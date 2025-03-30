Украинский дрон уничтожает вражеские БпЛА точными выстрелами из "двустволки". ВИДЕО
Бойцы 2-го механизированного батальона 30-й ОМБр уничтожают российские беспилотники над позициями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал бригады.
"Одним из основных средств поражения противника, который наиболее донимает наших защитников, являются дроны. Сбивание дронов противника является одним из приоритетов в 2 МБ30 ОМБр", - отмечают военные.
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+18 tolik ber
показать весь комментарий30.03.2025 23:02
+12 Александр Чуднивец #474549
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+6 Виталий #548501
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саме так можна бити шахеди з спортивних літаків з простої рушниці або пострілом сіткою для відлову тварин. але............
дрон на відео роблять на коліні молотком .
літак так не зробиш.
3-5 літаків моглиб убезпечити цілі напрямки об'єкти та міста.
але знов але...
Відпрацьованого оптоволокна подекуди вже настільки багато, що іноді навіть FPV підарів в ньому заплутуються.
Такі випадки вже не раз спостерігались в лісистій місцевості на Лиманському напрямку.
"Завтра" рашисти це поставлять виробництво таких ще дронів на конвеєр й перевищать по кількості "аматорів"......