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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Автомобиль с российскими штурмовиками растворяется в воздухе после наезда на мину. ВИДЕО

Автомобиль с российскими штурмовиками взорвался и разлетелся вдребезги после наезда на мину, установленную в поле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента ликвидации россиян опубликована в соцсетях.

Также смотрите: Оккупанты на "буханке" наехали на мину в Донецкой области. ВИДЕО из салона автомобиля

Смотрите: Российская МТЛБ с боеприпасами взрывается и разлетается вдребезги после прилета украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19115) взрыв (6728) штурм (517) уничтожение (6860) мина (273)


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Топ комментарии
+22
пі@арський портал на кабздона
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31.03.2025 11:12
+12
Движуха..
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31.03.2025 11:15
+9
З боргами розрахувались.
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31.03.2025 11:16
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пі@арський портал на кабздона
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31.03.2025 11:12 Ответить
Міні-респект...
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31.03.2025 11:13 Ответить
Відос у Славіка скопіювали ...Мда ..Ну ви йому на п'ятницю хоть на Хургаденчик скиньте
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31.03.2025 11:14 Ответить
Движуха..
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31.03.2025 11:15 Ответить
З боргами розрахувались.
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31.03.2025 11:16 Ответить
Лізуть та здихають. Здихають але лізуть. Та що ж це за плем'я таке?
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31.03.2025 11:26 Ответить
от так би і на півдні, на Чонгарі, біля Маріуполя розчинялись би в повітрі, але ж то заважало "главноєнєстрєлять"
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31.03.2025 11:44 Ответить
ЗЕбанда готувалась до шашликів з ...
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09.04.2025 18:21 Ответить
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31.03.2025 12:05 Ответить
ви це вчора постили в цій новині (Окупанти втратили 109 одиниць особового складу під час штурмів наших позицій. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3544035) на 0:17 секунді
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31.03.2025 12:13 Ответить
на біс теж незле
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31.03.2025 12:14 Ответить
Негуй шастать.
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31.03.2025 12:15 Ответить
кабзон напевно вже застрелився на тому світі
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31.03.2025 12:21 Ответить
Кацап розчинний
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31.03.2025 12:21 Ответить
Ну ****. Космічні війська пішли на зліт
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31.03.2025 13:31 Ответить
Дивився б і дивився!!!!
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31.03.2025 14:20 Ответить
Запаска луснула?
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31.03.2025 14:21 Ответить
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31.03.2025 15:32 Ответить
Сталі хорошимі 👍💪✋🥳🤩🦴🦾🦿💪👁️👌🙏
Лайк
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31.03.2025 22:45 Ответить
 
 