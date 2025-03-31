Автомобиль с российскими штурмовиками растворяется в воздухе после наезда на мину. ВИДЕО
Автомобиль с российскими штурмовиками взорвался и разлетелся вдребезги после наезда на мину, установленную в поле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента ликвидации россиян опубликована в соцсетях.
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