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Новости Видео Обстрелы Украины
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Россияне выпустили около 1200 КАБов, почти 870 дронов и более 80 ракет по Украине за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

В течение этой недели Россия осуществила против украинцев сотни атак различными видами оружия: около 1200 управляемых авиационных бомб, почти 870 ударных дронов и более 80 ракет различных типов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый "шахед", каждая авиационная бомба, которые использует Россия, - это, в частности, и компоненты, которые поставляются в обход санкций. В этом оружии - более 82 тысяч иностранных составляющих", - отметил президент.

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Он подчеркнул, что Украина ежедневно работает с партнерами, чтобы принимались решения именно для поддержки, которая спасает жизни: "Поставка ПВО, инвестиции в наше оборонное производство, усиление санкций против России. И мы продолжаем нашу работу, чтобы приблизить честный мир и обеспечить надежные гарантии безопасности".

Автор: 

Зеленский Владимир (20196) ракеты (3549) КАБ (343) Шахед (929)


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Топ комментарии
+11
Счєтовод хренів
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09.03.2025 12:28
+11
де наші ракети як ти обіцяв? Де наші каби які ти обіцяв?
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09.03.2025 12:29
+11
А Українці їх зустріли асфальтом і мільйоном дерев, біля Університету Президента??
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09.03.2025 12:30
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Счєтовод хренів
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09.03.2025 12:28 Ответить
де наші ракети як ти обіцяв? Де наші каби які ти обіцяв?
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09.03.2025 12:29 Ответить
Які каби та ракети? У них в пріоритеті бусифікація так званого "ресурсу".
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09.03.2025 12:43 Ответить
А Українці їх зустріли асфальтом і мільйоном дерев, біля Університету Президента??
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09.03.2025 12:30 Ответить
Підрахуй сраний...
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09.03.2025 12:30 Ответить
Так, напрацювався аж нікуди. США послали Лідору у йому тільки відомому напрямку. А за ним всю ... ДОПОМОГУ. Так тоді питання. На кого так працює, так потужно оцей Віслюк ? І проти кого ? Статистику українцям доносити не треба, бо ми кожного вечора чуємо й бачимо що летить, скільки. Не бачимо лише одного - ЛЕТЯТЬ безнаказано. Бо допомогу цей Віслю просрав у своєму світері.
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09.03.2025 12:36 Ответить
Пробздівся.
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09.03.2025 12:39 Ответить
Пропоную Держстат розформувати. Кошти, що вивільняться - на оборонку.

А статистикою займеться Боневтік Оманович з ОПою..
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09.03.2025 13:09 Ответить
Який "чесний" мир, коли ти на 4-й рік навіть фау не здатен зробить. Бери шо дають і менше відкривай писок.
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09.03.2025 13:13 Ответить
А потужний за цей тиждень поборов корупцію, змінив заплямованих в команді на професіоналів-патріотів....
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09.03.2025 14:11 Ответить
Де наша балістика??? на руках 3 роки кресле Іскандерів
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09.03.2025 23:40 Ответить
 
 