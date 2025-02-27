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Бойцы бригады "Спартан" дронами уничтожают российскую пехоту на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы бригады оперативного назначения НГУ "Спартан" ударами FPV и сбросами останавливают попытки врага приблизиться к позициям нашей пехоты на Покровском направлении.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Донецкая область (9498) Национальная гвардия (2106) дроны (3841) Покровск (570) Покровский район (501) война в Украине (3459)


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дякуємо!
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27.02.2025 22:13 Ответить
Гарно!!!
Але добивання "неначасі"!)))
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27.02.2025 22:18 Ответить
https://youtu.be/y7IsuEcHcu4?si=9iSklC6JtU_ySiog як же час летить-
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27.02.2025 22:46 Ответить
пісня написана 10 років тому
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27.02.2025 22:48 Ответить
минус пидоров плюс нашим ребятам
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27.02.2025 22:53 Ответить
Дембель прилетів, під@ри кацапські - відпочивайте!
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28.02.2025 00:23 Ответить
 
 