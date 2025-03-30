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Оккупанты потеряли 109 единиц личного состава во время штурмов наших позиций. ВИДЕО
Наши защитники отбили 11 штурмов в зоне ответственности ОТГ "Луганск". Оккупанты потеряли 109 единиц личного состава и значительное количество техники. В частности, было уничтожено 2 квадроцикла, 10 ЛАТ, 2 багги, 31 мотоцикл и ликвидировано 20 пехотинцев.
Враг продолжает использовать мото- и легкую бронетехнику для атак, однако украинские защитники эффективно отражают эти попытки, передает Цензор.НЕТ.
Силы обороны держат оборону и наносят оккупантам значительные потери, не позволяя россиянам продвинуться вперед.
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+8 Александр Чуднивец #474549
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І чому "109 одиниць особового складу", якщо "20 піхотинців"?