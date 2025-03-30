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На поле боя российский военный упал с кресла колесного и пополз. ВИДЕО

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады зафиксировали, как прямо так на поле боя российский военный упал с кресла колесного и пополз.

Враг использует маломобильных бойцов как живые мишени, пытаясь выманивать украинские FPV-дроны, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Воины 3 ОШБр уничтожили российский БТР, танк, ББМ, "буханку" и российскую пехоту ударами беспилотников. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19115) ликвидация (3503) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156)


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Топ комментарии
+43
А ждуни досі впевнені що у разі захоплення України, кацапи не поженуть їх та їхніх нащадків так сасо проти інших країн
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30.03.2025 14:08
+25
Фєдя, а як так виходить що тільки згадають ждунів і ти тут як тут?...
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30.03.2025 14:29
+22
Це писдець! Хробаком народився, хробаком і подохне!
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30.03.2025 14:08
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Це писдець! Хробаком народився, хробаком і подохне!
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30.03.2025 14:08 Ответить
Симулянт, курва!

Ну зараз йому кацапський камандір бздюлей випише
.
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30.03.2025 14:17 Ответить
А ждуни досі впевнені що у разі захоплення України, кацапи не поженуть їх та їхніх нащадків так сасо проти інших країн
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30.03.2025 14:08 Ответить
Ти ж теж не поспішаєш на фронт, сподіваєшся якось відкупитись від бурятів. Думаєш, вони будуть зважати на твій пенсійний вік? Навряд чи. Побіжиш розміновувати собою польський кордон аж бігом.
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30.03.2025 14:25 Ответить
Фєдя, а як так виходить що тільки згадають ждунів і ти тут як тут?...
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30.03.2025 14:29 Ответить
Тикаю вас, ждунів, у власне лайно.
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30.03.2025 14:32 Ответить
А може в своє лайно тикайся сам? Чи так не можеш?
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30.03.2025 14:37 Ответить
Я тикаю інших. Бо, якщо саме не йдеш на фронт і не збираєшся, то краще помовч. Ти такий же самий ждун і ухилянт, якими хочеш показати інших. Навіть, набагато гірший.
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30.03.2025 14:41 Ответить
Потикати тебе, закомплексованого сцикуна, ждуна і ухилянта.
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30.03.2025 14:53 Ответить
Fedor Fedorov , ruski , u tebia iz zhopi butilka torchit...🤭
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30.03.2025 14:38 Ответить
Тільки не треба всіх рівняти за призвищем. У Вальки півстакану призвище начебто українське "Матвієнко" і що с того? В оточені ***** є ще Ковальчук, Тімченко. Вони наші друзі? Чи вороги? Якщо судити по призвищу
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30.03.2025 15:52 Ответить
Валька отримала призвище, коли вийшла заміж. Її дівоче призвище Тюніна, 100% кацапка.
Чи ви теж призвище чоловіка взяли?
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31.03.2025 04:06 Ответить
Валентина Іванівна Матвієнко, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B0_%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5 до шлюбу Тютіна (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 7 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1949 1949, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Шепетівка, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Хмельницька область, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська РСР) - радянська і російська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політична діячка та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82 дипломатка українського походження
Не треба всіх порівнювати із собою. Зрозумів, питарок?
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31.03.2025 05:37 Ответить
Хто про що, а вшивий про баню, тобто - про своїх, пітарків
Ні, я не з ваших.
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31.03.2025 11:28 Ответить
То зрозуміло, бо твої , як завжди, на параші
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31.03.2025 11:33 Ответить
Навпаки.
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31.03.2025 11:36 Ответить
Що навпаки?
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31.03.2025 14:53 Ответить
Навпраки, бо мої - в Україні, а на параші - вороги. А що там у тебе - питання.
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31.03.2025 19:43 Ответить
Доведи
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31.03.2025 20:40 Ответить
Чим і кому? Ти чим що і коли довів?
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31.03.2025 23:00 Ответить
я винен щось доводити? в тебе манія величі, земляний хробак. Досить гаяти час на всякий непотріб як ти - "к руцьким кораблям"!
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01.04.2025 04:45 Ответить
Манія величі тут якраз у тебе, шмат непотрібу, раз ти вважаєш, що тобі хтось щось має доводити, а ти сам - ні.
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01.04.2025 13:46 Ответить
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01.04.2025 14:07 Ответить
"Хведя" "на роботі"... "Лайно на вентилятор накидає...".
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30.03.2025 15:43 Ответить
Який же пАтужний "патріот" знайшовся під чужим прапором!
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30.03.2025 15:09 Ответить
Саме тупе кацапське запитання. Ти що з окопів свою маячню тиражуєш, чи із Лахті - Ольгіно - Останкіно?
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30.03.2025 15:47 Ответить
