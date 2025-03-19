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РЛС, С-300СВ, "Панцирь-С1", морские суда и вертолет: воины ГУР поразили ряд объектов врага в Крыму. ВИДЕО

В течение нескольких дней воины ГУР поразили целый ряд российских радиолокационных станций на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

"Захватчики во временно оккупированном Крыму в течение нескольких дней дрожали от небывалого грохота - их дорогостоящие системы противовоздушной обороны оказались беспомощными перед точными ударами воинов ГУР МО Украины", - отметили в ГУР.

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"Также под удар попали пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС "СТ-68" и РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", а еще - три московитские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", транспортно-буксирное судно проекта С4236, универсальный буксир "Федор Урюпин" и вертолет Ми-8 российских оккупантов", - добавляют в ГУР.

Когда именно произошло поражение - не указывается.

Автор: 

Крым (26375) уничтожение (6878) ГУР (421)


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Топ комментарии
+19
А головне - все дронами, дронами. Більше жодних дурноголових висадок десанту.
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19.03.2025 09:04
+13
Слава вам, героические украинские воины, вам нет равных в мире!
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19.03.2025 09:06
+12
Гарна робота-всім виконавцям респектище...
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19.03.2025 09:09
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Плідно.
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19.03.2025 08:54 Ответить
Парашинські ремонтники озолотяться. Тай на шару отримали скільки запчастєй.
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19.03.2025 09:13 Ответить
А головне - все дронами, дронами. Більше жодних дурноголових висадок десанту.
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19.03.2025 09:04 Ответить
Слава вам, героические украинские воины, вам нет равных в мире!
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19.03.2025 09:06 Ответить
Гарна робота-всім виконавцям респектище...
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19.03.2025 09:09 Ответить
Це за три роки війни?
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19.03.2025 09:11 Ответить
FPV тільки з'явились десь наприкінці 22-го.
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19.03.2025 09:14 Ответить
а хоч би й так, це мільйони доларів..., звичайно, це крапля в морі, але їх так швидко не штампуєш, як снаряди, наприклад...
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19.03.2025 09:15 Ответить
Продовжуйте контролювати! Це дуже важливо...
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19.03.2025 09:24 Ответить
Упродовж кількох днів воїни ГУР уразили цілу низку російських радіолокаційних станцій на території окупованого Криму.
треба вміти читати ..... перша строчка
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19.03.2025 09:33 Ответить
А зачем читать - Гена "работает" по методичке.
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19.03.2025 09:53 Ответить
давно там не кошмарили кацапів, вони мабудь падли розслабились
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19.03.2025 09:27 Ответить
Ото парадно, оце русоріз ))
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19.03.2025 09:38 Ответить
Дуже дуже добре. Героям слава!
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19.03.2025 10:16 Ответить
 
 