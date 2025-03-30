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На поле боя российский военный упал с кресла колесного и пополз. ВИДЕО
Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады зафиксировали, как прямо так на поле боя российский военный упал с кресла колесного и пополз.
Враг использует маломобильных бойцов как живые мишени, пытаясь выманивать украинские FPV-дроны, сообщает Цензор.НЕТ.
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показать весь комментарий30.03.2025 14:08
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показать весь комментарий30.03.2025 14:08
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Ну зараз йому кацапський камандір бздюлей випише
.
Чи ви теж призвище чоловіка взяли?
Не треба всіх порівнювати із собою. Зрозумів, питарок?
Ні, я не з ваших.
"Там, куди приходять російські війська, українство перестає існувати. Ті, хто не хоче припиняти існування української нації - загинуть чи поїдуть" - казали друзі Азарова.
Встав з інвалідного візка та поповз!
Алілуйя!
Тільки згадка про ТЦК їх там одразу цілий полк...