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Подборка самых нелепых попыток оккупантов спастись от украинских FPV-дронов. ВИДЕО
Украинские военные опубликовали подборку с самыми нелепыми попытками российских оккупантов спастись от FPV-дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия ТВ.
"Россияне сбивают наши дроны автоматами, тряпками, руками и ногами, а еще они делают это даже головой", - отмечается в описании к видео.
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