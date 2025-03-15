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Бойцы бригады "Хищник" с помощью сбрасывания боеприпаса с дрона ликвидировали оккупанта. ВИДЕО

Бойцы сводной бригады "Хищник" Департамента патрульной полиции с помощью сбрасывания боеприпаса с дрона ликвидировали оккупанта.

Соответствующие кадры опубликовали в телеграмм-канале подразделения сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19079) ликвидация (3492) Нацполиция (16431)


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В Станіславського є дрібні питання, проте загалом позитивно.
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15.03.2025 11:04 Ответить
Цікаво, а вся бригада за цім теж спостерігала, чи теж нищила орків?
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15.03.2025 11:21 Ответить
Отак і збирається добриво...кацапчик до кацапчика...
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15.03.2025 11:43 Ответить
Кацапа покращено до рівня "хороший".
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15.03.2025 11:52 Ответить
 
 