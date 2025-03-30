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Украинский дрон уничтожает вражеские БпЛА точными выстрелами из "двустволки". ВИДЕО

Бойцы 2-го механизированного батальона 30-й ОМБр уничтожают российские беспилотники над позициями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал бригады.

"Одним из основных средств поражения противника, который наиболее донимает наших защитников, являются дроны. Сбивание дронов противника является одним из приоритетов в 2 МБ30 ОМБр", - отмечают военные.

Смотрите: "Хищники" в небе в окрестностях Торецка обнаружили и уничтожили разведывательный дрон оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6860) 30 отдельная механизированная бригада (153) дроны (3868) война в Украине (3624)


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Топ комментарии
+18
Запускайте по всій лінії фронту серійне виробництво!Сильно!Слава Україні!
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30.03.2025 23:02
+12
Дуже корисна річ-винахідникам респект...
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30.03.2025 23:02
+6
https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Відпрацьованого оптоволокна подекуди вже настільки багато, що іноді навіть FPV підарів в ньому заплутуються.
Такі випадки вже не раз спостерігались в лісистій місцевості на Лиманському напрямку.
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30.03.2025 23:03
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Запускайте по всій лінії фронту серійне виробництво!Сильно!Слава Україні!
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30.03.2025 23:02 Ответить
Героям слава 👍🏼🙏🏼❤️
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30.03.2025 23:51 Ответить
Дуже корисна річ-винахідникам респект...
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30.03.2025 23:02 Ответить
Пишу про це вже три роки!!!!
саме так можна бити шахеди з спортивних літаків з простої рушниці або пострілом сіткою для відлову тварин. але............
дрон на відео роблять на коліні молотком .
літак так не зробиш.
3-5 літаків моглиб убезпечити цілі напрямки об'єкти та міста.
але знов але...
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31.03.2025 07:55 Ответить
https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Відпрацьованого оптоволокна подекуди вже настільки багато, що іноді навіть FPV підарів в ньому заплутуються.
Такі випадки вже не раз спостерігались в лісистій місцевості на Лиманському напрямку.
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30.03.2025 23:03 Ответить
Оце діло
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30.03.2025 23:35 Ответить
Да, дроны - охотники на дронов
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30.03.2025 23:44 Ответить
Я всегда поражаюсь, такие хорошие разработчики, военные новинки. О них нужно писать, с инструкциями, детальными описаниями. Указать частоты на которых работают и обязательно отправлять в генштаб росии, чтобы они успели подготовится к встрече на поле боя. Ну какого вы это все публикуете, ну неужели мозгов нет держать все в секрете. Почему Израиль не пишет как устроен железный купол и из чего он сделан?
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31.03.2025 00:04 Ответить
московія мавпуюча псевдоімперія почне все це повторювати скоро, ци дебіли нездатні до створення ,тільки копіювання
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31.03.2025 00:13 Ответить
2 МБ30 ОМБр - чародії!!!! Небо - НАШ!!!!
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31.03.2025 00:31 Ответить
Обов'язково про таке розповідати?
"Завтра" рашисти це поставлять виробництво таких ще дронів на конвеєр й перевищать по кількості "аматорів"......
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31.03.2025 04:46 Ответить
От зараза, спробуй його спіймай...
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31.03.2025 06:29 Ответить
Вже стільки дронів в небі, що треба вводити систему "свій/чужий"
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31.03.2025 07:55 Ответить
 
 