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Новости Видео Ближний стрелковый бой
18 642 47

Оккупант приближается вплотную к украинскому блиндажу и получает пули в голову. ВИДЕО

Украинский воин нашпиговал оккупанта пулями, когда тот приблизился вплотную к блиндажу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись последних секунд жизни россиянина опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воин-смельчак швырнул собственный шлем в двух оккупантов, заставив их отступать, и добил россиян очередью вдогонку. ВИДЕО боя

Автор: 

армия РФ (19057) уничтожение (6830) бой (154)


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Топ комментарии
+18
Одноразка - без броні та шолома.
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25.03.2025 14:25
+13
Здача в полон виглядає по іншому.
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25.03.2025 14:37
+11
..маєте особисте бажання перевіряти на собІ, "на нулі", наміри кацапа-окупанта в наших окопах на нашій території?..
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25.03.2025 15:07
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Одноразка - без броні та шолома.
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25.03.2025 14:25 Ответить
А ти впевнений шо на ньому нема вибухівки?
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25.03.2025 14:38 Ответить
А нахіба його потім відгодовувать ?
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25.03.2025 14:48 Ответить
..маєте особисте бажання перевіряти на собІ, "на нулі", наміри кацапа-окупанта в наших окопах на нашій території?..
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25.03.2025 15:07 Ответить
ты фредик видно спец по позам!? тогда бегом на передок и сортируй московитов!
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25.03.2025 15:44 Ответить
чудик
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25.03.2025 14:26 Ответить
Куля в лоба,так куля в лоба- хоть в чём то польза от Яценюка...
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25.03.2025 14:27 Ответить
ивАнов, еще бы твою пользу с Яценюком сравнить....
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25.03.2025 17:17 Ответить
Яйценюк, разлогінся.
Непалися так не па дєтскі.
Бо ТЦК ВЖЕ СПОМНИЛО ЗА ТЕБЕ.
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25.03.2025 21:26 Ответить
Кацап зі шкільних років мріяв повторити подвиг алєксандра матросава. Ось нарешті мрія завела в аннали ... історії.
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25.03.2025 14:28 Ответить
трохи не дійшов - не туди впав....
Не знайшов амбразуру!
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25.03.2025 14:30 Ответить
«иди иди там никого нет»….
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25.03.2025 14:29 Ответить
Голова в нього більше не болить....
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25.03.2025 14:29 Ответить
Оце я розумію демілітарізація
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25.03.2025 14:31 Ответить
Здача в полон виглядає по іншому.
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25.03.2025 14:37 Ответить
от бляха, не було там такого спостережливого та з аналітичним мисленням, щоб вчасно розібратися.

а якщо в припущення - то сумінви можна почати з прапорців на відео
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25.03.2025 14:38 Ответить
Что то я ни белого флага не увидел, ни рук поднятых вверх. Потому даже если у кацапа были такие планы - то как об этом мог знать тот кто сидит в блиндаже - непонятно.
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25.03.2025 14:41 Ответить
той, хто сидить в бліндажі, розібрався би, якщо б перепочив місяць-інший в Польщі, а відео побачив би зі сторони
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25.03.2025 14:42 Ответить
Лапоть тут же сочинил целый рассказ. Хорошо у вас ваньков с себе мозгов засиииранием - у вас видать путинская пропаганда в башке сама живет уже и размножается )
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25.03.2025 16:44 Ответить
Ти впевнений скоріш за все прийшло подивитися що можна вкрасти типа трофей
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25.03.2025 14:50 Ответить
прийшов здаватись без зброї а наші в бліндажі зі страху поховалися... таке міг висрати тільки клоун-ухилянт
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25.03.2025 15:18 Ответить
ви кретин, разом з тим лаптєм.... у полон здаються так, щоб тебе бачили здалека з пустими піднятими руками. Хто буде ризикувати собою з-за дурня.... математика така - мінус лапоть. Крапка
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25.03.2025 15:36 Ответить
Здається це був хед шот
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25.03.2025 14:34 Ответить
Он бил ізлішньЄ любопитний...
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25.03.2025 14:34 Ответить
ВСУ продвигаются вглубь России: зона боев в Белгородской области увеличилась до 17 кв. км
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25.03.2025 14:35 Ответить
"Нєрєшітєльний "Алєксандєр Матросав.
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25.03.2025 14:39 Ответить
лапоть шукав де похмелиться
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25.03.2025 14:42 Ответить
Спрашивайте - отвечаем.
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25.03.2025 14:58 Ответить
Как прайті на канцерт кабзона?
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25.03.2025 15:33 Ответить
не зря говорят - протянул ноги
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25.03.2025 14:58 Ответить
В голове моей замкнуло, ла-ха
Ту-лу-ла, ту-лу-ла, ту-ту-ту-лу-ла
Ветром в голову надуло, ла-ла-ла-ау
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25.03.2025 15:09 Ответить
як так сталося що він зайшов у тил?! а якщо він кинув би спочатку гранату, а не заглядав із жадібності і намагання поживитись?!
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25.03.2025 16:05 Ответить
Думаю хотів просити їжу і здатися в полон.
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25.03.2025 19:46 Ответить
Що в нього було в руках?
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25.03.2025 16:15 Ответить
Хотів, московит, запитати дорогу на Берлін, за нємкамі??
А воно, он, як неловко вийшло…, можна і повторити!!!
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25.03.2025 16:22 Ответить
путін не навчив, як треба в Хату входити...
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25.03.2025 16:53 Ответить
Краще в полон взяли би... Дуже легко.
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25.03.2025 18:22 Ответить
Рішення прийнято. То все доляха секунди.
Ну а викладать відео з дрона для чого? От для чого? Це ж не спонтанно вже. Нема слів.
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25.03.2025 18:41 Ответить
Пацаны, сиги есть?
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25.03.2025 18:59 Ответить
Я стою на краю, на обрыве над рекой
Не могу пошевелить ни рукой, ни головой
Защемило в сердце мне, в голове замкнуло
Мне осталось только петь
То, что ветром в голову надуло
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25.03.2025 19:45 Ответить
 
 