацію? Формально ж він самовбився, а не загинув у бою. 😁
показать весь комментарий
27.02.2025 10:36 Ответить
Нєт.Он струсіл і опозоріл гордоє імя пєхотінца Пу,фактичєскі самовольно "покінув" полє боя.
показать весь комментарий
27.02.2025 11:04 Ответить
От якби його "обнулив" його командир чи кадирівець із заградзагона-тоді сім'ї квиток в цирк.
показать весь комментарий
27.02.2025 11:08 Ответить
а міг з собою прихопити камандіра чи ослолюба якогось,
показать весь комментарий
27.02.2025 11:22 Ответить
Шикарне "селфі"...
показать весь комментарий
27.02.2025 11:29 Ответить
Как минимум кило пельменей, самка орка заслужила. До белой лады конечно не дотянул. Вот если бы пристрелил пару сослуживцев, тогда , может быть.
показать весь комментарий
27.02.2025 18:43 Ответить
 
 