Пройдися між столами, на Лахті-Ольгино-Останкіно - перевір... Це ж твоє робоче місце...
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30.03.2025 17:27 Ответить
Все на що тебе вистачило? Схоже ти переохолонув. Тільки не в яру, а на морському дні біля руцького корабля
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30.03.2025 17:47 Ответить
...............................................
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30.03.2025 17:52 Ответить
Азаров заявив, що українська нація має бути повністю знищена і що справжня мета "СВО" - не денацифікація, а "знищення національної ідентичності українців".
"Там, куди приходять російські війська, українство перестає існувати. Ті, хто не хоче припиняти існування української нації - загинуть чи поїдуть" - казали друзі Азарова.
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30.03.2025 14:35 Ответить
Хочете, повідаю секрет - чому саме так? Я вчитель... продовжувати? Чи й так зрозуміло? Sapienti sat
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30.03.2025 14:36 Ответить
дура нагуляна, ти зараз на якому напрямку воюєш?
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30.03.2025 15:53 Ответить
Dmitriy Prudko , ждуни то невиліковно.
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30.03.2025 18:04 Ответить
Исцеляйся, скотина!!!
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30.03.2025 14:09 Ответить
Выдать орку ползунки..
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30.03.2025 14:18 Ответить
Мересьев блин..
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30.03.2025 14:19 Ответить
Диво!
Встав з інвалідного візка та поповз!
Алілуйя!
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30.03.2025 14:21 Ответить
думаю, на нього не варто витрачати дрон, він і так у полі сам сдохне.
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30.03.2025 14:24 Ответить
Скаже, що тебе теж це чекає, якщо прямо зараз не відірвешся від дивана і не підеш на фронт.
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30.03.2025 14:26 Ответить
Пише нам Фьодор, з британського ВПН...
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30.03.2025 14:31 Ответить
Угу.
Тільки згадка про ТЦК їх там одразу цілий полк...
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30.03.2025 14:40 Ответить
Дело в том панове, что это совсем ни инвалидное кресло, это новая танка Армата...
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30.03.2025 14:26 Ответить
А такі, як ти, воюють на Цензорі.
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30.03.2025 14:33 Ответить
Дивина та й годі, інваліди які воюють в кацапів, повільно,але відтискають ЗСУна захід. Не надоїло хірню всяку виставляти,
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30.03.2025 14:34 Ответить
Чесно кажучи відео х/з про шо. Якщо хтось їздив на подібній колясці то зрозуміє що по такій дорозі це нереально...
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30.03.2025 14:34 Ответить
Нє, правда. Там колеса дуже вузькі якщо посадити мужика 100+ кг вона не поїде- загрузне....
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30.03.2025 14:43 Ответить
Так можуть підвезти і полоненого українця.
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30.03.2025 15:39 Ответить
И восстали машины из пепла ядерного огня, и пошла война на уничтожения человечества. И шла она десятилетия, но последнее сражение состоится не в будущем, оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью.
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30.03.2025 14:46 Ответить
На Белград!
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30.03.2025 14:53 Ответить
Це не інвалідне крісло, це аналоговнєтний роботизований екзоскелет для елітних байцов путєна
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30.03.2025 15:11 Ответить
Скорей всего снято в неглубоком тылу, где раненого персонажа эвакуировали с помощью кресла-каталки. Двое лежат там под кустом, один подаёт признаки жизни, наверное после атаки дроном, а этот пополз
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30.03.2025 15:16 Ответить
Так в ВУС военнике и записана- "высокомобильный стрелок-колясочник".
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30.03.2025 15:19 Ответить
Це вже новина рівня "російський військовий сів..посрав...та сдох". І взагалі до яких пір у нашому інформполі буде оце "російський військовий"? Це орки...терористи...вбивці.....але не військові. Не вміють у нас поводитися з пропагандою під час війни, хоч вбий. Все ж починається з мілких речей. Наприклад чому кацапи називають нас "кієвскій рєжим" а ми їх чомусь називаємо "рф"? Почніть називати в ефірах "мацковський режим". Почніть називати "бандформування мацкви". Але ні...для адептів ************* це щось позаземне.
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30.03.2025 15:29 Ответить
Мацковські хфашисти ??
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31.03.2025 00:44 Ответить
Рівень пропаганди якраз для гвардії Пенсійного фонду
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30.03.2025 16:09 Ответить
зцілився, блеат
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30.03.2025 17:52 Ответить
Він поповз на Берлін!
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30.03.2025 18:27 Ответить
феодори тут б1льш ...= НЕ БУДЕ!!!
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31.03.2025 00:40 Ответить
У нас Баба Дуля, теж, так зіскочила з візочка і забігала на своїх двох стара курва.
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31.03.2025 00:50 Ответить
змі розважаються. рашисти мотивовані так шо аж інваліди йдуть воювати в Україну. Якшо подивитись на пусті тцк і 100% гнів мешканців України на службовців Сухопутних Сил ЗСУ - то стає ясно чому повсемісно ЗСУ відступає. А військовослужбовці всього тіки виконують накази у верхи стоячого командування - і так до верховного головнокомандувача - а це зеленский.
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31.03.2025 03:07 Ответить
 
 