Раненый оккупант "вылечил" себя выстрелом в голову из своего автомата. ВИДЕО
Раненый оккупант пустил себе пулю в голову на поле боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент "самолечения" россиянина, опубликована в соцсетях.
"Российский солдат после полученных ранений добивает себя выстрелом в голову из автомата на восточном направлении", - отмечает в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+8 Сергій Малецький
показать весь комментарий27.02.2025 10:28
+5 Герхард
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+4 Володимир Коржов #575140
показать весь комментарий27.02.2025 10:34
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І менше гемору з транспортуванням тушки до цвинтаря.
Цікаво, якщо на відео зафіксовано такий самостріл, родина кацапа отримує компенсацію? Формально ж він самовбився, а не загинув у бою. 😁