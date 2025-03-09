Момент уничтожения ЗРК "Панцирь-С1", предназначенного для противовоздушной обороны россиян, - его стоимость 1 миллиард гривен. ВИДЕО

Силы обороны Украины уничтожили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в Курской области.

Эксклюзивный видеоматериал подтверждает ликвидацию этой дорогостоящей военной техники, стоимость которой оценивается примерно в 1 миллиард гривен, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Воины 63 ОМБр в небе над Лиманщиной уничтожили российский беспилотник "Молния". ВИДЕО