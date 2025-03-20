Оккупанты удивляются состоятельности дома в украинском селе: "Домик в деревне, бл#дь! Три гаража. По любому, там машины были!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты снимают уничтоженный и ограбленный дом в украинском селе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, больше всего россиян удивил гараж, рассчитанный на три автомобиля.

Внимание! Ненормативная лексика!

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