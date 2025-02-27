Бойцы бригады "Спартан" дронами уничтожают российскую пехоту на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы бригады оперативного назначения НГУ "Спартан" ударами FPV и сбросами останавливают попытки врага приблизиться к позициям нашей пехоты на Покровском направлении.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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