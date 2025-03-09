Украинские дроны догоняют и уничтожают оккупантов, которые передвигаются на квадроциклах. ВИДЕО
Бойцы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальной Граница" с помощью FPV-дронов уничтожили три квадроцикла российских захватчиков на Сумском направлении.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Расчет БпЛА обнаружил оккупантов, которые передвигались техникой, и уже через мгновение их догнал наш FPV-дрон, ликвидировав первую цель. Брошенные захватчиками квадроциклы также не остались без внимания - еще две "птички" завершили дело, превратив вражескую технику в металлолом", - говорится в сообщении.
В результате удачной дроновой атаки пограничников три вражеских квадроцикла уничтожены полностью, а два оккупанта ликвидированы.
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Слава Захисникам України!!