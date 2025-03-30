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Оккупанты потеряли 109 единиц личного состава во время штурмов наших позиций. ВИДЕО

Наши защитники отбили 11 штурмов в зоне ответственности ОТГ "Луганск". Оккупанты потеряли 109 единиц личного состава и значительное количество техники. В частности, было уничтожено 2 квадроцикла, 10 ЛАТ, 2 багги, 31 мотоцикл и ликвидировано 20 пехотинцев.

Враг продолжает использовать мото- и легкую бронетехнику для атак, однако украинские защитники эффективно отражают эти попытки, передает Цензор.НЕТ.

Силы обороны держат оборону и наносят оккупантам значительные потери, не позволяя россиянам продвинуться вперед.

Также смотрите: Наши бойцы уничтожили БМП, пушки, минометы, квадроцикл, мотоцикл, антенны и БПЛА "Молния-2" россиян. ВИДЕО

Автор: 

10 отдельная горно-штурмовая бригада (201) 54 отдельная мехбригада (182) 81 отдельная аэромобильная бригада (67)


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Топ комментарии
+8
Чергова гарна робота-всім виконавцям респектище,знищуйте рашистських загарбників ще ще та ще...
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30.03.2025 09:54
+2
Волинянку шкода ...
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30.03.2025 10:03
+2
москальня плакала, вмивалася кровʼю, але вперто лізла на кактус 🤣🤣🤣
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30.03.2025 10:16
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Чергова гарна робота-всім виконавцям респектище,знищуйте рашистських загарбників ще ще та ще...
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30.03.2025 09:54 Ответить
Волинянку шкода ...
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30.03.2025 10:03 Ответить
москальня плакала, вмивалася кровʼю, але вперто лізла на кактус 🤣🤣🤣
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30.03.2025 10:16 Ответить
Мені подобається! 😁 109 одиниць особового складу! Це навіть не про баранів. Це про баранячі екскременти. Про баранів пишуть 109 голів. Чому? Бо у головах знаходиться хоч яуийсь мозок. 😊
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30.03.2025 10:55 Ответить
Не можу розшифрувати ЛАТ. Що це таке?
І чому "109 одиниць особового складу", якщо "20 піхотинців"?
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30.03.2025 12:45 Ответить
та воно тоб1 й наххх не потр1бне..(( ан1 перше, ан1 зовс1м, Ждуне....((
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31.03.2025 00:53 Ответить
Пішов наххх, довбодятел. )))
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31.03.2025 10:00 Ответить
Даже гарна робота. Слава ЗСУ ! Побільше колючого дроту.
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30.03.2025 13:13 Ответить
Як би ми не іронізували, але подібні "багі" - саме те, що потрібно для "літніх" бойових дій, особливо в рівнинних та степових районах... Шкода, що тисячі подібних авто припадає пилюкою десь в пустелях Арізони і Техасу. Та й налагодити їх виготовлення в Україні - не найскладніше завдання.
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30.03.2025 14:28 Ответить
 
 