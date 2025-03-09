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Пограничники поразили российскую ТОС "Солнцепек", а также БТР-82А на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине пилоты РУБпАК "Феникс" поразили российскую ТОС "Солнцепек", БТР-82А, грузовик, антенну а также укрытие оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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Автор: 

армия РФ (19011) Госпогранслужба (6367) уничтожение (6811) БТР (364) Харьковская область (650)


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тос тос тос первертос !
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09.03.2025 16:29 Ответить
бабушка довольна
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09.03.2025 16:31 Ответить
путин, это ты?
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09.03.2025 16:50 Ответить
Кцп детектед
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09.03.2025 16:53 Ответить
210, срань ватная.
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09.03.2025 17:07 Ответить
1) Кому пора? Кому конкретно?
2) Так валите с Украины, если пора.
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09.03.2025 17:11 Ответить
ти брехун , я тобі вже говорив , дай хоч одне посилання
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09.03.2025 17:20 Ответить
Потрібно ще більше нищити кацапського добра, щоб усе було знищено!
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09.03.2025 18:34 Ответить
 
 