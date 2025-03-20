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Оккупанты удивляются состоятельности дома в украинском селе: "Домик в деревне, бл#дь! Три гаража. По любому, там машины были!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты снимают уничтоженный и ограбленный дом в украинском селе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, больше всего россиян удивил гараж, рассчитанный на три автомобиля.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Трое оккупантов несут стиральную машинку по улице оккупированной и разрушенной Авдеевки. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19143) мародерство (461) оккупация (10131) разрушение (161)


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Топ комментарии
+20
Це у вас кацапів дєрєвня отже без доріг, без газу, і без електрики. І ви таке існування навязуєте війною іншим.
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20.03.2025 11:59
+18
Справедливості заради, з таким парканом і трьому гаражами, зазвичай живе навіть не середній клас.
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20.03.2025 12:04
+17
Кацапська логіка . Яка багато чого пояснює .
-------------------------
Один момент, общий и для сторонников, и для многих противников "спецоперации", и для непримкнувших - практически все, несмотря на далеко не всегда бравурные известия с полей, уверены в том, что Москва так или иначе продавит, победит. Альтернатив в их сознании этому не существует вообще, они обучены тому, что государство является тотальной и непобедимой силой, выступать против которой, тем более с надеждой на победу - может только безумец.

И идея о том, что в Киеве могут иметь планы, несколько отличные от поражения и капитуляции - просто взрывает сознание россиян и кажется чудовищной и крамольной, она оскорбляет и их выпестованный пропагандой рассудок и то, что им инсталлировали в этот рассудок под видом "здравого смысла".

Такого быть не может, поскольку это невозможно, потому что на нашей стороне неодолимая сила. А ее неодолимость мы чувствуем на себе последние четверть века. На деле и дольше. Если уж и мы не смогли с нею совладать - то "младшие братья" тем более. Тут добавляется и вековое скептическое отношение к украинцам, а так же чувство собственного превосходства.
А раз сила неодолима - то и бодаться с нею нет смысла. Глупо.
Остается расслабиться и отдаться ей.

Вот такое ощущение от очень многих разговоров с соотечественниками.
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20.03.2025 12:10
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Велосипеди! - машини надворі стояли
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20.03.2025 11:56 Ответить
Це у вас кацапів дєрєвня отже без доріг, без газу, і без електрики. І ви таке існування навязуєте війною іншим.
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20.03.2025 11:59 Ответить
Справедливості заради, з таким парканом і трьому гаражами, зазвичай живе навіть не середній клас.
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20.03.2025 12:04 Ответить
Суддя якийсь, або прокурор
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20.03.2025 13:05 Ответить
Жартуєте? Ви не бачили будинки багачів?
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20.03.2025 14:40 Ответить
****!!!! Бомжі ! Шо не втсигли вкрасти? То шукайте унітази. То ваше
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20.03.2025 12:04 Ответить
Та я сам в ****!!! Де то таке село???
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20.03.2025 12:05 Ответить
Навколо обласних центрів, кожне село.
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20.03.2025 14:42 Ответить
Так, трошки не так як у вашому жебрацькому "руссському мірє". Визволителі х..єві.
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20.03.2025 12:05 Ответить
виродки, ви своїх ішаків можете просто до дерева прив'язувати, вам гаражі не потрібні.
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20.03.2025 12:08 Ответить
мдааа, гараж змародерити важко, з собою не унесеш))
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20.03.2025 12:09 Ответить
Кацапська логіка . Яка багато чого пояснює .
-------------------------
Один момент, общий и для сторонников, и для многих противников "спецоперации", и для непримкнувших - практически все, несмотря на далеко не всегда бравурные известия с полей, уверены в том, что Москва так или иначе продавит, победит. Альтернатив в их сознании этому не существует вообще, они обучены тому, что государство является тотальной и непобедимой силой, выступать против которой, тем более с надеждой на победу - может только безумец.

