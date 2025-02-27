Раненый оккупант "вылечил" себя выстрелом в голову из своего автомата. ВИДЕО

Раненый оккупант пустил себе пулю в голову на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент "самолечения" россиянина, опубликована в соцсетях.

"Российский солдат после полученных ранений добивает себя выстрелом в голову из автомата на восточном направлении", - отмечает в комментарии автор публикации.

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