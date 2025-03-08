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ВСУ показали дрон-ружье Lucky Strike, который может уничтожать вражеские беспилотники. ВИДЕО
Украинские военные создали дрон-ружье Lucky Strike. Он может уничтожать российские беспилотники.
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, опубликовав кадры с дроном-ружьем, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что эта техническая инновация внедрена инженерами 4-го механизированного батальона, "позволяет методично уменьшать популяцию вражеских "мавиков" над линией соприкосновения".
"Воины нашей бригады уже успели удивить противника своими техническими апгрейдами дронов-бомберов. Птички, вооруженные гранатометами и автоматами, уже применяются подразделениями Отдельной президентской. Теперь эта линейка пополнилась дроном Lucky Strike с закрепленным дробовиком", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+6 KAISERWALD
показать весь комментарий08.03.2025 21:15
+4 Сергей Николаевич #592048
показать весь комментарий08.03.2025 21:28
+3 Сашко Бабенко #553471
показать весь комментарий08.03.2025 20:37
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А чому не може? Досить стабільно веде себе дрон під час пострілу.
Україна визначає війну майбутнього - крилата піхота
.
тобто у кого є ідеї то все до сраки, тільки якщо в тебе гроші є щоб довести ідею до масштабування.
Просто зараз нема часу для цього.
І не потрібно показувати все цє взагалі.
"Нам такой задачи не ставили". Думаю, воюй сегодня весь мир Берданками, придуманный кем-то из украинцев пулемет так и остался бы лишь в голове автора, пока не появился где-то на Западе.
ШІ захват цілі потрібно доробити, судячи з відео необхідні кваліфіковані оператори, трохи зменьшить складність, але дещо ціну на 100-150 у.е. за додаткову плату прискорювача...