И идея о том, что в Киеве могут иметь планы, несколько отличные от поражения и капитуляции - просто взрывает сознание россиян и кажется чудовищной и крамольной, она оскорбляет и их выпестованный пропагандой рассудок и то, что им инсталлировали в этот рассудок под видом "здравого смысла".

Такого быть не может, поскольку это невозможно, потому что на нашей стороне неодолимая сила. А ее неодолимость мы чувствуем на себе последние четверть века. На деле и дольше. Если уж и мы не смогли с нею совладать - то "младшие братья" тем более. Тут добавляется и вековое скептическое отношение к украинцам, а так же чувство собственного превосходства.
А раз сила неодолима - то и бодаться с нею нет смысла. Глупо.
Остается расслабиться и отдаться ей.

Вот такое ощущение от очень многих разговоров с соотечественниками.
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20.03.2025 12:10 Ответить
Це вам не ***** на мордорі, свинособаки довбані!
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20.03.2025 12:14 Ответить
Це й у нас не *****. Хатинка там непогана, депутат або якась шишка. Парканець тільки скільки коштує, ще й будка на виїзді.
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20.03.2025 12:24 Ответить
В нас немає *******. ***** є на мордорі кацапсячому.
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20.03.2025 14:04 Ответить
У нас стількох депутатів немає, як таких будинків. В кожного власника магазину такий.
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20.03.2025 14:46 Ответить
Чому тільки магазину? А в плиточника, автомеханіка, сантехніка, стоматолога, фермера? В Норвегії мільйонери скромніше живуть і з меншими зручностями в будинку та на подвір'ї ніж мої односельці
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20.03.2025 22:13 Ответить
Коментатори, мабуть, в багатоповерхівках живуть і село зблизька не бачили.
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21.03.2025 07:48 Ответить
Бачили, але ... кругом одні прокурори. Я про норвежців не просто так написав. Нещодавно знайомого запросив заїхати на каву один норвежець - мільйонер з добре налагодженим успішним і стабільним бізнесом. Хатинка 6 на 8 м, два поверхи - другий мансарда, система опалення - камін і квадратні отвори в стелі, не закриті навіть якимись декоративними решітками, для циркуляції теплого повітря, газ підведений тільки до кухонної плити. Всьо. Ніяких понтів типу римських статуй і фонтанів з пісяючих хлопчиків.
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21.03.2025 23:17 Ответить
Так це кацапи ще не бачили біде у доміку ?
Вони б впали у прострацію - що і для чого !?
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20.03.2025 12:21 Ответить
Чесно кажучи, в кінці 70-х мене практиканта послали подивитись що не так з вазою Біде. Я її шукав-шукав, ту вазу, та й не знайшов. Бо не мав навіть уявлення що це сантехнічний виріб. А я вишукував якусь ємність. Потім з мене ржали, як коні.
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20.03.2025 13:05 Ответить
Яке та ще біде, вони дупу і досі лопухами підтерають ...
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20.03.2025 13:58 Ответить
Не перегинай з прострацією, не такі вже вони тупі - насрали б і всьо.
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20.03.2025 22:00 Ответить
Тварі!! Саме грабувати і пруться!!!
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20.03.2025 12:29 Ответить
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20.03.2025 12:33 Ответить
Мразі
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20.03.2025 12:57 Ответить
Так їх як спочатку так і досі, мотивували і мотивують на мародерство, все легалізують під "взяття трофеїв" ...
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20.03.2025 14:01 Ответить
і ета фсьо хахли купілі на ваші дэньгі
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20.03.2025 13:04 Ответить
у нас в Украине села только.........................от *************** лапоть!
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20.03.2025 13:43 Ответить
читав на якомусь побутовому форумі як сибирячка написала: "Вот почему хохлы хорошо жили? потому что мы, центральная россия, им все в регионы отдавали"!
тут мабуть також була дотація з сибіру)
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21.03.2025 00:08 Ответить
 
 