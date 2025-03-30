Украинский дрон уничтожает вражеские БпЛА точными выстрелами из "двустволки". ВИДЕО

Бойцы 2-го механизированного батальона 30-й ОМБр уничтожают российские беспилотники над позициями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал бригады.

"Одним из основных средств поражения противника, который наиболее донимает наших защитников, являются дроны. Сбивание дронов противника является одним из приоритетов в 2 МБ30 ОМБр", - отмечают военные.

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