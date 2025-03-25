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Оккупант приближается вплотную к украинскому блиндажу и получает пули в голову. ВИДЕО
Украинский воин нашпиговал оккупанта пулями, когда тот приблизился вплотную к блиндажу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись последних секунд жизни россиянина опубликована в соцсетях.
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+18 MausMike
показать весь комментарий25.03.2025 14:25
+13 MausMike
показать весь комментарий25.03.2025 14:37
+11 igor koval #550777
показать весь комментарий25.03.2025 15:07
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Непалися так не па дєтскі.
Бо ТЦК ВЖЕ СПОМНИЛО ЗА ТЕБЕ.
Не знайшов амбразуру!
а якщо в припущення - то сумінви можна почати з прапорців на відео
Ту-лу-ла, ту-лу-ла, ту-ту-ту-лу-ла
Ветром в голову надуло, ла-ла-ла-ау
А воно, он, як неловко вийшло…, можна і повторити!!!
Ну а викладать відео з дрона для чого? От для чого? Це ж не спонтанно вже. Нема слів.
Не могу пошевелить ни рукой, ни головой
Защемило в сердце мне, в голове замкнуло
Мне осталось только петь
То, что ветром в голову надуло