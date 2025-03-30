Оккупанты потеряли 109 единиц личного состава во время штурмов наших позиций. ВИДЕО

Наши защитники отбили 11 штурмов в зоне ответственности ОТГ "Луганск". Оккупанты потеряли 109 единиц личного состава и значительное количество техники. В частности, было уничтожено 2 квадроцикла, 10 ЛАТ, 2 багги, 31 мотоцикл и ликвидировано 20 пехотинцев.

Враг продолжает использовать мото- и легкую бронетехнику для атак, однако украинские защитники эффективно отражают эти попытки, передает Цензор.НЕТ.

Силы обороны держат оборону и наносят оккупантам значительные потери, не позволяя россиянам продвинуться вперед.

Также смотрите: Наши бойцы уничтожили БМП, пушки, минометы, квадроцикл, мотоцикл, антенны и БПЛА "Молния-2" россиян. ВИДЕО