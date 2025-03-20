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Оккупанты удивляются состоятельности дома в украинском селе: "Домик в деревне, бл#дь! Три гаража. По любому, там машины были!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты снимают уничтоженный и ограбленный дом в украинском селе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, больше всего россиян удивил гараж, рассчитанный на три автомобиля.
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+20 Валерій Кваша
показать весь комментарий20.03.2025 11:59
+18 Video Editor
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+17 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий20.03.2025 12:10
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Один момент, общий и для сторонников, и для многих противников "спецоперации", и для непримкнувших - практически все, несмотря на далеко не всегда бравурные известия с полей, уверены в том, что Москва так или иначе продавит, победит. Альтернатив в их сознании этому не существует вообще, они обучены тому, что государство является тотальной и непобедимой силой, выступать против которой, тем более с надеждой на победу - может только безумец.
И идея о том, что в Киеве могут иметь планы, несколько отличные от поражения и капитуляции - просто взрывает сознание россиян и кажется чудовищной и крамольной, она оскорбляет и их выпестованный пропагандой рассудок и то, что им инсталлировали в этот рассудок под видом "здравого смысла".
Такого быть не может, поскольку это невозможно, потому что на нашей стороне неодолимая сила. А ее неодолимость мы чувствуем на себе последние четверть века. На деле и дольше. Если уж и мы не смогли с нею совладать - то "младшие братья" тем более. Тут добавляется и вековое скептическое отношение к украинцам, а так же чувство собственного превосходства.
А раз сила неодолима - то и бодаться с нею нет смысла. Глупо.
Остается расслабиться и отдаться ей.
Вот такое ощущение от очень многих разговоров с соотечественниками.
Вони б впали у прострацію - що і для чого !?
тут мабуть також була дотація з сибіру)