ВСУ показали дрон-ружье Lucky Strike, который может уничтожать вражеские беспилотники. ВИДЕО

Украинские военные создали дрон-ружье Lucky Strike. Он может уничтожать российские беспилотники.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, опубликовав кадры с дроном-ружьем, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что эта техническая инновация внедрена инженерами 4-го механизированного батальона, "позволяет методично уменьшать популяцию вражеских "мавиков" над линией соприкосновения".

"Воины нашей бригады уже успели удивить противника своими техническими апгрейдами дронов-бомберов. Птички, вооруженные гранатометами и автоматами, уже применяются подразделениями Отдельной президентской. Теперь эта линейка пополнилась дроном Lucky Strike с закрепленным дробовиком", - говорится в сообщении.

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