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Новости Видео Дрон-ружье для ВСУ
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ВСУ показали дрон-ружье Lucky Strike, который может уничтожать вражеские беспилотники. ВИДЕО

Украинские военные создали дрон-ружье Lucky Strike. Он может уничтожать российские беспилотники.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, опубликовав кадры с дроном-ружьем, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что эта техническая инновация внедрена инженерами 4-го механизированного батальона, "позволяет методично уменьшать популяцию вражеских "мавиков" над линией соприкосновения".

"Воины нашей бригады уже успели удивить противника своими техническими апгрейдами дронов-бомберов. Птички, вооруженные гранатометами и автоматами, уже применяются подразделениями Отдельной президентской. Теперь эта линейка пополнилась дроном Lucky Strike с закрепленным дробовиком", - говорится в сообщении.

Также читайте: Армии стран НАТО не готовы к "войнам дронов", - Сухаревский

Автор: 

ВСУ (6536) дроны (3834)


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Топ комментарии
+6
Це старе!

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08.03.2025 21:15
+4
Наші воїни найкращі!!!!!! Слава нашим Героям!!!!!
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08.03.2025 21:28
+3
ідеї купують лише в юридичних осіб, в простих винахідників ніхто не хоче купувати.
тобто у кого є ідеї то все до сраки, тільки якщо в тебе гроші є щоб довести ідею до масштабування.
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08.03.2025 20:37
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Це для того щоб любителі зради не казали, що нічого не робиться як так можна жити!!!111

А чому не може? Досить стабільно веде себе дрон під час пострілу.
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08.03.2025 20:37 Ответить
бебебе баба курочку скубе
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08.03.2025 21:05 Ответить
Це чудово, що йде розробка нового.
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08.03.2025 20:34 Ответить
Це старе!

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08.03.2025 21:15 Ответить
Пташки, озброєні гранатометами та автоматами, із закріпленим дробовиком.....

Україна визначає війну майбутнього - крилата піхота

.
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08.03.2025 22:05 Ответить
ідеї купують лише в юридичних осіб, в простих винахідників ніхто не хоче купувати.
тобто у кого є ідеї то все до сраки, тільки якщо в тебе гроші є щоб довести ідею до масштабування.
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08.03.2025 20:37 Ответить
Купують не ідеї, а патерти, корисні моделі або промислові зразки. На жаль, в Україні ринку патентів в оборонній галузі просто не існує від слова зовсім
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08.03.2025 20:50 Ответить
Хто заважає патентувати подібні зразки?
Просто зараз нема часу для цього.
І не потрібно показувати все цє взагалі.
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08.03.2025 21:12 Ответить
Изобретатели патентуют, но в госструктурах ни кто инновациями не занимается.
"Нам такой задачи не ставили". Думаю, воюй сегодня весь мир Берданками, придуманный кем-то из украинцев пулемет так и остался бы лишь в голове автора, пока не появился где-то на Западе.
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08.03.2025 23:30 Ответить
Добре дрон себе веде під час пострілу, я чесно думав що буде віддача... і треба буде механізм для поглинання енергії віддачі розробляти, пневматичний доприкладу
ШІ захват цілі потрібно доробити, судячи з відео необхідні кваліфіковані оператори, трохи зменьшить складність, але дещо ціну на 100-150 у.е. за додаткову плату прискорювача...
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08.03.2025 21:04 Ответить
в1н робить ЭДИНИЙ постр1л)) йому вже в1дб1й до .. жопки, а вона з ус1х бок1в))
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08.03.2025 22:46 Ответить
невірно, відбій зміщує в початковий момент вильоту **********, особливо якщо він потужний а ціль на відстані, просто оператор з досвідом може адаптуватись, так як і мисливці це роблять...
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08.03.2025 22:55 Ответить
Наші воїни найкращі!!!!!! Слава нашим Героям!!!!!
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08.03.2025 21:28 Ответить
Ай, молодці! Ше всі параметри і креслення виложіть в аднакласнікі.
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08.03.2025 21:52 Ответить
так то воно так, але якщо ідея літає в повітрі, то її обов'язково зловлять, або перехоплять (як ми оптоволоконники у кацапів)
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08.03.2025 22:07 Ответить
Наводитись на ціль і стріляти має не людина, а алгоритм. В ідеалі, авжеж.
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08.03.2025 22:58 Ответить
 
 