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Момент уничтожения ЗРК "Панцирь-С1", предназначенного для противовоздушной обороны россиян, - его стоимость 1 миллиард гривен. ВИДЕО

Силы обороны Украины уничтожили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в Курской области.

Эксклюзивный видеоматериал подтверждает ликвидацию этой дорогостоящей военной техники, стоимость которой оценивается примерно в 1 миллиард гривен, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Воины 63 ОМБр в небе над Лиманщиной уничтожили российский беспилотник "Молния". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19011) уничтожение (6811) ЗРК (198)


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Топ комментарии
+19
Слава ЗСУ, дякую за добру звістку
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09.03.2025 15:11
+12
Лопнул панцерь..
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09.03.2025 15:05
+12
Фашисты напали на мирно строящий комбаин! Только Донни не говорите. Он расстроится!
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09.03.2025 15:12
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Ляпота!
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09.03.2025 15:04 Ответить
Лопнул панцерь..
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09.03.2025 15:05 Ответить
Мільярд гривень звучить солідніше ...
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09.03.2025 16:24 Ответить
Слава ЗСУ, дякую за добру звістку
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09.03.2025 15:11 Ответить
Фашисты напали на мирно строящий комбаин! Только Донни не говорите. Он расстроится!
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09.03.2025 15:12 Ответить
Панцирі вже за гривні продають? Хто пише таку маячню?
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09.03.2025 15:16 Ответить
А ти хочеш щоб у фублях давали інфу? Навіщо то тобі?
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09.03.2025 15:50 Ответить
Ціну будь якого виробу подають або у валюті країни-виробника,або у міжнародно признаній валюті - доларі чи євро.
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09.03.2025 17:24 Ответить
коли це лапотний рубель став валютою ? ((
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09.03.2025 21:08 Ответить
що таке валюта ?
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10.03.2025 12:37 Ответить
валюта це та річ , дякуючи якій ,у людей є почуття гумору , особливо стосовно кацапів ((
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10.03.2025 20:34 Ответить
Валюта - грошова одиниця певної країни.(Тлумачний словник української мови).
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10.03.2025 17:05 Ответить
Я без тлумачного словника скажу, що від згадки про кацапню ,ти на радощах сцишся . Прочитай у тому словнику іще про ***** , там повинні були написати який він офігєнний скрєпоносець ((
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10.03.2025 20:37 Ответить
Ну і нащо ця дурня була написана ? Щоб Сердюка потішити кривлянням ?
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12.03.2025 20:55 Ответить
щось не так -ходи мимо , хоча краще сюди : =>
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12.03.2025 21:54 Ответить
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13.03.2025 10:51 Ответить
У мене не вийде , там ти сидиш . Судячи з твоєї поведінки - надовго отаборився
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13.03.2025 11:52 Ответить
лапотне, хтотобі таке сказав?
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10.03.2025 07:09 Ответить
Судячи з того як трумп взявся порядки наводити , невдовзі за долар даватимуть одну українську копійку , яку планують перейменувати у шаг , тому все вірно , пий украніано і не нервуйся ((
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09.03.2025 21:06 Ответить
Хай перевірять, може соляра вціліла, хоч щось від панциря отримають на залишок.
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09.03.2025 15:18 Ответить
Красота та какая,лєпота...
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09.03.2025 15:24 Ответить
Гривень,а може лір?
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09.03.2025 15:33 Ответить
Оскільки інфа виставлена для України ,
то і ціну виставили в гривні,
а не в деревʼяних ,але для орків все не так 😡
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09.03.2025 16:54 Ответить
А нащо нам у гривнях ? Написали б "у перерахунку на гривні".
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10.03.2025 12:38 Ответить
Ще сніг лежить. Невже там ще така погода?
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09.03.2025 16:22 Ответить
Чекаємо заяви США в ООН про геноцид кацаських мальчікав...
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09.03.2025 17:23 Ответить
Смерть кацапам!
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09.03.2025 17:59 Ответить
а джігулі уцілєлі...
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09.03.2025 18:22 Ответить
Спалах відповідає заявленій ціні.
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09.03.2025 18:50 Ответить
Шкода що таз не доїхав трохи. Міг бути епічний карамболь.
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09.03.2025 20:50 Ответить
Тут фишка не в стоимости Панциря. А в стоимости сорванных контрактов на такие Панцири, которые даже себя защитить не могут.
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09.03.2025 23:48 Ответить
 
 