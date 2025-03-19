РЛС, С-300СВ, "Панцирь-С1", морские суда и вертолет: воины ГУР поразили ряд объектов врага в Крыму. ВИДЕО

В течение нескольких дней воины ГУР поразили целый ряд российских радиолокационных станций на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

"Захватчики во временно оккупированном Крыму в течение нескольких дней дрожали от небывалого грохота - их дорогостоящие системы противовоздушной обороны оказались беспомощными перед точными ударами воинов ГУР МО Украины", - отметили в ГУР.

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"Также под удар попали пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС "СТ-68" и РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", а еще - три московитские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", транспортно-буксирное судно проекта С4236, универсальный буксир "Федор Урюпин" и вертолет Ми-8 российских оккупантов", - добавляют в ГУР.

Когда именно произошло поражение - не указывается.