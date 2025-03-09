Момент уничтожения ЗРК "Панцирь-С1", предназначенного для противовоздушной обороны россиян, - его стоимость 1 миллиард гривен. ВИДЕО
Силы обороны Украины уничтожили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в Курской области.
Эксклюзивный видеоматериал подтверждает ликвидацию этой дорогостоящей военной техники, стоимость которой оценивается примерно в 1 миллиард гривен, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+19 Igor #591922
показать весь комментарий09.03.2025 15:11
+12 Владислав Сварчевський
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+12 vadym sestritsyn
показать весь комментарий09.03.2025 15:12
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то і ціну виставили в гривні,
а не в деревʼяних ,але для орків все не так 😡