РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10650 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов
5 833 8

Подборка самых нелепых попыток оккупантов спастись от украинских FPV-дронов. ВИДЕО

Украинские военные опубликовали подборку с самыми нелепыми попытками российских оккупантов спастись от FPV-дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия ТВ.

"Россияне сбивают наши дроны автоматами, тряпками, руками и ногами, а еще они делают это даже головой", - отмечается в описании к видео.

Смотрите также: Оккупант додыхает среди мусора после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3834) война в Украине (3416)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Супер! Вищий пілотаж! Здоров'я вам, рідненькі!
показать весь комментарий
08.03.2025 00:08 Ответить
То ще можна і не попасти. Але на той випадок є кацап, який підірве 100%.
показать весь комментарий
08.03.2025 00:09 Ответить
Не зрозумів? Як? Калаша кинути? Вмер... МСЛом рубонув? Вмер... "Льягу-прильягу" біля бетера... Смерть... Смерті чекав? Смерть... Хотів птн? ПНХ! Крейцер - смерть... Трамп? Здохне мацкаль все рівно...
показать весь комментарий
08.03.2025 01:25 Ответить
кацапи гають в свою скрепну гру лапта, але результат завжди один - смерть, смерть, смерть кацапам.
показать весь комментарий
08.03.2025 07:48 Ответить
А чому ж гівном не кидають?
показать весь комментарий
08.03.2025 08:00 Ответить
Це все х-ня! Армія на Курщині під загрозою оточення. А нам показують цирки "білих ворон" - щоб відвернути увагу від пройобів злочинного зеленського режиму. Ржіть, лохи і не звертайте уваги на ПОВНИЙ П-Ц (на фронтах, в економіці, в оборонці, провал на всіх векторах зовнішньої політики...)
Ги-ги-ги.
показать весь комментарий
08.03.2025 09:16 Ответить
 
 