Пограничники поразили российскую ТОС "Солнцепек", а также БТР-82А на Харьковщине. ВИДЕО
На Харьковщине пилоты РУБпАК "Феникс" поразили российскую ТОС "Солнцепек", БТР-82А, грузовик, антенну а также укрытие оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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2) Так валите с Украины, если пора.