Россияне выпустили около 1200 КАБов, почти 870 дронов и более 80 ракет по Украине за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

В течение этой недели Россия осуществила против украинцев сотни атак различными видами оружия: около 1200 управляемых авиационных бомб, почти 870 ударных дронов и более 80 ракет различных типов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый "шахед", каждая авиационная бомба, которые использует Россия, - это, в частности, и компоненты, которые поставляются в обход санкций. В этом оружии - более 82 тысяч иностранных составляющих", - отметил президент.

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Он подчеркнул, что Украина ежедневно работает с партнерами, чтобы принимались решения именно для поддержки, которая спасает жизни: "Поставка ПВО, инвестиции в наше оборонное производство, усиление санкций против России. И мы продолжаем нашу работу, чтобы приблизить честный мир и обеспечить надежные гарантии безопасности".