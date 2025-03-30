На поле боя российский военный упал с кресла колесного и пополз. ВИДЕО

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады зафиксировали, как прямо так на поле боя российский военный упал с кресла колесного и пополз.

Враг использует маломобильных бойцов как живые мишени, пытаясь выманивать украинские FPV-дроны, сообщает Цензор.НЕТ.

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