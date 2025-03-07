Подборка самых нелепых попыток оккупантов спастись от украинских FPV-дронов. ВИДЕО

Украинские военные опубликовали подборку с самыми нелепыми попытками российских оккупантов спастись от FPV-дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия ТВ.

"Россияне сбивают наши дроны автоматами, тряпками, руками и ногами, а еще они делают это даже головой", - отмечается в описании к видео.

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