3 866 4
Бойцы бригады "Хищник" с помощью сбрасывания боеприпаса с дрона ликвидировали оккупанта. ВИДЕО
Бойцы сводной бригады "Хищник" Департамента патрульной полиции с помощью сбрасывания боеприпаса с дрона ликвидировали оккупанта.
Соответствующие кадры опубликовали в телеграмм-канале подразделения сообщает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luka Lukich #363772
показать весь комментарий15.03.2025 11:04 Ответить Мне нравится 7
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий15.03.2025 11:21 Ответить Мне нравится 0
Лантух
показать весь комментарий15.03.2025 11:43 Ответить Мне нравится 2
Eugen Sсhorf
показать весь комментарий15.03.2025 11:52 Ответить Мне нравится 5
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль